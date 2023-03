Motorola Razr 2023 kommt bald und wird offenbar ein großes Upgrade sein

Wir sind schon immer davon ausgegangen, dass wir in diesem Jahr ein neues Motorola Razr sehen werden, aber jetzt hat das Unternehmen es bestätigt und sagt sogar, dass die nächste Version des Smartphones, die wahrscheinlich Motorola Razr 2023 heißt, "sehr bald" auf den Markt kommt.

Diese Aussage stammt direkt von Lenovo-CEO Yuanqing Yang, der während des MWC 2023 mit CNBC (Öffnet sich in einem neuen Tab) sprach, also sind wir geneigt, ihr zu glauben. Allerdings wurde das Motorola Razr 2022 erst im August letzten Jahres auf den Markt gebracht, es scheint also etwas früh für ein neues Modell zu sein.

Wird Motorola das Razr 2023 also weniger als ein Jahr nach dem Razr 2022 auf den Markt bringen, oder ist "sehr bald" weiter weg, als es klingt? Wir sind uns nicht sicher.

Yang sagte auch, dass es im Vergleich zum Razr 2022 "viel besser" sei. Es sieht also so aus, als ob das Motorola Razr 2023 einige bedeutende Upgrades erhalten könnte. Details zu diesen Upgrades wurden nicht verraten, aber anscheinend werden sich die Verbesserungen auf das Scharnier und die Apps konzentrieren.

Darüber hinaus sagte Yang, dass die Razr-Reihe "gut ankommt" und dass "wenn die Technologie ausgereift ist, der Preis sinken könnte, dann kannst du höhere Stückzahlen erreichen."

Mit anderen Worten, faltbare Smartphones (Öffnet sich in einem neuen Tab) werden mit der Zeit wahrscheinlich erschwinglicher, was dazu beitragen könnte, dass sie sich durchsetzen. Diese Meinung vertrat auch Billy Zhang, Oppos Präsident für Vertrieb und Service in Übersee, als wir auf dem MWC mit ihm über die Möglichkeit weiterer bezahlbarer Foldables in der Zukunft sprachen. Es gibt allerdings keine Hinweise darauf, dass das Razr 2023 günstiger sein wird als die Version vom letzten Jahr.

Die Kameras des Razr 2022 sind mangelhaft (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Analyse: Was könnte das Motorola Razr 2023 verbessern?

Die von Yang erwähnte Verbesserung des Scharniers bedeutet wahrscheinlich, dass sowohl die Haltbarkeit als auch die Neigung zu Rillen auf dem Display verbessert werden. In unserem Testbericht zum Motorola Razr 2022 haben wir allerdings festgestellt, dass das Display ohnehin kaum einen Faltknick hat, so dass hier nicht mehr viel zu tun ist.

Was die Erwähnung von Anwendungen angeht, so bedeutet das vermutlich, dass man sich darauf konzentriert, den faltbaren Formfaktor für Apps optimal zu nutzen. Wir werden maßgeschneiderte Funktionen und Modi entwickeln, die einen faltbaren Bildschirm erfordern.

Es gibt aber auch noch andere Verbesserungen, die wir gerne sehen würden. Wir fanden, dass die Kameras und insbesondere die Nachbearbeitung von Fotos auf dem Razr 2022 verbesserungswürdig sind und dass die allgemeine Leistung nicht so flüssig ist, wie wir es angesichts der High-End-Ausstattung erwartet hätten. Es bleibt zu hoffen, dass Motorola auch in diesen Bereichen nachbessert, denn das wird nötig sein, wenn das nächste Klapphandy in unsere Auswahl der besten Foldables aufgenommen werden soll.

Dann könnte es ein ernsthafter Konkurrent für das Samsung Galaxy Z Flip 5 sein, das im August auf den Markt kommen und wahrscheinlich das beliebteste faltbare Smartphone des Jahres sein wird.