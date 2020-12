Re-Release des Horrorspiels „Devotion“ bei GOG angekündigt – und prompt zurückgezogen

Kurzzeitig gab es für Fans von Horrorspielen einen Hoffnungsschimmer: Nachdem „Devotion“, der Nachfolger des Kritikerlieblings „Detention“ vom taiwanesischen Entwickler Red Candle Games, 2019 nach nur wenigen Tagen aus Steam geworfen wurde, kündigte das Studio auf Twitter an, dass es auf GOG.com neu erscheinen würde.

Doch wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Tweets machte die zu CD Projekt Red gehörige Plattform unter dem Vorwand, „viele Nachrichten von Spielern“ bekommen zu haben, einen Rückzieher:

Earlier today, it was announced that the game Devotion is coming to GOG. After receiving many messages from gamers, we have decided not to list the game in our store.December 16, 2020