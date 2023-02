Samsungs Galaxy Watch 5 ist dabei, die Apple Watch beim Fruchtbarkeitstracking zu schlagen

Samsung hat angekündigt, dass seine neuesten Smartwatches dank einer neuen Partnerschaft mit Natural Cycles ein Upgrade der Gesundheitsfunktionen erhalten. Nach dem Update werden deine Galaxy Watch 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Watch 5 Pro in der Lage sein, deine Hauttemperatur zu messen und zu bestimmen, in welcher Phase deines Menstruationszyklus du dich befindest (vorausgesetzt, du hast einen Menstruationszyklus).

Die Fruchtbarkeitsmessung war ein wichtiger Bestandteil der Apple Watch 8 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und der Apple Watch Ultra (Öffnet sich in einem neuen Tab) aus dem letzten Jahr, die ausschließlich mit den besten iPhones gekoppelt werden können, was diesen Konkurrenten einen Vorteil gegenüber Samsungs Angeboten verschafft. Mit dem kommenden Update für die Samsung Galaxy Watch 5 (das im zweiten Quartal dieses Jahres erscheinen soll, also irgendwann im April, Mai oder Juni) kann Samsung den Abstand zwischen seinen Smartwatches und denen von Apple verringern, vor allem in den Augen von Verbrauchern, die schwanger werden möchten oder eine Schwangerschaft verhüten wollen.

Leider haben diejenigen unter euch, die ein anderes Android Smartphone besitzen, immer noch Pech - die Zyklusverfolgungsfunktion wird nur über die Samsung Health App verfügbar sein, die ausschließlich auf Galaxy Smartphones mit Android 8.0 oder höher erhältlich ist.

Die Funktion "Natürliche Zyklen" wird auch nicht allen Nutzern sofort zur Verfügung stehen, denn sie wird erst einmal nur in 32 Ländern eingeführt - Deutschland ist glücklicherweise dabei (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Was ist "Natural Cycles"?

(Image credit: Natural Cycles)

Natural Cycles ist eine FDA- und CE-zugelassene App (die jeweiligen medizinischen Regulierungsbehörden der USA und der EU), die angeblich den Menstruationszyklus einer Person mit hoher Genauigkeit verfolgen kann.

Jeden Morgen trägt die Nutzerin ihre Körpertemperatur in die App ein - sowie optionale Angaben zu ihrer Periode, falls sie eine hat, oder wenn sie krank oder verkatert ist - und der Algorithmus von Natural Cycles verwendet diese Daten, um festzustellen, ob sie ihren Eisprung hat oder nicht.

Wenn du versuchst, eine Familie zu gründen, behauptet Natural Cycles (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass sein Service Menschen hilft, in "3 Zyklen oder weniger" schwanger zu werden. Für diejenigen unter euch, die versuchen, eine Schwangerschaft zu vermeiden, rühmt sich Natural Cycles damit (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass 93 % der typischen Nutzerinnen im Laufe eines Jahres nicht schwanger wurden, wenn sie die Ratschläge der App befolgten - im Vergleich zu 93 % der Personen, die mit der Pille verhüteten, und 87 % der Personen, die sich nur auf Kondome verließen.

Wenn du Natural Cycles in irgendeiner Form nutzen willst - sei es über die bestehende App oder den Samsung Health Service -, empfehlen wir dir dennoch, zuerst mit deinem Arzt oder deiner Ärztin zu sprechen und deren Ratschläge zu befolgen.