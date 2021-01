Oppo Find X3 Pro: FCC Listing enthüllt die Akkugröße und Ladegeschwindigkeiten

Das Oppo Find X3 soll im März auf den Markt kommen, aber schon vorher erfahren wir einiges über das Gerät. Ein Eintrag bei der FCC (Federal Communications Commission) bestätigt die Akku-Spezifikationen des Handys.

Das Listing (entdeckt vom Leaker Abhishek Yadav) ist für das Oppo "CPH2173" - eine Modellnummer, die zuvor entweder mit dem Oppo Find X3 oder dem Oppo Find X3 Pro in Verbindung gebracht wurde, so dass wir nicht sicher wissen, welches Modell wir hier sehen, aber die Spezifikationen passen zu den Leaks über das Pro-Modell.

In jedem Fall erwähnt das FCC-Listing einen Akku mit einer Nennkapazität von 2.200 mAh und einer typischen Kapazität von 2.250 mAh, was zwar klein ist, aber mit ziemlicher Sicherheit bedeutet, dass das Smartphone einen Zweizellen-Akku mit einer Gesamtkapazität hat, die doppelt so hoch ist, also 4.400 mAh oder 4.500 mAh. Das ist immer noch nicht massiv, aber es ist mehr im Einklang mit dem, was wir erwarten würden.

Oppo Find X3 Pro arrives on FCC Certification.-Android 11-Color OS 11.2-Dual Cell 2200mAh Battery-12GB Ram-Snapdragon 888-65 Watt Fast ChargingImage Source https://t.co/bhwUmXIJa2#oppo #findx3pro #oppofindx3pro pic.twitter.com/pF6RrcyoFnJanuary 20, 2021

Wie bereits erwähnt, stimmt das auch mit früheren Leaks* überein, die darauf hinwiesen, dass das Oppo Find X3 Pro einen 4.500 mAh Akku hat, und auch die Ladegeschwindigkeit entspricht den Angaben, da das hier aufgeführte Ladegerät bis zu 65 W leisten kann, was genau den Spezifikationen gleicht, die wir zuvor als Gerücht gehört hatten.

Hier ist nicht viel mehr an Bedeutung aufgeführt, außer der Erwähnung, dass das Handy auf dem Unternehmens-eigenen ColorOS 11.2 läuft, über Android. Allerdings können wir die Details, die enthalten sind, als grundsätzlich bestätigt ansehen, da die bei der FCC eingereichten Informationen korrekt sein sollten.

In Bezug auf das, was sonst noch vom Oppo Find X3 Pro zu erwarten ist, deuten Leaks und Gerüchte auf einen Top-End-Snapdragon 888-Chipsatz, ein 6,7 Zoll Curved-Display mit 1440 x 3216 Pixeln und einer 120 Hz Bildwiederholrate sowie eine Quad-Linsen-Kamera mit 50 MP Haupt-, 50 MP Ultra-Weitwinkel-, 13 MP Tele- (mit 2x optischem Zoom) und 3 MP Makro-Linsen hin.

Alles in allem hört sich die Oppo Find X3-Reihe so an, als könnte sie ein echter Konkurrent für die Samsung Galaxy S21-Reihe sein, wenn du also eine weitere 2021-Flaggschiff-Auswahl willst, solltest du nicht lange warten müssen.

Via GizmoChina

* Link englischsprachig