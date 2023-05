Humble Bundle: Verpasse nicht die Capcom Heroic Collection

Das neueste Humble Bundle ist für Capcom-Fans unverzichtbar, denn es enthält bis zu zehn der besten Spiele des Publishers zu einem lächerlich günstigen Preis.

Wenn du dir die Zeit bis zur morgigen Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vertreiben möchtest, dann solltest du unbedingt einen Blick auf das neueste Humble Bundle (Öffnet sich in einem neuen Tab) werfen: die Capcom Heroic Collection. Für nur 1 Euro kannst du dir vier geschätzte Capcom-Titel für Steam sichern: Mega Man Legacy Collection, Strider, Lost Planet 3 und Bionic Commando: Rearmed.



Für 9,05 Euro bekommst du zusätzlich Mega Man 11, Mega Man Legacy Collection 2 und das absolut geniale Dragon's Dogma: Dark Arisen. Und für einen Preis von 2716 Euro, erhältst du die letzten drei Spiele des Pakets: Monster Hunter Rise, Street Fighter 30th Anniversary Collection und Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy.



Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Capcom-Spiele in diesem Humble Bundle auf zehn. Rein rechnerisch zahlst du hier pro Spiel 2,71 Euro, was ein lächerlich geringer Preis ist, wenn man bedenkt, dass sich in diesem Bundle nur AAA-Titel befinden. Bei einem solchen Preis-Leistungs-Verhältnis ist es schwer, zu widersprechen.

Die volle Ladung Capcom mit Humble Bundle

(Image credit: Capcom)

Auch die unteren Ränge dieses Capcom Humble Bundles sind einen Blick wert. Auch wenn du kein Mega Man-Fan bist, ist Strider ein exzellenter Metroidvania-Titel von den Entwicklern von Killer Instinct (2013).

Dragon's Dogma: Dark Arisen ist eine ebenso hohe Empfehlung; ein sehr ambitioniertes Action-RPG, zu dem bereits eine Fortsetzung in Arbeit ist. Aber es ist die oberste Stufe, die einen Homerun erzielt. Monster Hunter Rise ist ein starker Titel, während die Street Fighter 30th Anniversary Collection eine originalgetreue Zusammenstellung von Capcoms Arcade-Klassikern der 90er Jahre bietet. Und schließlich Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ist ein Muss für Fans von spannenden Kriminalfällen mit charmanten Charakteren und einem packenden Gerichtsdrama.

Es ist ein rundum fantastisches Humble Bundle und wohl eine der günstigsten Sammlungen seit den Anfängen des Unternehmens. Du hast bis zum 25. Mai 2023 Zeit, die Capcom Heroic Collection auf der offiziellen Humble Bundle-Website zu kaufen. Schau auf jeden Fall vorbei, bevor sie verschwindet.



Wenn du allerdings kein Steam besitzt und stattdessen gute Angebote für deine Nintendo Switch suchst, könnte dir unser Kaufberater für die besten Angebote im Nintendo eShop weiterhelfen.