Sicher dir noch für kurze Zeit eines der besten Taktikspiele kostenlos über Epic Games

Einer der besten Echtzeit-Strategietitel des letzten Jahrzehnts ist derzeit im Epic Games Store kostenlos zu haben. Nutze die Zeit also jetzt und sichere dir Shadow Tactics: Blade of the Shogun (Öffnet sich in einem neuen Tab) noch bis zum Donnerstag für lau!

Neben dem Samurai-Stealth-Titel erwartet dich außerdem Alba: A Wildlife Adventure (Öffnet sich in einem neuen Tab) (ebenfalls gratis) und beide Videospiele kannst du nach dem "Erwerb" herunterladen und für immer behalten!

Seit seinem Debüt im Dezember 2016 ist Shadow Tactics eines der besten Strategiespiele, was man sich für den PC sichern kann, da es als geschickte Mischung aus Erzählung, Kampfsteuerung und attraktivem Weltendesign punkten kann.

Als Ninja-Trupp bahnen wir uns hierbei im gesetzlosen Japan der Edo-Periode einen ausgeklügelten Weg hinter feindliche Linien, erfüllen Ziele, schalten Personen aus und lassen belastende Beweise verschwinden, um nicht entdeckt zu werden.

Im Spiel steuern wir dabei abwechselnd einen der fünf Hauptcharaktere. Genretypisch verfügt hierbei ein jeder über eigene besondere Fähigkeiten sowie eine tiefgründige Geschichte, die sich im Spielverlauf weiter entspinnt. Schwingst du dich als agiler Hyato durch die Welt und schleichst für tödliche Meucheleien an deine Gegner heran oder schaltest du die unwissenden Widersacher mit dem älteren Takuro und seinem zuverlässigen Scharfschützengewehr aus der Distanz aus? Es ist vollkommen dir überlassen!

Gratisausflüge nach Fernost im November!

Der November ist aber ohnehin ein hervorragender Monat für Fans von kostengünstigen Abenteuern in Fernost. Entsprechend kannst du dir neben dem besprochenen Shadow Tactics fortan auch Nioh 2 kostenfrei zu Gemüte führen... zumindest mit einem aktiven PS Plus-Abonnement.

Und wer nicht auf Ninjas steht, der muss sich nur noch wenige Tage gedulden. Denn am 17. November wechseln pünktlich um 17 Uhr wieder die Gratistitel bei Epic Games und haben dieses Mal Fantasy-Strategie mit Dark Deity (Öffnet sich in einem neuen Tab) sowie erstklassigen Multiplayer-Horror in Form von Evil Dead: The Game (Öffnet sich in einem neuen Tab) im Gepäck. Letzteres ist sogar erst 2022 erschienen und dürfte gerade mit Freunden ein absoluter Spaßgarant sein!