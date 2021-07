Honor Magic 3 soll ein Wasserfall Display und ein riesiges Kameramodul haben

Das Honor Magic 3 wird das erste High-End-Flaggschiff-Smartphone der Marke seit der Trennung von Huawei im letzten Jahr sein. Nur noch wenige Wochen bis zur Markteinführung und wir haben bereits einen ersten Blick auf das Gerät geworfen und es gibt viel Grund zur Freude.

Das Honor Magic 3 wird am 12. August enthüllt und wird wahrscheinlich auch in den globalen Märkten erhältlich sein - was die Rückkehr der Marke in vielen Ländern markiert. Darüber hinaus ist bestätigt, dass das Gerät Zugang zu den Google Play-Diensten sowie zu Qualcomms Chipsätzen* haben wird, was es für Märkte außerhalb Chinas viel geeigneter macht. In der Tat wird es eines der ersten Smartphones sein, das mit dem Snapdragon 888 Plus ausgestattet ist.

Das Honor Magic 3 wird eines der ersten Smartphones mit Snapdragon 888+ sein.

In einer kürzlich stattgefundenen Podiumsdiskussion hat Honor CEO George Zhao ein paar Honor Magic 3* Geräte hervorgeholt, um über die Designphilosophie zu sprechen. Ohne die Rückseiten der Kamera zu zeigen, erwähnte er, dass es in zwei Farbvarianten erhältlich sein wird, nämlich Blue Hour und Golden Hour. In der Fotografie werden sie zusammen als die "magische Stunde" bezeichnet, in der das Sonnenlicht bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am weichsten und schönsten ist. Wir erwarten, dass sie einen Farbverlauf in Blau bzw. Orange haben werden.

Ein Bild einer First-Party-Hülle für das Honor Magic 3 wurde ebenfalls veröffentlicht, das eine große runde Aussparung für die Kameras und sehr wenig Abdeckung an den Seiten zeigt. Ersteres dürfte ein Hinweis auf ein Mehrfach-Kamera-Array mit großen Sensoren oder ein periskopisches Linsenmodul sein, während letzteres auf ein extrem gebogenes "Wasserfall"-Display schließen lässt.

Eine Hülle für die Honor Magic 3 Serie. Beachte die Kameraaussparung und den fehlenden Schutz an den Seiten. (Image credit: Honor)

In der Vergangenheit hatte Honor zwei Serien von Flaggschiff-Smartphones - die Mainstream-Reihe wie die Honor 50-Serie und die futuristische Magic-Serie, die mit neuen Formfaktoren wie verschiebbaren Gehäusen und rahmenlosen Bildschirmen experimentiert hat. Das Honor Magic 3 kommt fast 3 Jahre nach dem Magic 2, das ein manuelles Pop-up-Selfie-Kamerafeld hatte. Wir würden auch dieses Mal ein ähnlich gewagtes Design erwarten.

Interessanterweise wurde in der offiziellen Kommunikation der Begriff "Honor Magic 3 Serie" verwendet, was darauf hindeutet, dass es mehr als ein Smartphone im Lineup geben wird, mit einem ähnlichen äußeren Design, aber möglicherweise unterschiedlichen Spezifikationen und Kameras.

* Link englischsprachig