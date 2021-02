Nubia Red Magic 6 Gaming-Handy erscheint bald, und einige Features wurden bereits angeteasert

Dank der Ankündigungen von Nubia selbst konnten wir ein paar weitere Details über das Nubia Red Magic 6 Gaming-Handy* in Erfahrung bringen: In erster Linie, dass das leistungsstarke Gerät am 4. März offiziell enthüllt werden soll.

Das Datum wurde von einem Mitarbeiter des Unternehmens auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo bestätigt (via GSMArena). Der 4. März scheint ein ziemlich geschäftiges Datum in der Welt der Smartphones zu sein, da wir an diesem Tag auch die Enthüllung des Realme GT erwarten.

Das Posting erwähnte auch "vier schnellste Technologien" (laut einer groben deutschen Übersetzung), mit einem angehängten Promo-Poster, das vier separate Icons unter einem Rennwagen zeigt, der entweder kurz vor der Explosion steht oder sehr schnell fährt.

Basierend auf den Symbolen und dem, was wir bisher über das Nubia Red Magic 6 gehört haben, scheint es wahrscheinlich, dass die "vier schnellsten" Funktionen die Bildschirmaktualisierungsrate, die Touch-Reaktion des Displays, die Akkuladegeschwindigkeit und ein integrierter Lüfter (der längere Sitzungen mit hoher Leistung des Prozessors ohne Überhitzung ermöglicht) sind.

(Image credit: Nubia)

Von den Gaming-Smartphones, die Nubia bisher auf den Markt gebracht hat, darunter auch das Nubia Red Magic 5G, erwarten wir, dass das nächste Modell der Serie so viele High-End-Komponenten und -Funktionen wie möglich enthält - was dieses neue Poster zu bestätigen scheint.

Nach dem, was Nubia bisher verraten hat*, sieht es so aus, als ob der 4.500-mAh-Akku an Bord des Telefons mit 120-W-Galliumnitrid-Schnellladeunterstützung kommen wird, obwohl diese Funktion anscheinend für das Pro-Modell des Handys reserviert sein wird (mit 66-W-Schnellladung bei dem Standard-Modell).

Wir haben auch ein paar Gerüchte über ein überarbeitetes Kühlsystem für das Nubia Red Magic 5G gehört, aber Details sind hier Mangelware. Alles wird am 4. März enthüllt werden, und wir werden natürlich über alles, was angekündigt wird, auf TechRadar berichten.

Es sieht so aus, als ob 2021 ein weiteres arbeitsreiches Jahr für Gaming-Smartphones werden wird. Neben dem Nubia Red Magic 6 erwarten wir auch das Xiaomi Black Shark 4 in nicht allzu ferner Zukunft, während das Asus ROG Phone 5 bereits für den 10. März bestätigt wurde.

* Link englischsprachig