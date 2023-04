Samsung Galaxy Tab S9 Plus Rendering und mögliche Spezifikationen in einem detaillierten Leak enthüllt

Ein Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Es ist über ein Jahr her, dass die Samsung Galaxy Tab S8-Serie auf den Markt kam, also sind neue Modelle fällig, und jetzt gibt es das bisher deutlichste Anzeichen dafür, dass die Samsung Galaxy Tab S9-Serie bald auf den Markt kommen könnte.

Der seriöse Leaker @OnLeaks (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat Details zum Samsung Galaxy Tab S9 Plus mit WolfofTablet (Öffnet sich in einem neuen Tab) geteilt, und dieser Leak enthält nicht nur technische Daten, sondern auch hochwertige Renderbilder.

Aus diesen Renderings (von denen du einige unten sehen kannst) geht hervor, dass das Samsung Galaxy Tab S9 Plus dem Galaxy Tab S8 Plus sehr ähnlich sehen wird. Der Hauptunterschied besteht lediglich in einem leicht veränderten Kameradesign, das eher der Samsung Galaxy S23-Serie entspricht.

Darüber hinaus scheint es die gleiche Form wie das Tab S8 Plus zu haben und weist mit 285,4 x 185,4 x 5,64 mm fast identische Abmessungen auf. Außerdem hat es wie sein Vorgänger ein magnetisches Silo für den S Pen Stylus auf der Rückseite, denselben USB-C-Anschluss und dieselbe Positionierung der Vierfach-Lautsprecher.

Image 1 of 2 (Image credit: WolfofTablet / @OnLeaks) (Image credit: WolfofTablet / @OnLeaks)

Zu den technischen Daten gehört offenbar ein 12,4-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 1752 x 2800 Pixeln, was etwa 266 ppi (Pixel pro Zoll) ergibt. Auch das ist dasselbe wie beim Galaxy Tab S8 Plus.

Auch die anderen technischen Daten sind identisch: 45 Watt Ladeleistung, ein Fingerabdrucksensor unter dem Display, Samsung DeX-Unterstützung (damit du dein Tablet kabellos mit einem größeren Bildschirm verbinden kannst), zwei Kameras auf der Rückseite und eine einzelne Kamera auf der Vorderseite.

Die technischen Daten dieser Kameras sind noch nicht bekannt, aber das Samsung Galaxy Tab S8 Plus hat eine 13-MP-Weitwinkel-, eine 6-MP-Ultraweitwinkel- und eine 12-MP-Selfie-Kamera, so dass wir das Gleiche beim Galaxy Tab S9 Plus sehen könnten.

Die Selfie-Kamera befindet sich an einer der langen Kanten des Tablets und ist somit ideal für die Verwendung im Querformat. Allerdings twitterte @OnLeaks später (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass dieser Sensor auch in der Galaxy Tab S8-Serie zu finden ist, also ist er eigentlich nichts Neues und dient wahrscheinlich nur der adaptiven Helligkeit.

Bemerkenswert ist auch, dass auf diesen Bildern keine Antennenlinien zu sehen sind, obwohl sie auf dem fertigen Tablet vorhanden sein könnten.

Was gibt es Neues und wann kommt es heraus?

Abgesehen von einem leicht veränderten Design der rückwärtigen Kameras könnte das Samsung Galaxy Tab S9 Plus nahezu identisch mit dem Galaxy Tab S8 Plus sein. Aber es gibt viele Details, die wir noch nicht kennen, und das neue Tablet wird auf jeden Fall einen Leistungsschub bekommen.

Das Galaxy Tab S8 Plus hat einen Snapdragon 8 Gen 1-Chipsatz, also erwarten wir für das Samsung Galaxy Tab S9 Plus den Snapdragon 8 Gen 2, genau wie bei der Galaxy S23-Serie. Hoffentlich wird es auch andere Upgrades geben, aber das werden wir wohl erst wissen, wenn das Gerät angekündigt wird.

Ein früheres Leak (Öffnet sich in einem neuen Tab) deutete darauf hin, dass Samsung die Markteinführung verschieben würde, aber da die Tab S8-Serie nun schon über ein Jahr auf dem Markt ist, sagt uns das nicht viel, was nicht bereits bekannt ist.

Die Tatsache, dass dieses Tablet jetzt so zahlreich geleakt wurde, deutet jedoch darauf hin, dass wir es bald sehen könnten, was gut ist, denn die besten iPads könnten neue Konkurrenz gebrauchen.