Foundation Folge 5 - Zusammenfassung: Apples Sci-Fi-Epos nimmt endlich Fahrt auf

Es folgen erhebliche Spoiler für die Foundation-Folgen 1 bis 5. Schau sie dir zuerst an, bevor du weiterliest.

Der Titel von Foundation-Episode 5, Upon Awakening, hat etwas angenehm Symbolisches.

Über diese Folge - Episode 5 (of 10), 'Upon Awakening' - Geschrieben von Leigh Dana Jackson - Regie: Alex Graves ★★★★

Bis jetzt ist die Sci-Fi-Saga auf Apple TV Plus schlafgewandelt. Die träge Handlung und der Mangel an Action haben wenig dazu beigetragen, sie zum Leben zu erwecken.

Mit "Upon Awakening" ändert sich das alles. Die fünfte Folge von Foundation erwacht aus ihrem Dornröschenschlaf und ist ein fesselnder Beitrag, der gleichermaßen fesselnde Geheimnisse und dringend benötigte Kämpfe bietet.

Wie die vorherigen Folgen der Serie verfolgt auch Foundation Folge 5 zwei Handlungsstränge. Zum ersten Mal in Staffel 1 steht Trantor jedoch nicht im Mittelpunkt eines dieser Handlungsstränge. Das ist eine willkommene Abwechslung: Die Foundation macht eine Pause von der politiklastigen Geschichte des Galaktischen Imperiums und wendet sich Handlungen zu, die genauso wichtig (wenn nicht sogar wichtiger) für die übergreifende Geschichte sind, und zeigt, dass die Herrscher der Galaxie das Universum nicht so gut im Griff haben, wie sie glauben.

Nachdem sie zwei Episoden in ihrer Stasiskapsel im Weltraum verbracht hat, ist es endlich an der Zeit, sich mit Gaal Dornick (Lou Llobell) wieder zu treffen. Sie hat schließlich auch einige Jahre nachzuholen.

Anstatt die Ereignisse unmittelbar nach der letzten Szene von Folge 4 fortzusetzen, in der Gaals Kapsel von einem mysteriösen Raumschiff geborgen wurde, konzentriert sich Upon Awakening jedoch zunächst auf ihre Vorgeschichte.

Auf den ersten Blick scheint dies eine unnötige Nutzung der Zeit von Folge 5 zu sein. Wir wissen bereits, dass Gaal von der Bevölkerung von Synnax wegen ihrer wissenschaftlichen Studien gemieden wird und dass sie ihre Heimat verlassen hat, um das Wunderkind von Hari Seldon (Jared Harris) zu werden.

Und doch ist es wirklich interessant, mehr über Gaals Vergangenheit zu erfahren. Wir erfahren, warum sie sich von ihrer Religion abgewandt hat, wie Seldon auf sie aufmerksam wurde und welche Verachtung die Bevölkerung von Synnax für ihren ketzerischen Glauben hegt. Wie in den Episoden 1 und 4 wird hier eine spannende Debatte über den anhaltenden Kampf zwischen Religion und Wissenschaft (und ihren Werten) in unserer Gesellschaft geführt: eine Debatte, die, obwohl Foundation in der fernen Zukunft spielt, immer noch keine einfache Lösung hat.

Diese Rückblenden zeigen auch, wie sehr Gaal als Figur leidet. Sie ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Berufung und den religiösen Werten ihrer Familie, aber wie jede gut geschriebene Protagonistin folgt sie ihrem Instinkt und begibt sich auf einen möglichen Weg zu Größe. Es ist klar, dass Seldon große Pläne mit Gaal hat, und so ist es erfreulich, dass wir mehr Einblicke in eine der Hauptfiguren von Foundation bekommen, auch wenn es ein paar Folgen zu spät ist.

(Image credit: Apple TV Plus)

Ihre Bedeutung für die weitere Handlung der Foundation wird unterstrichen, als Folge 5 in die Gegenwart zurückkehrt. Nachdem sie aus ihrem Kryoschlaf erwacht ist, sucht Gaal nach Antworten über das Schiff, auf dem sie sich befindet, was mit Hari und Raych Seldon (Alfred Enoch) passiert ist und vor allem, wo sie sich im Kosmos befindet.

Es stellt sich heraus, dass Gaal allein auf dem Raumschiff ist - ein ganzer Abschnitt, der sich im Horror-Genre abspielt. Ihre Erkundung des Raumschiffs erinnert stark an den Film Alien von Ridely Scott. Es macht großen Spaß ihr bei dieser Erkundung zuzusehen.

Es dauert nicht lange, bis die Antworten auftauchen. Mit Hilfe des KI-Assistenten des Schiffes (der dem HAL aus 2001: Odyssee im Weltraum nicht unähnlich ist) erfährt Gaal zu ihrem Erstaunen, dass sie seit 34 Jahren in Stasis war. Aus den Videoaufzeichnungen geht außerdem hervor, dass Hari an seinen Stichwunden gestorben ist, während Raych für den Mord an seinem Stiefvater hingerichtet wurde.

Da wir seit dem schockierenden Ende von Folge 2 keine Zeit mehr mit Hari oder Raych verbracht haben, sind beide Szenen überraschend emotional. Das liegt zum Teil an Llobells hervorragender schauspielerischer Leistung in beiden Momenten - ihre Angst ist deutlich spürbar -, aber Foundation hat sich bis zu diesem Zeitpunkt schwer getan, als emotional bewegende Serie zu funktionieren. Hoffen wir, dass die Serie auf dem Schwung dieser Szenen aufbauen kann und in zukünftigen Episoden ebenso gefühlvolle Sequenzen bietet.

(Image credit: Apple TV Plus)

Die Ereignisse, die sich während der Terminus-Story von Upon Awakening abspielen, sind ähnlich bewegend.

Ohne Wissen von Salvor Hardin (Leak Harvey) und den anderen Anführern der Foundation wollten die Anacreons, dass sie Phara (Kubbra Sait) verhaften und verhören. Phara wird in den Hauptturm von Terminus City gebracht, wo sie einen Felddisruptor zündet, der die Verteidigung der Siedlung zum Scheitern bringt und Anacreons Invasionstruppen den Angriff ermöglicht.

Nach drei Episoden des Wartens wurde es auch Zeit, auch wenn der Kampf selbst ein wenig durchwachsen ist. Einige Nahkämpfe, wie z. B. der Kampf zwischen Salvor und Phara, wirken etwas dilettantisch, und die Schlacht als Ganzes ist beileibe kein Riesenspektakel. Dennoch ist jede Form von Konflikt in der Halbzeitphase von Foundation eine willkommene Ergänzung.

Die kleine Gruppe bewaffneter Truppen von Terminus City tut ihr Bestes, um dem Angriff zu widerstehen, aber es ist alles umsonst. Obwohl sie ihre Mutter Mari (Sasha Behar) aus Pharas Fängen gerettet haben, werden Salvor und Mari wieder gefangen genommen und müssen mit ansehen, wie Terminus City dem Erdboden gleichgemacht wird.

Ein imperiales Kriegsschiff, das vom Galaktischen Imperium ausgesandt wurde, um herauszufinden, warum die Kommunikationsanlage von Terminus ausgefallen ist, greift schließlich in den Kampf ein, um den Bürgern der Stadt zu helfen. Die Anacreon-Flakkanone, die in Episode 4 zum Einsatz kam, beschädigt jedoch den Rumpf des Schiffes so stark, dass es auf die Oberfläche stürzt. Die daraus resultierende CGI-Explosion ist ein beeindruckender Anblick, und obwohl die Menschen an Bord den unsympathischen Herrschern des Imperiums treu ergeben sind, ist es schwer, ihnen beim Sterben zuzusehen.

(Image credit: Apple TV Plus)

Das gilt für alle, die während Anacreons Vergeltungsangriff sterben, anscheinend auch für Daniel MacPhersons Hugo. Bei Upon Awakening wird nicht damit gegeizt, wie oft es ans Herz geht: Es fühlt sich an, als würde es die verlorene Zeit aufholen, die durch das Fehlen ähnlicher Momente in anderen Episoden entstanden ist.

Wenn es einen Teil von Folge 5 gibt, der unbefriedigend ist, dann sind es die ständigen Sprünge zwischen den Handlungssträngen. Nochmal. Im Vergleich zu seinen Vorgängern ist Upon Awakening bis zur Mitte der Folge gut durchdacht. In den ersten 23 Minuten geht es ausschließlich um Gaals Geschichte und das macht Folge 5 nicht nur übersichtlicher, sondern trägt auch zum Gesamtfluss der Folge bei.

Sobald die Handlung von Terminus eingeführt ist, wechselt Upon Awakening regelmäßig zwischen den beiden Geschichten hin und her - und das ist ärgerlich. Aus Sicht der Handlungsstruktur funktionieren die Episoden von Foundation besser, wenn sie jeweils einem Handlungsstrang folgen. Episode 3 hatte eine ähnliche Struktur wie Upon Awakening, und die erste Hälfte (die sich ausschließlich um Trantor dreht) war in der Folge zusammenhängender.

Auch wenn die episodische Strukturierung von Foundation weiterhin ein wunder Punkt ist, hat die Serie gute Arbeit geleistet, wenn es darum ging, Cliffhanger-Enden zu setzen, und Upon Awakening ist da nicht anders. Gaal erfährt, dass das Schiff auf dem Weg nach Helicon, Haris Heimatwelt, ist. Das ist kein ideales Ziel, denn sie glaubt, dass die Bevölkerung von Helicon sie für eine Komplizin bei Haris Tod hält.

Wenige Augenblicke später entdeckt sie jedoch eine holografische Projektion des sterbenden Mathematikers in der Nähe der KI-Schnittstelle des Schiffes. Es ist unklar, was das alles zu bedeuten hat, aber das werden wir hoffentlich nächste Woche herausfinden. Es hat lange gedauert, bis wir erfahren haben, was nach Folge 2 mit Gaal passiert ist.

Unsere Meinung

(Image credit: Apple TV Plus)

Upon Awakening ist die bisher beste Folge von Foundation. Wir bekommen zwar nicht die große Schlacht, mit der wir gerechnet hatten, aber was wir bekommen, ist weitaus besser als ein 45-minütiges Set Piece.

Da Gaal, einer der wichtigsten Charaktere von Foundation, viel Zeit auf dem Bildschirm bekommt, bietet Folge 5 eine bessere Charakterentwicklung, als wir es bisher gewohnt waren. Der Fokus auf die Reise einer einzelnen Person hebt sie von den bisherigen Folgen ab und beweist, dass die ständigen Ortswechsel für den Erfolg von Foundation nicht entscheidend sind.

Die methodische Enträtselung des Geheimnisses um Hari, Raych und Gaal in Episode 5 ist ein großer Pluspunkt, so dass wir uns wünschen, dass diese Form der Erzählung in Zukunft häufiger vorkommt. Es gibt auch Momente in Upon Awakening, die einen Kloß im Hals hinterlassen, was die Probleme, die wir mit der emotionalen Kälte von Foundation hatten, ein Stück weit ausgleicht.

"Du darfst den Glauben an den Plan nicht verlieren", sagt Raych in einer Rückblende in Folge 5 - und er hat Recht. Wenn man bedenkt, wie gut der letzte Beitrag von Foundation ist, können wir die Serie noch nicht ganz abschreiben.

(Image credit: Apple TV Plus)

Dies ist die erste Folge, in der wir Trantor nicht besuchen oder in irgendeiner Form Zeit mit Bruder Morgenröte, Bruder Tag oder Bruder Abenddämmerung verbringen.

Wenn dir diese Folge besonders gruselig vorkommt, solltest du dich bei der Autorin Leigh Dana Jackson bedanken. Die TV-Autorin hat auch Drehbücher für Horror-TV-Adaptionen wie Sleepy Hollow und Scream geschrieben.

Mit Episode 5 endet die Arbeit von Regisseur Alex Graves an Foundation. Insgesamt hat er mit den Drehbüchern von Episode 3, 4 und 5 gute Arbeit geleistet und wir vermuten, dass er für Staffel 2 zurückkehren wird!

Kommandant Dorwin, der das kaiserliche Kriegsschiff befehligt, das von den Anakreons zerstört wird, ist in Isaac Asimovs Buchreihe kein Armeechef. In den Romanen ist er ein Lord, der die Kunst des Verhandelns beherrscht und dabei geholfen hat, Verträge mit benachbarten Systemen abzuschließen, die ihnen Autonomie vom Galaktischen Imperium gewähren.

In Asimovs Büchern ist Lord Dorwin auch sehr an den Ursprüngen der Menschheit interessiert. Deshalb hat Asimov diese Figur nach dem legendären Naturforscher, Geologen und Biologen Charles Darwin benannt.

Asimovs Foundation-Buchreihe mag Star Wars in gewisser Weise beeinflusst haben, aber es scheint, dass George Lucas' ikonisches Franchise auch den Kampf in Foundation beeinflusst hat. In Folge 5 sehen wir zahlreiche Schüsse von Anacreons Invasionstruppen, die ihr Ziel verfehlen - eine humorvolle Anspielung auf die schreckliche Treffsicherheit der Star Wars Sturmtruppen!

Neue Episoden von Foundation erscheinen jeden Freitag exklusiv auf Apple TV Plus.