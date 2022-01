Gerüchte zum neuen iPhone 14, Preis, erste Leaks und was wir bisher wissen

Das iPhone 14 wird im Jahr 2022 erscheinen - mit ziemlicher Sicherheit im September - und es wird der Nachfolger der beeindruckenden iPhone 13-Reihe sein. Auch wenn es noch in weiter Ferne liegt, haben Leaks bereits mögliche Spezifikationen enthüllt und es gibt sogar inoffizielle Bilder des Telefons im Internet.

Gerüchte über die Funktionen des iPhone 14 - Voraussichtlich im September auf dem Markt - Ein neues iPhone 14 Max anstelle eines iPhone 14 mini - Keine Aussparung für das iPhone 14 Pro und Pro Max - Ähnliches Design wie bei der iPhone 13 Reihe für die Basismodelle - Zwei etwa 6,1-Zoll-Handys und zwei 6,7-Zoll-Handys - 48MP Hauptkameras bei den Pro Modellen - Größere Batterien - Ein leistungsstarker A16 Bionic Chipsatz

Damit haben wir ein überraschend klares Bild davon, wie die iPhone 14-Reihe aussehen könnte - obwohl wir so kurz vor der Markteinführung besonders skeptisch sein sollten, da noch viel Zeit bleibt, um die Dinge zu ändern.

Die bisherigen Gerüchte sind jedoch vielversprechend und deuten auf ein komplett neues Design für das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max, ein völlig neues Modell mit dem Namen iPhone 14 Max und einige bedeutende Kameraverbesserungen hin.

Unten findest du alles, was wir bisher gehört haben, einschließlich Details über das mögliche Veröffentlichungsdatum und den Preis. Sobald wir mehr über das iPhone 14 erfahren, fügen wir es diesem Artikel hinzu. Schau also bald wieder hier vorbei, denn die Gerüchteküche brodelt schon jetzt gewaltig.

Neueste iPhone 14 Nachrichten

Einem Preisleak des iPhone 14 zufolge könnte das Standardmodell genauso viel kosten wie das iPhone 13 - das Pro und das Pro Max könnten jedoch teurer werden. Außerdem behauptet eine andere Quelle, dass das iPhone 14 Pro auf die Kerbe verzichten und sie durch ein Loch und ein Pillendesign mit Aussparungen ersetzen wird.

iPhone 14: Was du wissen musst

iPhone 14 Erscheinungsdatum: Es gibt noch keine Gerüchte über das Erscheinungsdatum, aber Apple stellt neue iPhone-Modelle fast immer im September vor.

iPhone 14 Preis: Der Preis ist noch nicht bekannt, aber als Anhaltspunkt kann man sagen, dass das iPhone 13 bei 799€ begann und die Preise für die nächsten Modelle ähnlich sein könnten.

Design: Das iPhone 14 wird wahrscheinlich ähnlich aussehen wie das iPhone 13, aber das iPhone 14 Pro und Pro Max könnten statt einer Aussparung eine Lochkamera bekommen. Es könnte auch eher ein iPhone 14 Max mit großem Bildschirm anstelle eines iPhone 14 mini geben.

Display: Das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro könnten 6,1-Zoll (oder 6,06-Zoll) 1170 x 2532 OLED-Bildschirme haben, während das iPhone 14 Max und das iPhone 14 Pro Max 6,7-Zoll (oder 6,68-Zoll) 1284 x 2778 OLED-Bildschirme haben könnten. Erwarten können wir auch eine dynamische Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bei den Pro-Modellen und 60 Hz bei den anderen Modellen.

Kamera: Das iPhone 14 Pro und Pro Max könnte eine 48-MP-Hauptkamera haben (im Vergleich zu 12-MP bei den aktuellen Modellen). Andere Spezifikationen sind unklar, aber es ist wahrscheinlich, dass alle Modelle außer dem Standard-iPhone 14 eine Kamera mit drei Linsen haben werden, während das Basistelefon stattdessen zwei hintere Linsen hat.

Specs: Es wird erwartet, dass alle iPhone 14-Modelle mit einem leistungsstarken A16 Bionic-Chipsatz ausgestattet sind. Die Pro-Modelle könnten zusätzlich 8 GB RAM (statt derzeit maximal 6 GB) und bis zu 2 TB Speicherplatz (statt derzeit maximal 1 TB) haben.

Akku: Über den Akku ist noch nicht viel bekannt, aber es wird behauptet, dass die Kapazität erhöht werden könnte, indem die Telefone dicker werden, um die größeren Akkus aufzunehmen.

iPhone 14 Erscheinungsdatum

Es gibt noch keine Informationen darüber, wann das iPhone 14 auf den Markt kommen wird, aber wir können das sehr gut abschätzen, denn Apple kündigt neue Modelle in der Regel jedes Jahr etwa zur gleichen Zeit an, meist auf einem speziellen Event.

Das iPhone 13 wurde am 14. September 2021 enthüllt und am 24. September ausgeliefert. Auch wenn wir das iPhone 14 im Jahr 2022 wahrscheinlich nicht genau zu diesem Zeitpunkt sehen werden, stellt Apple die neuen Modelle in der Regel entweder am ersten oder zweiten Dienstag im September vor, also entweder am 6. oder 13. September.

Am Freitag dieser Woche, also am 9. oder 16. September, können sie dann vorbestellt werden und werden am darauffolgenden Freitag, also am 16. oder 23. September, ausgeliefert.

Gelegentlich kündigt Apple die iPhones stattdessen am ersten oder zweiten Mittwoch an, aber um diese Termine herum ist es ohnehin sehr wahrscheinlich. Eine Ausnahme bildete die iPhone 12-Reihe, die im Oktober 2020 auf den Markt kam, aber das lag an den Verzögerungen und Lieferproblemen, die durch Covid-19 verursacht wurden.

iPhone 14 Preis

Wir haben ein iPhone 14 Preisleck gehört, in dem vier Modelle der neuen Reihe genannt wurden - darunter ein Max, aber kein Mini.

Anscheinend wird das Basistelefon bei 799€ beginnen - das iPhone 13 beginnt ebenfalls bei 799€ - das passt also - und das iPhone 14 Max wird um die 100€ mehr kosten.

Das iPhone 14 Pro und Pro Max sollen 1.099 bzw. 1.199€ kosten, was bedeuten würde, dass sie jeweils 100€ teurer sind als die Vorgängermodelle.

Der Preis könnte ähnlich hoch sein wie der des iPhone 13 (Image credit: Apple)

iPhone 14 Design

Die größte Neuigkeit über das Design des iPhone 14 kommt von einem großen Leck, das inoffizielle Renderings des iPhone 14 Pro Max enthält.

Du kannst dir eines davon unten ansehen. Es zeigt eine Lochkamera statt einer Aussparung und die Face ID-Komponenten befinden sich vermutlich unter dem Bildschirm. Außerdem hat es keinen Kamerabuckel, sondern die Linsen sitzen fast flach auf der Rückseite - was offenbar dadurch erreicht wird, dass das Telefon dicker ist.

Die Rückseite besteht aus halbglänzendem Glas, die Lautstärketasten sind rund und die Seiten sind aus Titan statt aus Edelstahl wie beim iPhone 13 Pro Max. Du kannst auch sehen, dass es immer noch eine Triple-Lens-Kamera und einen Lightning-Anschluss hat.

Die hier gezeigten Farben sind nicht offiziell (obwohl die Quelle behauptet, ein roségoldenes Modell gesehen zu haben). Es ist auch erwähnenswert, dass dieses Design vermutlich nur für die Pro-Modelle gilt, während das iPhone 14 (und das iPhone 14 Max, falls es eines gibt) wahrscheinlich weiterhin eine Aussparung haben wird. Es ist noch nicht klar, ob und welche anderen Designdetails es in die Standardmodelle schaffen werden.

(Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Wir würden diese Aussage natürlich mit Vorsicht genießen, zumal sie von Jon Prosser stammt, der eine gemischte Erfolgsbilanz hat. Eine andere Quelle sagte, dass die iPhone 14 Pro-Reihe immer noch eine Notch haben wird (wenn auch eine kleinere) - möglicherweise auch eine Lochkamera.

Aber Prosser hat oft recht, und sowohl Mark Gurman als auch Ming-Chi Kuo (zwei Leaker mit einer ausgezeichneten Erfolgsbilanz bei Apple-Informationen) haben seitdem gesagt, dass die Aussparung durch eine Lochkamera ersetzt wird, ebenso wie kürzlich The Elec.

Ein weiterer Leaker hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet und behauptet, dass die Kameraaussparung pillenförmig sein wird, was darauf hindeutet, dass sie größer als die meisten Lochkameras sein könnte.

Ross Young - ein Experte für Lieferketten in der Welt der Smartphone-Displays - glaubt, dass das Unternehmen beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ein "Loch + Pille"-Design verwenden wird. Das bedeutet eine pillenförmige Aussparung und ein kleineres Loch, das immer noch sichtbar sein wird.

Allerdings hat Gurman vor kurzem gesagt, dass die iPhone 14-Reihe eine "lochgroße Aussparung" haben wird, wobei nicht klar ist, ob er damit eine kleine Aussparung oder ein echtes Loch meint.

Auch von einer anderen Quelle (Ross Young) haben wir Ähnliches über das Design gehört. Young spricht seit Juni 2021 von einer Face ID unter dem Display in der iPhone 14 Pro-Reihe, scheint sich aber nicht so sicher zu sein wie Prosser. Er fügte im September 2021 hinzu, dass an der Face ID unter dem Display noch gearbeitet wird und sie noch nicht endgültig ist - obwohl sie offenbar einfacher zu realisieren ist als eine Kamera auf dem Bildschirm.

An anderer Stelle haben wir gehört, dass die Pro-Modelle eine Titanlegierung für ihren Rahmen verwenden könnten. Das wäre wahrscheinlich stärker als die Materialien, die in den aktuellen Modellen verwendet werden, und diese Quelle behauptet auch, dass es ein iPhone 14 Max anstelle eines iPhone 14 mini geben wird.

iPhone 14 Display

Der renommierte Leaker Ming-Chi Kuo behauptet, dass es zwei 6,1-Zoll-iPhone-14-Modelle (ein Standard- und ein Pro-Modell) und zwei 6,7-Zoll-Modelle (ein Pro-Max- und ein Max-Modell) geben wird.

Von Ross Young (einem weiteren Leaker mit einer guten Erfolgsbilanz) haben wir außerdem detailliertere Angaben zum Bildschirm erhalten. Young behauptet, dass das iPhone 14 einen 6,06 Zoll großen OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 1170 x 2532 Pixeln, einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und 460 Pixeln pro Zoll haben wird. Das iPhone 14 Pro soll ähnliche Bildschirmdaten haben, aber mit einer variablen Bildwiederholrate von 120 Hz.

Das iPhone 14 Pro Max soll einen 6,68 Zoll großen 1284 x 2778 OLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und 458 Pixeln pro Zoll haben. Anscheinend wird es auch ein iPhone 14 Max geben (das den Platz des mini einnimmt), das im Grunde die gleichen Bildschirmdaten hat, aber eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz.

The iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Eine andere Quelle behauptet, dass die beiden günstigeren Modelle mit 60Hz-Bildschirmen ausgestattet sein werden, genau wie die aktuelle Modellreihe. Allerdings haben wir vor kurzem gehört, dass Apple für das iPhone 14 Max einen 120Hz-Bildschirm in Erwägung zieht, die Entscheidung aber noch nicht gefallen ist.

Einem Leak zufolge könnten alle vier iPhone 14-Modelle 120Hz-Bildschirme haben, aber das ist ein ziemlich altes Leak und steht im Widerspruch zu dem oben genannten, daher sind wir davon nicht überzeugt.

Außerdem gibt es ein Patent für eine Technologie, die das iPhone-Display stärker machen könnte, ohne es dicker zu machen. Das wäre eine nette Ergänzung, aber aus Patenten wird oft nichts, also rechne nicht damit, dass wir das sehen.

iPhone 14 Camera

Was die Kamera angeht, so zeigen die inoffiziellen Renderings oben das iPhone 14 Pro Max mit einer Kamera mit drei Linsen, und auch eine andere Quelle deutet darauf hin, dass dieses Telefon (sowie das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Max) eine Kamera mit drei Linsen haben wird. Das iPhone 14 hingegen wird anscheinend mit zwei Linsen ausgestattet sein.

Das klingt also nicht nach einer großen Veränderung gegenüber der iPhone 13-Reihe, auch wenn sich die Spezifikationen der Linsen und Sensoren durchaus unterscheiden können.

Ming-Chi Kuo (ein Analyst, der für seine Informationen über Apple bekannt ist) hat behauptet, dass das iPhone 14 Pro und Pro Max jeweils eine 48-MP-Hauptkamera haben werden, statt der 12-MP der aktuellen Modelle. Diese Kamera soll in der Lage sein, 8K-Videos aufzuzeichnen. Das hat er kürzlich und im Dezember 2021 noch einmal bekräftigt, also scheint er sich seiner Sache sehr sicher zu sein.

Außerdem hat sich ein anderer Analyst dieser Behauptung von Kuo angeschlossen und gesagt, dass beide Pro-Modelle im Jahr 2022 mit 48-MP-Kameras ausgestattet sein sollen. Das ist zwar keine Bestätigung, aber es untermauert Kuos ursprüngliche Behauptung.

Das iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

Es gibt auch Gerüchte über eine Periskop-Kamera (mit optischem Weitwinkel-Zoom), und wir haben sogar ein Patent gesehen, das diese Behauptungen unterstützt. Die meisten Quellen deuten jedoch darauf hin, dass dies noch in weiter Ferne liegt - wahrscheinlich erst auf dem iPhone 15 oder später.

iPhone 14 Specs und Features

Wir sind uns fast sicher, dass die iPhone 14-Reihe einen neuen Chipsatz haben wird, der wahrscheinlich A16 oder A16 Bionic heißt. Laut Ross Young wird er in einem 4-nm-Verfahren hergestellt, was darauf hindeutet, dass er den 5-nm-Chip A15 Bionic aus der iPhone 13-Reihe deutlich verbessern könnte.

Laut DigiTimes (via MacRumors) könnte der Prozess sogar auf 3nm heruntergefahren werden.

Kürzlich haben wir jedoch gehört, dass wieder ein 5nm-Prozess verwendet werden könnte, da TSMC (das Unternehmen, das den Chipsatz herstellt) offenbar Schwierigkeiten hat, auf einen 3nm- (oder 4nm-) Prozess umzustellen.

Ein weiterer Leak legt nahe, dass sowohl das iPhone 14 Pro als auch das iPhone 14 Pro Max mit 8 GB RAM ausgestattet sein werden. 6 GB RAM sind das höchste der Gefühle gewesen, was wir bisher in einem iPhone gesehen haben.

Darüber hinaus vermuten einige Quellen, dass das iPhone 14 mit einer Touch ID unter dem Display ausgestattet sein wird. Mark Gurman (ein Leaker mit einer großen Erfolgsbilanz bei Apple-Informationen) hat jedoch gesagt, dass Apple dies zwar getestet hat, das Unternehmen aber jetzt voll und ganz auf Face ID setzt, so dass es wahrscheinlich nicht dazu kommen wird - und wenn doch, dann wahrscheinlich eher als Ergänzung zu Face ID.

Eine andere Quelle hat gesagt, dass Face ID unter dem Display nicht kommen wird, was sehr unwahrscheinlich ist.

Ein weiteres Gerücht, das aber unwahrscheinlich ist, ist der Wechsel von einem Lightning-Anschluss zu USB-C. Angeblich zieht Apple dies für das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max in Betracht, aber bisher hat nur eine Quelle in diese Richtung gewiesen, daher sind wir skeptisch.

Sicher ist, dass die iPhone 14-Reihe 5G-Unterstützung bieten wird, und ein Patent deutet darauf hin, dass sie auch eine neue Form von 3D Touch haben könnte, die haptisches Feedback nutzt, um Interaktionen intuitiver zu machen. Aber wie bei allen Patenten würden wir auch bei diesem nicht damit rechnen, dass etwas dabei herauskommt.

Mit den Pro-Modellen des iPhone 13 wurde die maximale interne Speicherkapazität von 512 MB auf 1 TB erhöht, und wir hören, dass die iPhone 14 Pro-Telefone diese Kapazität noch einmal verdoppeln könnten - auf bis zu 2 TB.

iPhone 14 Batterie

Eine Quelle sagt, dass der Akku in den nächsten Modellen größer sein wird, und eine andere, dass die Telefone dicker sein werden - was Platz für einen größeren Akku schaffen könnte.

Einem Patent zufolge könntest du zum Aufladen ein MagSafe-Ladegerät anstelle des Lightning-Anschlusses verwenden, obwohl vor allem frühe inoffizielle Renderings den Lightning-Anschluss zeigen.

Es würde uns überraschen, wenn Apple den Lightning-Anschluss beim iPhone 14 aufgeben würde, aber ein neuer EU-Plan könnte bedeuten, dass seine Tage gezählt sind.