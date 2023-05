Faller OSKAR ist ein kabelloser TV-Lautsprecher für Menschen mit Hörverlust

Die neue Audiomarke Faller stellt den tragbaren Lautsprecher OSKAR vor, der sich primär an Menschen mit Gehörverlust richtet. Stell dir die Szene vor: Du schaust einen spannenden Film mit deinen Großeltern an und ihr amüsiert euch prächtig. Und dann passiert es wieder. Die Szene wird ernst, die Stimmen werden leiser und Oma oder Opa können nicht mehr hören, was gesagt wird. Ein Griff nach der Fernbedienung, Chips werden verschüttet und die Stimmung ist im Eimer.

Das ist offenbar der Grund, warum der neue kabellose Lautsprecher OSKAR entwickelt wurde. Faller ist eine neue Marke des renommierten deutschen Audiospezialisten Sonoro, und seine Entstehung geht auf ein wachsendes Problem in der realen Welt zurück – Hörprobleme.

Der Gründer Marcell Faller beschloss, einen Weg zu finden, um seinem Vater zu helfen, wieder mit seiner Familie fernzusehen, und begann mit der Arbeit an dem kabellosen TV-Sprachverstärker OSKAR. Der Lautsprecher wurde in Deutschland entwickelt und ist ab sofort für 269 Euro direkt bei Faller sowie bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) und ausgewählten TV- und Audio-Händlern erhältlich.

Analyse: Gehörverlust ist ein Problem, das Faller zu Recht zu lindern versucht.

Der OSKAR verfügt über drei Sprachstufen, so dass selbst die gemurmelten, intensiven Dialoge laut und deutlich zu hören sind. (Image credit: faller)

Was unterscheidet diesen kabellosen Lautsprecher von den besten Soundbars für einen der besten 65-Zoll-Fernseher? OSKAR konzentriert sich auf zwei Dinge: Benutzerfreundlichkeit und Dialogdefinition – und wenn man bedenkt, dass das National Institute of Health behauptet, dass etwa ein Drittel der älteren Erwachsenen an Hörverlust leidet, ist das eine gute Nische, die man gefunden hat.

Der Hersteller von OSKAR sagt uns, dass es hier nichts Kompliziertes gibt: Ein großes Drehrad für die Lautstärkeregelung und zum Ein-und Ausschalten sowie eine einzige Taste als "Sprachfilter" an der Seite, mit der man durch die drei Spracheinstellungen von OSKAR blättern kann.

Der OSKAR TV-Sprachverstärker verfügt über eine "innovative Sprachoptimierungstechnologie", die nach dem Anschluss an den Fernseher (wahlweise über Bluetooth mit LC3, 3,5-mm-Aux-Eingang, optischen Toslink-Audioeingang oder USB-C) Stimmen und wichtige Frequenzbänder für Sprache aktiv hervorhebt und gleichzeitig störende Hintergrundgeräusche dynamisch filtert und minimiert.

(Image credit: faller)

Zwei 35-mm-Breitbandlautsprecher und ein passiver Tieftöner übernehmen die Hauptarbeit. Die mitgelieferte Dockingstation bietet eine einfache Möglichkeit, den Sprachverstärker aufzuladen, wenn er nicht in Gebrauch ist – laut Faller kannst du mit dem OSKAR 16 Stunden lang kabellos Musik hören und das Gerät ist in vier Stunden wieder voll aufgeladen. Mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern ermöglicht der OSKAR es dir auch, den Klang des Fernsehers mitzunehmen, wenn du dich etwas weiter von der Quelle entfernst.

Ist er besser als andere Lösungen wie die Sonos Beam (2. Generation) (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder die JBL Bar 1300X, die beide über eine Sprachanhebung verfügen? Beide bieten ebenfalls den Vorteil des OSKARs, dass du sie direkt neben dir platzieren kannst. Es ist schwer zu sagen, bevor wir den Lautsprecher von Faller nicht selbst getestet haben. Dennoch ist er eine relativ günstige und einfache Lösung, die sich an ältere Menschen mit Hörverlust richtet. Vielleicht hat deine Mutti ja auch mit diesem Problem zu kämpfen. Höchste Zeit, ihr den OSKAR zum Muttertag zu schenken.