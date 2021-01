Galaxy S21 Ultra - wann solltest du das neue Samsung Smartphone kaufen?

Vor zwei Wochen hat Samsung seine neuen S-Flaggschiffe vorgestellt: Das Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra.

Wir finden, die neuen Smartphones sind so gut, wie sie aussehen. Doch vor allem eins dieser drei Modelle sticht aus dem Lineup hervor und macht seinem Namen alle Ehre - das S21 Ultra.

Unsere Tests sind pünktlich zum Verkaufsstart abgeschlossen und wir präsentieren dir das beste Smartphone der Welt. Doch natürlich kommt dies nicht von ungefähr, erstklassige Technik hat ihren Preis. Im Falle des S21 Ultra sogar einen ziemlich stolzen: 1.249 € musst du für die kleinste Konfiguration mit 128 GB internem Speicher und 12 GB RAM bezahlen.

Aber nicht jeder möchte sich - verständlicherweise - ein so teures Smartphone leisten. Die Frage ist nun, wann ist der ideale Zeitpunkt, um zu kaufen?

Samsung Galaxy S21 Ultra - einfach ultra, in jeder Hinsicht

S21 Ultra – Technische Eigenschaften Gewicht: 227 g

Maße: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Bildschirmgröße: 6,8 Zoll

Prozessor:

Octa-Core mit bis zu 2,9 GHz

RAM: 12 GB / 16 GB

Speicher: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Rückkamera: 108 MP, 10 MP, 10 MP, 12 MP

Frontkamera: 40 MP

Akku: 5.000 mAh

IP 68, 5G

Dual SIM

USB-C

S Pen

Sicherlich kennst du die Geschichte von "Die Schöne und das Biest". Wir möchten dich nun dazu einladen, der Schönheit des Designs und der Leistung des Biests zu lauschen.

Das Galaxy S21 Ultra ist wunderschön. So schön, dass wir es während unseres Tests nicht mit einem Case verhüllen wollten - riskant? Ja! Aber hey, no risk, no fun! Das matte Finish der diesjährigen Modelle sieht einfach edel aus. Nach dem Design der letztjährigen S20-Serie, bei der die Rückseite spiegelartige glänzte und auffällig schimmerte (und leider auch ein wenig plastikartig und billig aussah), ist dies eine erfrischende Verbesserung. Auch Fingerabdrücke haben 2021 nun weniger Chancen.

Neben der tiefschwarzen, Vantablack-ähnlichen Farboption gibt es auch eine Variante in Phantom Silver. Diese Versionen sind überall erhältlich. Jedoch gibt es exklusiv in Samsungs eigenem Onlineshop drei weitere Ausführungen: Phantom Titanium, Phantom Navy und Phantom Brown.

(Image credit: Future)

Die Vorderseite punktet mit einem flüssigen 120 Hz Display, das dir eine pixelstarke Quad-HD-Auflösung bietet. Trotz der Größe von 6,8 Zoll lässt sich das S21 Ultra leichter greifen und händeln als das iPhone 12 Pro (mit 6,7 Zoll), vor allem dank des gebogenen Screens und der allgemeinen Schlankheit des Geräts. Der Bildschirm wird nur durch ein winziges Loch unterbrochen, in dem die 40 MP Frontkamera sitzt. Schon nach wenigen Minuten wirst du das Punch-Hole kaum mehr wahrnehmen.

Im Kamera-Bereich sorgt der neue Director's View-Modus für Wow-Effekte. Damit kannst du Videos mit der vorderen und hinteren Kamera gleichzeitig aufnehmen. Du bist Vlogger oder Content-Ersteller oder willst deine Liebsten überraschen? Jetzt kannst du nicht nur ihre Reaktionen filmen, sondern auch deine!

(Image credit: Future)

Die Galaxy S21 Serie ist schneller (im Vergleich zur letztjährigen S20 Serie), aus zwei Gründen: Brandneue Chipsätze haben in ihr debütiert und die Software wurde ein wenig optimiert. OneUI 3.0, das in Android 11 eingebunden ist, unterstützt dich nun.

Ein weiteres Highlight des Samsung Galaxy S21 Ultra ist die S Pen Kompatibilität. Bis dato war dies der Note-Serie vorbehalten, jetzt scheint sich diese Tradition zu lockern. Einziges Manko: Du musst den Stylus separat kaufen, denn er ist - wie der Ladestecker übrigens - nicht im Lieferumfang enthalten.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S21 Ultra: Preis-Check

Nicht nur die Spezifikationen sind ultra, sondern auch der Preis. Solltest du jetzt kaufen oder noch etwas warten? Wann ist der perfekte Zeitpunkt, um sich das Top-Handy von Samsung zu sichern?

Eines vorab: Wir können natürlich nur vermuten, indem wir die Preisentwicklung der letzten Jahre zu Rate ziehen.

Hast du schon einmal gehört, dass ein Neuwagen mächtig an Wert verliert, sobald du den Parkplatz des Autohauses verlässt? So ähnlich verhält sich das - allerdings nicht ganz so krass - auch hier. In den ersten drei Monaten kannst du laut unseren Kollegen von idealo mit einem Wertverlust von 20 Prozent rechnen.

Geduld zahlt sich aus: Wer lange wartet, kann von satten Rabatten profitieren. Unserer Meinung nach sparst du möglicherweise am meisten, wenn du dich bis Black Friday gedulden kannst. Ja, wir haben deinen sorgenvollen Blick auf den Kalender gesehen; 10 lange Monate würden dann noch zwischen dir und deinem S21 Ultra liegen. Aber, vielleicht hast du ja auch Glück, und kannst zum Amazon Prime Day ein Schnäppchen ergattern?