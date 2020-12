Nintendo Switch-Firmware 11.0.0 erleichtert das Teilen von Screenshots

Die Nintendo Switch ist fast vier Jahre alt und trotz dediziertem Screenshot-Knopf auf den Controllern und der Switch Lite selbst, war es immer eine Tortur, Screenshots zu teilen.

Das Problem wurde im neuen Firmware-Update, Version 11.0.0, weitestgehend behoben. Diese bringt eine Reihe Quality-of-Life-Verbesserungen und ein paar Interface-Änderungen.

Wenn Nutzer Screenshots im Internet teilen wollten, mussten sie sie bisher per Post oder Tweet auf Facebook oder Twitter hochladen. Zwar war es möglich, diese Beiträge privat zu halten, aber sich auf einem anderen Gerät einloggen und Screenshots aus einem Social-Media-Profil herunterladen, um so anderweitig zu teilen, ist einfach umständlich. Zumal Facebook und Twitter Bilder auch noch komprimieren.

Nun fügt Nintendo zwei weitere Möglichkeiten hinzu: Bis zu zehn Bilder oder ein Video an ein Smartphone schicken, oder die Switch direkt (nicht per Dock) mit einem PC verbinden.

