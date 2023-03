Gothic 1: Neue Informationen zum Switch-Port

Am heutigen Tag im Jahr 2001 wurde die Welt Zeuge eines Meisterwerks in der Gaming-Landschaft, das Spieler für viele Jahre in seinen Bann ziehen sollte. Ich war einer von ihnen.

Sorry! Aber wenn es um Gothic geht, werde ich schnell sentimental. Wie ich bereits in der Vergangenheit berichtet habe, arbeitet THQ Nordic mit einem Team an einem Switch Port für Gothic 1 & 2.

Jetzt gibt es dazu weitere Informationen in Form eines Screenshots.

(Image credit: THQ Nordic)

Das lässt sich aus dem Screenshot lesen

Wie es aussieht, wird der Switch-Port eine angemessene Überarbeitung bekommen. Gothic 1 hat seit dem heutigen Tage 22 Jahre auf dem Buckel und die größte Herausforderung besteht in der Anpassung der Steuerung und des Interfaces. Dabei darf sich gleichzeitig aber auch nicht das Spielgefühl verschlechtern.

Fangen wir in der unteren linken Ecke an: Offenbar werden wir in der Switch-Version vier Shortcuts bekommen, um schnell zwischen Nahkampf und Fernkampf zu wechseln.

Über dem Feld haben wir eine – meiner Meinung nach gelungene – Übersicht der angelegten Ausrüstung. In der Praxis könnte man dadurch gut gesammelte Gegenstände miteinander vergleichen, ohne ständig hin und her klicken zu müssen.

Am rechten Bildschirmrand sehen wir das Inventar. Das ist in Gothic 1 nach heutigen Maßstäben eher unübersichtlich und zu verschachtelt gestaltet. Hier können wir eine übersichtliche Kategorisierung erwarten, die an Risen 1 zu orientieren scheint.

Wann der Port für die Nintendo Switch erscheint, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Es ist aber Wahrscheinlich, dass dieser nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

Wenn du dich dafür interessierst, was gerade beim Gothic Remake abgeht, dann solltest du mein Interview mit Reinhard Pollice lesen.

Möge der Schläfer dich erleuchten!