Game Pass fügt weiteren RPG-Geheimtipp seiner Bibliothek hinzu

Microsoft hat seine kommenden Ergänzungen für den Xbox Game Pass enthüllt, darunter auch den folgenden Rollenspiel-Geheimtipp.

Bei Selbigen handelt es sich um Expeditions: Rome, einem gekonnten Mix aus historischem Drama, rundenbasierter Taktik und charakterorientiertem RPG, in welchem wir in die Haut eines römischen Generals schlüpfen. Hierbei führen wir eine Armee von Legionären durch die griechischen und gallischen Regionen, begeben uns aber auch in patrizische Villen oder inmitten von politischen Auseinandersetzungen im Senat.

Auch wenn der große Erfolg ausblieb, kann sich Expeditions: Rome mit einer 9/10 auf Steam und einem Metacritic-Score von 80% doch allemal sehen lassen und ist vielleicht auch deine Zeit wert - reinschauen kostet, als Abonnent, ja nix...

Microsoft kündigt außerdem den Neuzugang Ghost Recon Wildlands für das Abo-Modell an, der bereits seit dem 2. August spielbar ist. Nach Assassins Creed Origins sowie Watch Dogs 2 stellt Wildlands jetzt den dritten Ubisoft-Zugang im dritten aufeinanderfolgenden Monat für den Game Pass dar.

Die Militärsimulation entführt dich dabei in eine weitläufige Welt in der du dich einem fiktiven Drogenkartell entgegenstellst. Und auch wenn es kein Must-Play darstellt, kann Ghost Recon Wildlands doch zumindest für den Einen oder Anderen einen Blick wert sein - wahlweise auch mit bis zu 3 Freunden.

(Image credit: Ubisoft)

Aber auch Day-One-Neuerscheinungen bleiben diesen Monat nicht aus: Mit Two Point Campus erhalten wir im August einen interessanten Uni-Management-Simulator, der uns mehrere Dutzend Stunden beschäftigen dürfte. Turbo Golf Racing hingegen zielt auf kurzweiligen Rennspielspaß ab, der besonders für Rocket League Fans ein Anspielen wert sein muss.

Einen vollen Überblick der August-Neuerscheinungen erhältst du im Folgenden:

2. August: Ghost Recon Wildlands - Cloud, Konsole, PC

- Cloud, Konsole, PC 4. August: Shenzhen I/O - PC

- PC 4. August: Turbo Golf Racing - Cloud, Konsole, PC (Day-1-Release)

- Cloud, Konsole, PC (Day-1-Release) 9. August: Two Point Campus - Cloud, Konsole, PC (Day-1-Release)

- Cloud, Konsole, PC (Day-1-Release) 11. August: Cooking Simulator - Cloud, Konsole, PC

- Cloud, Konsole, PC 11. August: Expeditions: Rome - PC

- PC 11. August: Offworld Trading Company - PC

Einmal mehr gibt es aber auch einige Titel, die dem Game Pass nur noch wenige Tage erhalten bleiben. Hervorheben möchte ich hierbei einerseits Boyfriend Dungeon, eine merkwürdige - aber durchaus gelungene - Kombi aus Dungeon-Crawler und Dating-Simulation, und andererseits Curse of the Dead Gods, ein Roguelike, welches insbesondere den Fans vom Indie-Hit Hades gefallen dürfte.

Hier überblicksweise die Titel, die den Xbox Game Pass nur noch bis zum 15. August erhalten bleiben:

15. August: Boyfriend Dungeon - Cloud, Konsole, PC

- Cloud, Konsole, PC 15. August: Curse of the Dead Gods - Cloud, Konsole, PC

- Cloud, Konsole, PC 15. August: Library of Ruina - Cloud, Konsole, PC

- Cloud, Konsole, PC 15. August: Starmancer (Game Preview) - PC

(Game Preview) - PC 15. August: Train Sim World 2 - Cloud, Konsole, PC

Ich hoffe sehr, es war etwas Passendes für dich dabei. Andernfalls kann ich dir noch unseren Artikel zu den Juli-Erscheinungen ans Herz legen, die noch einmal allerhand Neueinträge und Wiederkehrer in die Riege des Game Pass spülten.