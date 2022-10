Mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden – so schützt du dein Smart Home

Ein wachsender Teil von uns lebt bereits in einem Smart Home – einem Haushalt, in welchem mehrere Geräte, wie der TV, die Konsole oder etwaige Beleuchtungsquellen, mit dem Internet verbunden sind.

Wir genießen infolgedessen beispielsweise den Komfort oder die Möglichkeit unkompliziert Energie zu sparen. Zeitgleich birgt die Zukunft des Eigenheims aber nicht nur Vorteile, sondern auch Gefahren. Immerhin sind immer mehr Elektrogeräte über deinen Router mit dem Internet verbunden. Damit bietet die Elektronik aber leider auch Cyberkriminellen Zugangsoptionen zu sensiblen Daten.

Damit du dich jedoch auch weiterhin in deinen eigenen vier Wänden sicher fühlen kannst, haben wir dir einige nützliche Tipps zusammengetragen, die dich besser vor Fremdzugriffen bewahren.

Die smarte Zukunft

Smarte Elektronik begleitet uns zunehmend im Alltag. Smartphones, neumodische TV-Geräte, die Spielekonsole, aber auch moderne Beleuchtungsoptionen, Thermostate und und und... Die Liste ist wahrlich umfangreich und das tolle daran ist, dass wir zunehmend günstiger und unkomplizierter Zugang zu diesen Lösungen des intelligenten Eigenheims erhalten.

Was Sie alle jedoch gemein haben, ist ein reger Informationsaustausch. Viele sprechen in diesem Kontext vom 'Internet der Dinge'. Einerseits ist es natürlich schön, dass wir aktuell derart viel Komfort haben, dass wir uns nicht einmal mehr aus dem Bett bemühen müssen, um das vergessene Licht im Wohnzimmer auszuschalten. Andererseits birgt die moderne Elektronik aber auch neue Risiken.

(Image credit: Nord Security)

(Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das Problem ist auch, dass viele Nutzer noch kein richtiges Bewusstsein für die Privatsphäre und die Datensicherheit im Smart Home ausgeprägt haben. Das bekräftigen mitunter auch die Untersuchungen des VPN-Dienstleisters NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Aufgrund ihrer Funktionsweise ist es allerdings oft unvermeidbar, dass die intelligenten Helfer eine immense Datenmenge fordern und sammeln. Unternehmen nutzen dies mitunter aus, um Geräte zu optimieren oder Werbung auf den Einzelnen zuzuschneiden. Privatsphäre? Fehlanzeige!

Gleichermaßen dramatisch ist die Ungewissheit und Gefahr im Hinblick auf Datensicherheit. Immerhin sind allerlei Geräte mit dem Internet verbunden und somit auch Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Und wenn du schließlich nicht länger die Kontrolle über dein Eigenheim hast, wird die Gefahr groß und die Probleme zahlreich.

Plagen soll dich das Ganze allerdings nicht – zumindest dann nicht, wenn du dich an unsere Tipps hältst, die wir zusammen mit NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab) zusammengetragen haben. Diese machen das Leben im Smart Home nämlich nicht nur komfortabel, sondern auch sicherer.

(Image credit: Nord Security)

(Öffnet sich in einem neuen Tab)

3 Tipps für das intelligente und sichere Eigenheim

1. Bedenke, welche smarte Elektronik du dir ins Haus holst

Bereits der Kauf von Smart Home-Geräten will gut überlegt sein. Entsprechend bietet sich vor dem Erwerb der intelligenten Glühbirne, des smarten Kühlschranks oder eines vernetzten Lautsprechers eine kurze Recherche zum Hersteller und Einsicht einiger Rezensionen an. Schließlich soll dir der Kauf das Leben leichter und nicht schwerer machen...

2. Überdenke deine Passwörter

Viele intelligente Geräte werden inzwischen standardmäßig mit kurzen, simplen Passwörtern ausgeliefert. Nach Erhalt solltest du dir allerdings unbedingt die wenigen Minuten nehmen, dir ein neues Passwort zu überlegen. Aus Erfahrung macht sich hier eine längere Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Symbolen in Sachen Sicherheit bezahlt. Auch ein gelegentlicher Wechsel des Kennworts ist keine im Übrigen keine schlechte Idee.

Und keine Angst vor dem drohenden Überblicksverlust. Hierfür kann ein Passwort-Manager wie NordPass (Öffnet sich in einem neuen Tab) der passende Retter in der Not sein, der dir bei Kennworterstellung und -verwaltung zur Seite steht.

3. Sichere das Herzstück deiner Smart-Home-Erfahrung

Maßgeblich beteiligt an der Funktionsfähigkeit deiner Smart-Home-Gerätschaften ist dein Heimrouter, der die Verbindung zum Internet sicherstellt. Wenn ein Hacker jedoch einmal Zugriff zum Router erlangt, sind die gewonnenen Daten umfangreich und die Konsequenzen zahlreich. Entsprechend ist Sicherheit gerade hier oberstes Gebot.

Hierzu beitragen kann beispielsweise schon die Passwortänderung aus dem vorherigen Tipp. Noch besser beraten bist du allerdings mit einem VPN-Dienst wie NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab). Die Aktivierung (Öffnet sich in einem neuen Tab) schützt nämlich nicht nur deinen Router, sondern auch alle damit verbundenen Geräte mit mehreren Verschlüsselungsebenen vor Fremdzugriffen.

Wir hoffen einige dieser Vorschläge können dazu beitragen, dass dein Smart-Home-Erlebnis noch komfortabler wird.

Falls du infolgedessen mit dem Erwerb eines VPN-Dienstes liebäugelst, hat NordVPN übrigens aktuell die idealen Angebote für dich parat. So erhältst du für jedes abgeschlossene Zwei-Jahres-Paket noch einmal 3 Monate komplett kostenfrei dazu. Besser wird‘s nur noch mit unserem Link (Öffnet sich in einem neuen Tab), der dir sogar 4 Gratis-Monate spendiert!

Für umfassende Sicherheit empfehlen wir dir außerdem unsere Übersicht zum sicheren Surfen (Öffnet sich in einem neuen Tab). Hier verraten wir dir unter anderem auch, wie du lästige Werbeinhalte (Öffnet sich in einem neuen Tab) im Internet los wirst.