Samsung Galaxy Watch 4, Watch Active 4 für Ende Juni angekündigt!

Während der MWC früher ein Highlight der mobilen Gadget-Welt war, mit vielen Produktvorstellungen, haben sich die Aussteller vom MWC 2021 zurückgezogen (Covid-19 ist schuld). Es ist aber noch nicht alles verloren, denn Samsung könnte noch seine Galaxy Watch 4 und Watch Active 4 zeigen.

Wie SamMobile herausgefunden hat, enthält die MWC-Agenda eine Samsung-Keynote mit dem Titel "Galaxy Ecosystem / New Watch Experience / Mobile Security", die am 28. Juni (dem ersten Tag des MWC) um 19:15 Uhr MEZ stattfinden wird.

In der Beschreibung dieser Session heißt es: "We reimagining smartwatches, creating new opportunities for both developers and consumers". Sicher, für sich genommen wäre das nicht Grund genug, neue Smartwatches zu vermuten - es könnte ein besserer Blick auf das neue Wear OS sein, das in Partnerschaft zwischen Samsung und Google entwickelt wird.

Bleib Galaxy-tastisch gespannt

Die Leaks für die Galaxy Watch 4 und die Watch Active 4 deuten jedoch darauf hin, dass beide bis Ende Juni erscheinen werden*. Verschiedene Gerüchte und Quellen gehen davon aus, dass die Galaxy Watch 4 spätestens im Juni erscheinen wird und die Watch Active 4 in der Zeit von Juni bis Juli.

Ursprünglich klang es so, als würde im August ein großes Launch-Event für beide Uhren zusammen mit dem Galaxy Tab S8, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3 stattfinden, aber ehrlich gesagt ist das zu viel Technik für ein einziges Event, und im Jahr 2020 hat Samsung das gleiche Problem gelöst, indem es seine Smartwatches einen Monat früher als den Rest enthüllt hat.

Außerdem hat Samsung in der Vergangenheit bereits Produkte auf dem MWC vorgestellt, wie z.B. eine Reihe von Galaxy A-Serien Smartphones auf dem MWC 2019. Dieses Event war allerdings im Februar, nicht im Juni und Juli wie dieses.

Auch wenn Samsungs Teaser nicht explizit bestätigt, dass auf dem MWC 2021 neue Hardware vorgestellt wird, sind wir aufgrund früherer Gerüchte und Samsungs Vorgeschichte mit der Tech-Konferenz ziemlich zuversichtlich, dass die Galaxy Watch 4 und Watch Active 4 auftauchen könnten - oder zumindest stark angeteasert werden.

* Link englischsprachig