Oscar-Nominierungen 2021 bekannt gegeben: Hier ist die komplette Liste

Die vollständige Liste der Oscar-Nominierungen 2021 ist da und die Vielfalt ist eine erfrischende Veränderung für die Preisverleihung im Vergleich zu den Vorjahren. Obwohl wir nicht übermäßig von der Auswahl des besten Films überrascht sind, ist es dennoch eine willkommene und breite Palette.

Die Oscar-Nominierungen 2021 füllen viele der Lücken, die die Nominierungsliste der BAFTAs offen gelassen hat, denn Sacha Baron Cohen (The Trial of Chicago 7), Olivia Colman (The Father) und Gary Oldman (Mank) sind allesamt für Auszeichnungen vorgesehen.

Wie so oft könnten die Golden Globes 2021 Aufschluss darüber geben, wer auch in der Oscar-Nacht die Trophäen mit nach Hause nehmen wird. Ein Sieg in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für den verstorbenen Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom) würde an seinen Sieg in der gleichen Kategorie bei den Golden Globes anknüpfen und wäre eine verdiente posthume Hommage.

Die 93. Academy Awards finden am 25. April statt. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Event diesmal ein paar Monate später als üblich stattund wird aus dem Dolby Theatre in Hollywood übertragen.

Hier ist die vollständige Liste der Oscar-Nominierungen 2021:

Bester Film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari - Wo wir Wurzeln schlagen

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of Chicago 7

Bester Regisseur

Lee Isaac Chung (Minari)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

David Fincher (Mank)

Chloe Zhao (Nomadland)

Thomas Vinterburg (Another Round)

Bester Hauptdarsteller

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Beste Hauptdarstellerin

Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom)

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Bester Nebendarsteller

Sacha Baron Cohen (The Trial of Chicago 7)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Beste Nebendarstellerin

Maria Bakalova (Borat Anschluss Moviefilm)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Colman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Yuh-Jung Youn (Minari)

Bestes Originaldrehbuch

Judas and the Black Messiah

Minari - Wo wir Wurzeln schlagen

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of Chicago 7

Bestes adaptiertes Drehbuch

Borat Anschluss Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

Der weiße Tiger

Bester animierter Spielfilm

Onward: Keine halben Sachen

Die bunte Seite des Monds

Shaun das Schaf – UFO-Alarm

Soul

Wolfwalkers

Bestes Szenenbild

The Father

Mank

Ma Rainey's Black Bottom

Neues aus der Welt

Tenet

Bestes Kostümdesign

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Beste Kamera

Judas and the Black Messiah

Mank

Neues aus der Welt

Nomadland

The Trial of Chicago 7

Bester Schnitt

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of Chicago 7

Bestes Make-up und beste Frisuren

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Pinocchio

Bester Ton

Greyhound – Schlacht im Atlantik

Mank

Neues aus der Welt

Soul

Sound of Metal

Beste visuelle Effekte

Monster Problems

The Midnight Sky

Mulan

Der einzig wahre Ivan

Tenet

Beste Filmmusik

Da 5 Bloods

Mank

Minari - Wo wir Wurzeln schlagen

Neues aus der Welt

Soul

Bester Song

Husavik (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Fight for You (Judas and the Black Messiah)

Lo Sì (Seen) (Du hast das Leben vor dir)

Speak Now (One Night in Miami)

Hear My Voice (The Trial of Chicago 7)

Bester Dokumentarfilm

Kollektiv – Korruption tötet

Sommer der Krüppelbewegung

The Mole Agent

Mein Lehrer, der Krake

Time

Bester internationaler Film

Der Rausch (Dänemark)

Better Days (Hong Kong)

Kollektiv – Korruption tötet (Rumänien)

The Man Who Sold His Skin (Tunesien)

Quo Vadis, Aida? (Bosnien und Herzegowina)

Bester animierter Kurzfilm

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song For Latasha

Bester Kurzfilm