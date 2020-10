Endlich echte Konkurrenz für Apple Watch von Oppo?

Es gibt vielleicht nicht so viele Leute, die das Internet nach Neuigkeiten über Oppos bevorstehende Smartwatch durchsuchen, aber es könnte sich lohnen, ein wenig mehr Interesse zu hegen.

Eine neue, geleakte Abbildung der Watch ist aufgetaucht, und obwohl wir kein festes Veröffentlichungsdatum, keinen Preis oder irgendetwas haben, das einer vollständigen Spezifikationsliste nahe kommt, scheint die Markteinführung nicht mehr weit entfernt zu sein.

Das Leak zeigt ein stimmungsvoll beleuchtetes Gerät, das das gleiche quadratische Design hat, auf das Oppo-Mitarbeiter ein paar Mal hingewiesen hatten (nicht zuletzt der Präsident des globalen Marketings Brian Shen, dessen Leak du weiter unten siehst), aber mit einer seltsamen Benutzer-Oberfläche.

Einige haben spekuliert, dass es die Smartwatch mit Wear OS zeigt, aber wenn dem so ist, würde das bedeuten, dass eine Skin auf der Plattform läuft (nicht unmöglich - Xiaomi hat das gleiche gemacht), aber mit einer Schriftart, die seltsamerweise der von Apple ähnlich sieht.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass es sich um Oppos eigenes Smartwatch-Betriebssystem handelt* - was angesichts der seltsamen Schriftart möglich ist - aber ob das für die breite Öffentlichkeit attraktiv genug wäre, bleibt abzuwarten.

Es wird auch - wie bei der Apple Watch - gemunkelt, dass sie einen EKG-Monitor beinhaltet - ob sie jedoch international die notwendigen Freigaben hat, um diese Funktion in Orten wie den USA, Großbritannien und Deutschland zu aktivieren, bleibt abzuwarten.

Here's another look at the forthcoming OPPO Watch. 👀 The curved screen and 3D glass will be a game changer. 🤓 pic.twitter.com/ozbl9BXNZqFebruary 17, 2020