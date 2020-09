Motorola Razr 2020: Renderbilder und Spezifikationen geleakt, deuten auf 5G-Upgrade hin

Wir gehen davon aus, dass Motorola auf das Motorola Razr demnächst das Motorola Razr 2020* folgen lassen wird, und wir haben jetzt eine klarere Vorstellung davon, was wir von dem neuen faltbaren Smartphone erwarten können, da eine undichte Stelle eine Reihe möglicher Spezifikationen und sogar einige Renderings offenbart hat.

Ishan Agarwal (ein Leaker mit einer anständigen Erfolgsbilanz) hat gesagt, dass das Klapphandy mit einem Snapdragon 765G-Chipsatz ausgestattet sein wird, einem Chipsatz der oberen Mittelklasse, der, was die Leistung betrifft, keine massive Verbesserung des Snapdragon 710 im Motorola Razr 2019 darstellt, aber wichtig ist, dass es 5G unterstützt.

Das scheint in der Tat ein Hauptmerkmal dieses neuen Modells zu sein, wobei die Quelle (und einige frühere Quellen) das Smartphone sogar als Motorola Razr 5G bezeichnet, so dass es möglich ist, dass das Telefon als dieses und nicht als Motorola Razr 2 oder Razr 2020 auf den Markt kommt, was zwei andere Möglichkeiten sind.

motorola razr 5G seems like a good upgrade over the #motorolarazr... It's getting SD765G 5G Chipset with 48MP Main Camera & 20MP Front Camera. Battery has been upgraded to 2,800 mAH.It's lighter now, 190g. 168.5x72.5x8mm are the new dimensions. Thoughts? #motorola #razr5g pic.twitter.com/Da8jhNJD2tAugust 31, 2020