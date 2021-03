Leak: Erster Blick auf das nächste OnePlus Nord

Vergangenes Jahr hat OnePlus mit der Veröffentlichung des OnePlus Nord, gefolgt vom Nord N10 und dem Nord N100, versucht, sich einen Teil vom Mittelklasse-Smartphone-Markt zu greifen.

Jetzt sieht es so aus, als stünde das nächste Nord in den Startlöchern, denn der bekannte Leaker @OnLeaks hat Fotos vom angeblichen Nachfolger des OnePlus Nord N10 5G geteilt. Es sieht also so aus, als ginge es um den unteren Preisbereich des mittleren Segments.

Das Gerät trägt angeblich den Codenamen Ebba, aber wie es endgültig heißen wird, ist nicht bekannt. N11? N20? Andere Gerüchte gehen davon aus, dass OnePlus sogar einen Schritt zurück machen und es OnePlus Nord N1 nennen will.

Wie auch immer es am Ende heißen wird: Viele Änderungen gegenüber dem N10 vom Vorjahr sind nicht zu erwarten. Eine der größten wäre dabei sogar, dass der Fingerabdruckscanner von der Rückseite zur Seite auf den Power-Button wandert.

Bild 1 von 4 (Image credit: @OnLeaks / Voice)

Ansonsten sieht es so aus, als ob uns mehr vom Gleichen erwartet: eine glänzende Kunststoffrückseite mit einem Metallrahmen an den Seiten, ein 6,49-Zoll-Display und ein einzelnes Loch auf der Vorderseite des Telefons für die Frontkamera.

Die Abmessungen des neuen Telefons sollen ähnlich wie beim OnePlus Nord N10 5G sein, allerdings ist der Nachfolger offenbar nur geringfügig kürzer und dünner. Der Kopfhöreranschluss bleibt erhalten, aber es sieht so aus, als ob eine Linse der Rückkamera wegfallen könnte.

Wie aus den Bildern hervorgeht, ändert sich in Bezug auf das Aussehen nicht viel, allerdings gehen wir von Upgrades im Inneren aus.

Das N10 ist im Oktober 2020 erschienen, sodass sich der Nachfolger noch etwas Zeit lassen dürfte. Das OnePlus Nord 2 dürfte indes auch schon in der Pipeline sein und was wir am 23. März vom OnePlus 9 erwarten können, wissen wir ja bereits.