Earth Day: Der Natur auf der Spur mit Disney Plus

Heute jährt sich zum 50. Mal der Earth Day. Er wurde ins Leben gerufen, um auf den desolaten Zustand der Erde aufmerksam zu machen. Nachhaltigkeit beginnt schon mit kleinen Schritten: Schon allein wenn du beim Einkaufen Stoffbeutel nutzt oder dir deinen Coffee to go in deinen eigenen, mitgebrachten Mehrwegbecher füllen lässt, hast du Großes bewirkt. Vielleicht hast du auch einen Garten oder einen Balkon? Dann pflanz doch ein paar blühfreudige Blumen und platziere eine kleine Wasserschale - Bienen, Hummeln und andere nützliche Insekten werden es dir danken.

Den diesjährigen Tag der Erde kannst du trotz Kontaktbeschränkungen gebührend feiern. Was du dazu brauchst? Ein Disney Plus Abo! Tauche ein in faszinierende Dokumentationen von National Geographic oder erlebe mit Homer, Marge, Bart, Lisa & Maggie spannende Abenteuer in der Natur.

Feiere den Earth Day in Springfield

Auch die Familie Simpsons genießt die Natur, und zwar unter anderem in diesen Folgen:

Staffel 1, Episode 7 "Vorsicht, wilder Homer"

Homer möchte es seinen Nachbarn gleichtun, die mit ihren neuen Luxusgütern klotzen.

Staffel 10, Episode 3 "Bart brütet etwas aus"

Bart fühlt sich schuldig, nachdem er einen Vogel getötet hat und zieht dessen Eier wie seine eigenen auf.

Staffel 17, Episode 13 "The Seemingly Never Ending Story"

Die Simpsons sind in einer Höhle gefangen und erzählen eine Geschichte über Liebe und Geld.

Der Tag der Erde bei National Geographic

Begib dich auf eine Reise in die größte Wüste im südlichen Afrika, genauer gesagt: ins Okavango-Delta in Botswana. Sei Teil der epischen Transformation dieses vielfältigen Lebensraums - jedes Jahr wird die Wüste zum wasserreichen Wunderland. Doch was für die einen ein Segen ist, stellt die anderen auf harte Proben.

Erkunde außerdem die abgelegenen Pitcairn-Inseln im Südpazifik. Einst von Meuterern besiedelt, könnten diese abgelegenen Inseln ein Portal bilden, in denen du in der Zeit zurückreisen kannst. Entdecke, wie das marine Ökosystem vor Leben und Haien nur so wimmelte.

