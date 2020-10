Ratgeber für die Selbstisolation: Die besten Filme, Spiele, Podcasts und mehr

Uns geht schnell die Beschäftigung aus, jetzt, wo das Coronavirus die Welt für unbestimmte Zeit im Haus festhält. Du bist eingesperrt und langweilst dich, und wir auch.

Die gute Nachricht ist, dass es eine Menge unterhaltsamer oder produktiver Dinge gibt, um sich von dieser surrealen Situation abzulenken, in der wir uns alle befinden.

Wir haben eine Liste mit den besten Spielen, Filmen und Fernsehsendungen, E-Books und Podcasts zusammengestellt, von den neuesten Veröffentlichungen bis hin zu Klassikern, die du vielleicht verpasst hast.

Von Videospielen und Filmen bis hin zu Podcasts, E-Books und mehr – hier ist unser Leitfaden, um die Selbstisolierung erträglich zu machen und sich selbst zu beschäftigen, ohne das Haus zu verlassen – und zur Sicherheit zeigen wir dir auch, wie du deine Geräte richtig reinigst.

1. Spiel’ entweder Doom Eternal oder Animal Crossing

(Image credit: iD Software)

Vergangenen Freitag erschienen zwei neue Videospiele, die unterschiedlicher nicht sein könnten, und wir sind dankbar für die Vielfalt, die uns Bethesda Softworks und Nintendo bieten.

Doom Eternal ist eine schöne, aber brutale Neuerfindung der Ego-Shooter-Serie von id Software, die das Leben im Moment gar nicht so schlecht aussehen lässt. Dieser Ritt durch die Hölle ist eine der besten Erfahrungen, die du im Jahr 2020 machen wirst. Unsere vollständige Rezension von Doom Eternal stimmt dem zu, mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und einer „Editor’s Choice“-Auszeichnung. Mit 60 Bildern pro Sekunde ist es ein sehr schneller Shooter und hat unsere Erwartungen übertroffen, selbst als wir es in 8K mit einer 2.500-Dollar-Grafikkarte gespielt haben.

Animal Crossing: New Horizons befindet sich am anderen Ende des Spektrums – es umarmt dich wohlig für das Gefühl, dass absolut alles in bester Ordnung ist, wie gutes ASMR. Das ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung, sagt Tom Nook, eine der Hauptfiguren. Nintendos süße soziale Simulation ist ideal für die heutige Situation der Selbstisolierung. Lies unsere Animal Crossing: New Horizons Rezension und denken glückliche Gedanken.

Eins ist zu beachten: Während das neue Animal Crossing ein absolutes Muss für Nintendo Switch ist, ist Doom Eternal auf einer größeren Anzahl von Plattformen erhältlich: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und sogar Google Stadia.

2. Sieh’ dir Film-Franchises in der richtigen Reihenfolge an

(Image credit: Marvel)

Nichts frisst mehr Zeit als eine gute, lange Fernsehserie, aber da Filme typischerweise ein größeres Budget und einen höheren Produktionswert haben (abgesehen von einigen wenigen Fernsehsendungen), drehen wir jetzt den Spieß um (außerdem sind uns dieses Wochenende die Serien ausgegangen). Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um ein ganzes Film-Franchise durchzuschauen – in richtiger Reihenfolge.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Marvel-Filme in richtiger Reihenfolge zu schauen, und wir haben Links zu den Plattformen, auf denen die meisten der 23 Marvel-Filme verfügbar sind (Disney Plus ist die einfachste Art, die meisten davon zu sehen). Wenn du nach etwas suchst, das du während der Selbstisolation des Coronavirus machen kannst, dann sind das hier schon mal 60 Stunden Zeitvertreib.

Wir haben auch Listen, wie man alle Star Wars-, Batman-, James Bond- (leider ohne „Keine Zeit zum Sterben“, da verschoben), Harry Potter- und Star Trek- (einschließlich der neueren Picard-Serie) und, falls du in der Stimmung für hirnloses Unterhaltung mit Vin Diesel bist, auch Fast and Furious-Filme in richtiger Reihenfolge.

3. Lies’ eins der 100 besten E-Books

Das … aber bitte drinnen und möglichst weit weg von anderen Menschen. (Image credit: Amazon)

Es ist leicht, das Lesen von Büchern zu vernachlässigen, wenn das Leben hektisch ist und man pendeln muss. Aber wenn du von zu Hause aus arbeitest, hast du wahrscheinlich keinen Grund zum Pendeln. Im Grunde hast du also keine Entschuldigung dafür, ein paar Seiten eines E-Books durchzublättern.

Wo soll man anfangen? Das ist meistens der schwierigste Teil, aber wir sind beeindruckt von Amazons Liste der 100 Bücher, die man gelesen haben muss. Nicht alle werden deinen Geschmack treffen, aber hier ist für jeden etwas dabei, und die meisten E-Books sind gerade zufällig auch reduziert.

Kein Fan vom Lesen? Du hasst den Klang deiner eigenen Stimme in deinem Kopf? Audible schafft Abhilfe. Der Hörbuchanbieter, der zu Amazon gehört, bietet nach wie vor eine kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft an. Das Beste daran? Sowohl E-Books als auch Hörbücher werden sofort geliefert, und Amazon geht der Bestand an beiden nicht aus.

4. Entdecke einen neuen Podcast

(Image credit: Future)

Podcasts sind weitestgehend kostenlos und finden oft die richtige Balance zwischen Unterhaltung und Information. Bemerkenswerte Podcasts, darunter Fest & Flauschig, Lage der Nation und Gemischtes Hack befinden sich dauerhaft unter den Top 50 der Podcast-Plattformen.

Und wenn kurz Werbung in eigener Sache machen dürfen: Die Kollegen der englischsprachigen Ausgabe von TechRadar und anderen Magazinen des Hauses Future haben vor kurzem Noise Cancelling, den besten neuen Technik-Podcast, gestartet. Das ist unser neuer wöchentlicher Podcast, der über das Geschehen in der Technikwelt spricht und die tägliche schriftliche Berichterstattung über TechRadar erweitert – allerdings auf Englisch.

5. Mach’ deine Geräte sauber – physisch und digital

(Image credit: androidpit)

Wir haben eine Reihe zum Säubern veröffentlicht, was gerade recht kommen dürfte, da du das wahrscheinlich bis zum Coronavirus-Ausbruch vernachlässigt hast. Das sollte weit oben auf deiner Liste stehen, wenn du deine dreckigen, Bazillen sammelnden Geräte noch nicht abgewischt hast.

Der größte Übeltäter ist dein Smartphone, daher haben wir eine Anleitung zur Reinigung deines Telefons veröffentlicht, die unsere Ratschläge zur Reinigung deines iPads oder Tablets und zur Reinigung des Laptop-Bildschirms widerspiegelt. Es ist sehr leicht, die Reinigung deiner AirPods zu vergessen, aber auch sie könnten den ein oder anderen Wisch mit dem Reinigungstuch vertragen, unabhängig davon, ob man Ohrenschmalz sieht oder nicht. Vergiss auch nicht deine Nintendo Switch und die Reinigung deiner gesamten Spiele-Peripheriegeräte. Du wirst sie während eines Spiele-Marathons lange Zeit in der Hand haben und dadurch werden sie zu Bazillenmagneten.

Schon erledigt? Jetzt ist auch der beste Zeitpunkt, um dich um deine digitalen Daten zu kümmern. Wir zeigen dir, wie du deinen PC sicherst und wie du deinen Mac formatierst. Deine Bilder mit Google Fotos zu sichern, ist auch ein effizienter Zeitvertreib.

Wir werden diese Liste auf dem neuesten Stand halten, während die Wochen der Gefangenschaft ins Land ziehen und solange wir glauben, dass wir hilfreiche Ratschläge geben. Wir befinden uns nicht in einem globalen Aufruf zum Handeln, sondern in einem weltweiten Aufruf zur Couch – und wir verstehen, dass das schwierig sein kann, wenn dir bereits am Anfang der ersten Woche die Ideen ausgehen. Wir geben oft Kaufberatungen ab, aber wir sind genauso gerne bereit, Ratschläge zu zur Unterhaltung zu geben.