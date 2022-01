Dying Light 2 Erscheinungsdatum, Trailer, Gameplay und Neuigkeiten

Dying Light 2: Stay Human ist schon seit ein paar Jahren auf unserem Radar und nach einigen Verzögerungen wissen wir nun, dass es im Februar 2022 erscheinen wird.

Es gab eine Zeit, in der die Veröffentlichung von Dying Light 2 völlig in der Schwebe war. Entwickler Techland kündigte den Titel erstmals auf der E3 2018 an, und im Laufe der Jahre kam es zu einigen Verzögerungen.

Aber die zusätzliche Wartezeit scheint sich zu lohnen. Dying Light 2 soll deutlich größer und ehrgeiziger sein als sein Vorgänger und einen viel größeren Schwerpunkt auf die Geschichte legen.

Willst du mehr wissen? Hier ist alles, was wir bis jetzt über Dying Light 2: Stay Human wissen.

[Update: Dying Light 2 wird "mindestens" 5 Jahre lang Inhalte nach der Veröffentlichung erhalten. Lies weiter, um mehr zu erfahren].

Dying Light 2: Auf den Punkt gebracht

Was ist es? Die Fortsetzung des Survival-Horrors Dying Light

Die Fortsetzung des Survival-Horrors Dying Light Wann kann ich es spielen? 4. Februar 2022

4. Februar 2022 Womit kann ich es spielen? PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und eine Cloud-Version über Nintendo Switch

Dying Light 2 Erscheinungsdatum

Dying Light 2 wird nach einer weiteren Verzögerung am 4. Februar 2022 für PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PS5 erscheinen. Es wird auch für Nintendo Switch über Cloud-Streaming verfügbar sein.

Dying Light 2 wurde auf der E3 2018 angekündigt und sollte ursprünglich Anfang 2020 veröffentlicht werden. Im Januar 2020 gab Entwickler Techland jedoch bekannt, dass sich das Spiel verzögert - ohne ein neues Veröffentlichungsdatum zu nennen.

Während Techland sich über ein Jahr lang über Details zu Dying Light 2 bedeckt hielt, wurde das neue Veröffentlichungsdatum schließlich während des Dying 2 Know Live-Streams am 27. Mai bestätigt: 7. Dezember 2021.

Im September 2021 gab Techland jedoch bekannt, dass Dying Light 2 erneut verschoben wurde, dieses Mal auf Februar 2022. Pawel Marchewka, CEO von Techland, sagt, dass "das Team mit der Produktion stetig vorankommt und das Spiel sich der Ziellinie nähert. Das Spiel ist fertig und wir testen es gerade."

"Es ist mit Abstand das größte und ehrgeizigste Projekt, das wir je gemacht haben. Leider haben wir festgestellt, dass wir mehr Zeit für den Feinschliff und die Optimierung brauchen, um das Spiel auf das Niveau zu bringen, das wir uns vorstellen."

Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0XSeptember 14, 2021

Dying Light 2 Trailer

Offizieller Gameplay-Trailer

Techland hat einen offiziellen Gameplay-Trailer zu Dying Light 2 veröffentlicht. In dem dreiminütigen Video kannst du einen Blick auf die Welt werfen, die du erkunden wirst, und auf die Charaktere, denen du begegnen wirst:

Generationen im Vergleich

In der letzten Dying 2 Know-Präsentation hat Techland einige Gameplay-Elemente des Vier-Spieler-Koop-Features von Dying Light 2 gezeigt und einen Vergleich zwischen dem Spiel auf aktuellen und Last-Gen-Konsolen gezogen.

Cinematischer Trailer

Techland hat einen Cinematic-Trailer für Dying Light 2 veröffentlicht, der das Spiel noch vor seiner Veröffentlichung eindrucksvoll vorstellt. Sieh ihn dir unten selbst an:

15 Minuten neues Gameplay

In Dying2Know Folge 5 haben Leah und Jonah Scott, die Stimme hinter dem Protagonisten Aiden Caldwell aus Dying Light 2, uns einen Blick auf 15 Minuten brandneues Gameplay aus Dying Light 2 gegeben.

Wir stellen Lawan vor

Techland hat bestätigt, dass die Schauspielerin Rosario Dawson Teil der Besetzung von Dying Light 2 ist und die Rolle der Lawan spielt. Dawson stellt ihre Figur im folgenden Trailer vor und gibt einen kleinen Einblick in das, was uns erwartet.

Gamescom 2021 Xbox Stream Trailer

Der Gamescom 2021 Xbox Stream wurde mit einem brandneuen Trailer zu Dying Light 2 eröffnet, und der hatte es in sich. Der Trailer, der sich auf die Umgebung von Villedor konzentriert, gab uns einen besseren Einblick in die Welt von Dying Light 2, die um einiges farbenfroher ist als die des Originalspiels.

Dying Light 2 scheint die durchgängige First-Person-Erzählung des Originalspiels beizubehalten, aber wir können bereits erkennen, dass die Charaktere hier viel emotionaler sind, was hoffentlich zu einer rundum glaubwürdigeren Geschichte führt.

Auch das Gefühl für den Maßstab wird hier stark erweitert. In einer Einstellung benutzt die Spielfigur eine Seilrutsche Hunderte von Metern über dem Boden, während in der näheren und weiteren Umgebung mehrere Gebäude zu sehen sind.

Auch die menschlichen Feinde scheinen in der Fortsetzung eine viel größere Bedrohung darzustellen, denn viele von ihnen haben ihre eigenen Banden gebildet. Aus irgendeinem Grund stellen wir uns vor, dass die Zombies dieses Mal unsere geringste Sorge sein werden.

Wir sehen auch, dass Gegenstände wie Fallschirm und Enterhaken in die Kampfmanöver integriert werden, was bedeutet, dass deine Möglichkeiten, Kämpfe anzugehen, in Dying Light 2 erheblich erweitert werden.

Zum Abschluss des Trailers erläutern Lead Game Designer Tymon Smektala und Animation Director Dawid Lubryka noch einige Details, wie zum Beispiel die Notwendigkeit tausender neuer Animationen, damit das Gameplay noch flüssiger abläuft als bisher.

Monster-Trailer

Dieser Gameplay-Trailer zu Dying Light 2 feierte sein Debüt mitten im YouTube-Livestream zu Dying 2 Know von TechLand. Er zeigt eine neue Krankenhausumgebung mit verwandelten Zivilisten und einige der neuen Zombie-Subtypen, denen du auf deinem Weg begegnen wirst - darunter der Revenant, eine brandneue infizierte Spezies, die schlauer ist als die normalen Infizierten.

Laut dem Spielleiter ist es fast unmöglich, sich durch diese Nester zu kämpfen, aber man kann sie vorsichtig durchqueren, wenn man heimlich genug ist. Sieh es dir unten selbst an:

PC Gaming Show E3 2021 Trailer

Während der PC Gaming Show auf der E3 2021 wurde ein Trailer zu Dying Light 2 gezeigt. In vier Minuten gibt der Trailer einen Einblick in den Protagonisten Aiden und seine Suche nach seiner Schwester, die er nach ihrer Trennung in einer furchterregenden, feindlichen Welt wiederfindet. Du kannst dir den Trailer unten selbst ansehen:

Dying Light 2 offizieller Gameplay-Trailer

Nach über einem Jahr Funkstille hat Techland einen Livestream zu Dying Light 2 veranstaltet, um die Spieler über die Entwicklung des Spiels zu informieren. Der Gameplay-Trailer vermittelte uns einige Hintergrundinformationen über das Setting von Dying Light 2, einschließlich der Fraktionen, die um die Kontrolle über die Stadt kämpfen. Außerdem bekamen wir einen Blick auf einige der grotesken und mutierten Monster, denen wir begegnen werden. Schau es dir unten an:

Dying Light 2 E3 2019 Trailer

Der E3 2019 Cinematic-Trailer enthüllte das ursprüngliche Veröffentlichungsfenster von Dying Light 2: "Frühjahr 2020" (das später verschoben wurde). Schau ihn dir unten an:

Dying Light 2 Gameplay Weltpremieren-Trailer

Der zweite Trailer, der auf der E3 2018 gezeigt wurde, gab uns einen ersten Blick auf das Gameplay von Dying Light 2. Ähnlich wie sein Vorgänger scheint Dying Light 2 sehr parkourlastig zu sein, wobei der neue Protagonist Aiden die Welt mit Stil durchquert.

Der Trailer erklärt auch, wie das "funktionierende Ökosystem" von Dying Light 2 auf die Entscheidungen des Spielers reagiert und zeigt eine Mission, in der Aiden eine Aufgabe für eine Fraktion namens Peacekeepers übernimmt. Je nachdem, ob du dich entscheidest, ihre Aufträge auszuführen, verändert sich die Stadt, und jede Entscheidung hat Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem. Jede Entscheidung hat ihre Vor- und Nachteile. Techland gibt an, dass es Hunderte von Möglichkeiten gibt, die du wählen kannst. Schau es dir unten an:

Dying Light 2 Ankündigungstrailer

Dying Light 2 wurde auf der E3 2018 mit diesem offiziellen Ankündigungstrailer angekündigt, der uns einen ersten Blick auf die verfallende offene Welt von Dying Light 2 gibt, die sich je nach den Entscheidungen der Spieler verändern wird. Schau ihn dir unten an:

Dying Light 2 Gameplay und Setting

Dying Light 2 spielt wie sein Vorgänger in einer postapokalyptischen offenen Welt, die von zombieartigen Infizierten und rücksichtslosen Überlebenden geplagt wird. Stay Human spielt in Villedor (auch bekannt als The City), einem riesigen Stadtgebiet in Europa, das die letzte Bastion der Menschheit ist. Die Stadt wurde in Regionen aufgeteilt und ist viermal so groß wie im Originalspiel. Drei Fraktionen (Peacemakers, Renegades und Nightrunners) kämpfen um die Kontrolle.

Dying Light 2 spielt 20 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und 15 Jahre nach der Apokalypse. Der neue Protagonist Aiden Caldwell ist ein infizierter Überlebender (das Beste aus beiden Welten, oder?), der versucht, die Wahrheit über seine Vergangenheit herauszufinden und seine Schwester zu finden - eine Suche, die ihn nach The City führt. Es liegt in der Hand des Spielers, ob Aiden sich auf sein eigenes Ziel konzentriert oder sich entscheidet, beim Wiederaufbau der Stadt zu helfen.

Dank Aidens brutaler Kampffähigkeiten und seiner Athletik ist er in dieser Welt ein begehrtes Objekt und die Fraktionen sind heiß darauf, ihn auf ihre Seite zu ziehen, während die Stadt aufgrund von Wassermangel am Rande des Zusammenbruchs steht. Techland hat angekündigt, dass die Spieler Aidens Fähigkeiten an ihren Spielstil anpassen können, wobei der Schwerpunkt entweder auf Kampf, Parkour oder Crafting liegen wird. In einem Interview mit MP1st sagte Lead Level Designer Piotr Pawlaczyk, dass es in Dying Lying 2 "viele Verbesserungen beim Parkour gibt. Neue Moves, neue Fertigkeiten und neue Werkzeuge wie der Gleitschirm oder der überarbeitete Enterhaken, der befriedigender ist, aber auch mehr Zeit braucht, um ihn zu beherrschen." Er fügt hinzu, dass "das Laufen über die Dächer von Gebäuden immer eine Reise für sich sein sollte" und dass "du Parkour kreativ in deinem Kampf einsetzen kannst".

Entscheidungen spielen in Dying Light 2 eine große Rolle. Jede Entscheidung, die du triffst, wirkt sich auf das Ökosystem der Welt aus und führt zu sichtbaren Veränderungen in der Welt selbst und in der Erzählung des Spiels. Kein Druck. Laut Techland gibt es über hundert Entscheidungen zu treffen, und selbst wenn du das Spiel abschließt, wirst du nur 50 % der Möglichkeiten gesehen haben.

Auch in Dying Light 2 liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Parkour, aber es gibt neue Fortbewegungsmöglichkeiten wie Gleitschirmfliegen, Grappling und Zombies, die deinen Sturz abfangen. Nach Angaben von Techland gibt es in Dying Light 2 über 3000 Parkour-Animationen - doppelt so viele wie in Dying Light. Wie in Dying Light gibt es auch in Stay Human einen Tag-Nacht-Zyklus, in dem die Straßen nachts noch feindseliger werden - aber wer sich hinauswagt, wird für seine Risikobereitschaft mit zusätzlicher Beute belohnt.

Obwohl einige Aspekte gleich sind, führt Dying Light 2 eine Reihe neuer Elemente ein, darunter neue Zombies, Nahkampfwaffen und Charaktere. In einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog hat Techland einige der Waffen, Parkour- und Kampfelemente des Spiels beschrieben, die die Spieler kombinieren müssen, um ihre Feinde zu besiegen. Laut Techland "hängt die Art und Weise, wie du dich deinen Gegnern näherst, davon ab, für welche Fraktion du dich entscheidest, welche Waffen du bevorzugst, welcher Bedrohung du ausgesetzt bist und wo du dich gerade befindest". Das sind eine Menge Variablen und der Entwickler sagt, dass "die Vielfalt der Möglichkeiten es dir erlaubt, deinen eigenen Spielstil zu finden".

Dying Light 2 Neuigkeiten und Gerüchte

"Mindestens" 5 Jahre Post-Launch-Inhalte

Techland hat bestätigt, dass Dying Light 2 wie das ursprüngliche Dying Light mehrere Jahre Post-Launch-Support erhalten wird. In einem Tweet, der vom offiziellen Dying Light 2 Account gepostet wurde, sagte Techland: "Wir garantieren, dass wir die Welt von Dying Light 2: Stay Human für mindestens 5 Jahre nach dem Launch erweitern werden. Die Post-Launch-Inhalte werden "neue Geschichten, Schauplätze, In-Game-Events und all die lustigen Dinge, die du liebst" beinhalten.

Want to know what will happen AFTER the premiere? We guarantee to expand the world of Dying Light 2 Stay Human for at least 5 years post launch with new stories, locations, in-game events and all the fun stuff you love!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/SgaNynkrzIJanuary 14, 2022

Spiellänge geklärt

Techland hat die Nachrichten über die Länge von Dying Light 2 verwaltet, nachdem sie im Januar 2022 getwittert hatten, dass das Spiel "mindestens 500 Stunden" dauern würde, um es vollständig zu beenden. Obwohl dies als positive Ankündigung gedacht war, führte es zu Beschwerden über unnötig aufgeblähte Spiellängen und zur Verärgerung einiger Spieler, die die Vorstellung eines so langen Spiels nicht gerade verlockend fanden.

In einem Folge-Tweet hat Techland versucht, die geschätzte Spieldauer des Spiels zu erläutern. Die Haupthandlung wird etwa 20 Stunden in Anspruch nehmen, während Spieler/innen, die die Haupthandlung und alle Nebenquests abschließen wollen, mit 80 Stunden Spielzeit rechnen können.

We wanted to clarify our recent communication about the amount of hours required to complete the game. Dying Light 2: Stay Human is designed for players with different gameplay styles and preferences to explore the world how they see fit.#DyingLight2 pic.twitter.com/tcaDKULMo8January 10, 2022

Die Zahl von 500 Stunden gilt nur für diejenigen, die alle Aspekte des Spiels vollständig abschließen wollen, so das Studio, wie z. B. das Auffinden aller interessanten Punkte auf der Karte, das Erkunden aller Dialogoptionen, das Finden aller Sammelobjekte und das Abschließen aller Nebenquests. Die Idee ist, dass das Spiel eine Reihe von Spielstilen anspricht.

"Wir wollten unsere kürzliche Mitteilung über die Anzahl der Stunden, die man braucht, um das Spiel zu beenden, klarstellen", twitterte der offizielle Dying Light 2 Account. "Dying Light 2: Stay Human ist für Spieler mit unterschiedlichen Spielstilen und Vorlieben konzipiert, damit sie die Welt so erkunden können, wie sie es für richtig halten."

Vier-Spieler-Koop ist zurück

Der Vier-Spieler-Koop, ein beliebtes Feature des ursprünglichen Dying Light, wird in Dying Light 2 zurückkehren. Das wurde in Techlands letzter Dying 2 Know-Präsentation bestätigt, bei der auch einige Gameplayszenen zu sehen waren, die das Feature in Aktion zeigen.

Anpassbare Benutzeroberfläche und Barrierefreiheit im Detail

In der neuesten Folge von Dying2Know More hat Agata Sykuła von Techland die stark anpassbare Benutzeroberfläche und die Zugänglichkeitsoptionen von Dying Light 2 näher erläutert.

Beispiele für die anpassbare Benutzeroberfläche und das HUD sind die Möglichkeit zu wählen, wie viele dynamische Elemente wie z. B. die Questverfolgung auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen, und die Möglichkeit, sie auf ein Minimum zu reduzieren. Außerdem können die Lebenspunktebalken abgeschaltet werden, was Spieler/innen, die ein intensiveres Spielerlebnis bevorzugen, sicher freuen wird.

In Bezug auf die Barrierefreiheit hebt das Video die Möglichkeit hervor, die Textgröße auf dem Bildschirm und die Hintergrundfarbe anzupassen, Optionen für Farbenblindheitsprofile, ein Steuerungsprofil für Linkshänder/innen und eine Möglichkeit, die Steuerung so anzupassen, dass die Tasten bei Quick-Time-Events gehalten statt angetippt werden können.

PC-Empfehlungen

Die empfohlenen Systemanforderungen für das Spielen von Dying Light 2 auf dem PC wurden bekannt gegeben. Sie reichen von moderat bis hin zu ziemlich anspruchsvoll, wenn du Funktionen wie Ray-Tracing bei 1080p nutzen willst.

Mindestanforderungen mit deaktiviertem Ray-Tracing bei 1080p und 30fps:

CPU : Intel Core i3-9100 or AMD Ryzen 3 2300X

: Intel Core i3-9100 or AMD Ryzen 3 2300X RAM : 8GB

: 8GB GPU : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti/AMD Radeon RX 560 4GB

: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti/AMD Radeon RX 560 4GB OS : Windows 7

: Windows 7 Benötigter Speicherplatz: 60GB HDD

Empfohlene Anforderungen mit deaktiviertem Ray-Tracing bei 1080p und 60fps:

CPU : Intel Core i5-8600K or AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i5-8600K or AMD Ryzen 5 3600X RAM : 16GB

: 16GB GPU : NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB or AMD Radeon RX Vega 56 8GB

: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB or AMD Radeon RX Vega 56 8GB OS : Windows 10

: Windows 10 Benötigter Speicherplatz: 60GB SSD

Wenn du das Spiel in seiner absolut besten Variante haben willst - also mit Ray-Tracing bei 1080p und 60 Bildern pro Sekunde - dann wird es ziemlich happig:

CPU : Intel Core i5-8600K/AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i5-8600K/AMD Ryzen 7 3700X RAM : 16GB

: 16GB GPU : Nvidia GeForce RTX 3080 10GB

: Nvidia GeForce RTX 3080 10GB OS : Windows 10

: Windows 10 Benötigter Speicherplatz: 60GB SSD

PS5-Dateigröße?

Es sieht so aus, als würde Dying Light 2 nicht viel Platz auf deiner PS5 beanspruchen. Laut dem Twitter-Account PlayStation Game Size beträgt die Downloadgröße von Dying Light 2 nur 21 GB. Dabei ist natürlich zu beachten, dass dies ohne den Day-One-Patch gilt, so dass die endgültige Zahl an GB wahrscheinlich noch etwas höher sein wird. Aber es ist zumindest ein vernünftiger Richtwert.

🚨 Dying Light 2: Stay Human (PS5)▶️ Download Size : 21.099 GB (Without Day One Patch)🟩 Pre-Load : February 2🟫 Launch : February 4🟨 #PS5 #DyingLight2 🟧 @DyingLightGame pic.twitter.com/hhWDUeROQtNovember 26, 2021

Goldstatus erreicht

Zwei Monate vor der Veröffentlichung hat Dying Light 2 den Goldstatus erreicht, was bedeutet, dass es auf Discs gepresst und verschickt werden kann. Die Nachricht wurde auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels verkündet. Dort heißt es, dass die zusätzliche Zeit bis zur Veröffentlichung genutzt wird, "um sicherzustellen, dass wir euch das bestmögliche Erlebnis bieten".

Dying Light 2 has gone gold!It wouldn't be possible without your support over all these years - we will spend an additional time making sure that we'll deliver the best possible experience for you.Thank you for being with us!Can't wait to meet you in The City on February 4th! pic.twitter.com/2I6KHrmW14November 30, 2021

Dying 2 Know More erläutert verlassene Gebäude

In einer neuen Folge von Dying 2 Know More, Techlands Informationsreihe zu Dying Light 2, werden die verlassenen Gebäude des Spiels und ihre Funktionsweise näher beleuchtet. Sie sind keine leeren Schauplätze, in denen du einfach nur rennen und kämpfen kannst, sondern Orte, die restauriert werden können und dazu beitragen, wie du die Spielwelt aufbauen und beeinflussen kannst.

Tymon Smektala, Lead Game Designer, erklärt: "Wenn du ein verlassenes Gebäude restaurierst, wird es zu einem funktionalen Gebäude. Dann bietet es dir viele neue Möglichkeiten [...] Es kann Händler geben, die dir einzigartige Gegenstände anbieten, oder vielleicht Quests oder neue Sammelobjekte, oder vielleicht NSCs, mit denen du reden kannst, was normalerweise zu neuen Abenteuern führt."

Verlassene Gebäude können verschiedene Zwecke haben. So gibt es zum Beispiel Trainingsgelände, auf denen du einzigartige Waffen testen und dich Herausforderungen stellen kannst. Die Spieler finden ein paar Dutzend Herausforderungen, die in zwei Gruppen unterteilt sind: Kampf und Parkour. Bei den Kampfherausforderungen, erklärt Smektala, wird die Spielmechanik auf die Probe gestellt und die Spieler/innen müssen ihre Fähigkeiten in "verrückten und extremen Situationen" einsetzen. Zu den Parkour-Herausforderungen hingegen gehören Liefermissionen und Checkpoint-Rennen.

Smektala führt eine kurze, aber umfangreiche Liste anderer Dinge auf, in die Gebäude umgebaut werden können, wie z. B. eine Kunstwerkstatt, eine Bäckerei, eine Räucherei, eine Kürbisfarm und mehr, die die Spieler/innen im Laufe des Spiels entdecken werden. Die Restaurierung der Gebäude ist Teil der Ausrichtung der Stadt und des Wiederaufbaus der Welt. Der Protagonist Aidan hilft den Bürgern, eine neue Zukunft aufzubauen und "zu versuchen, mit allem, was sie haben, menschlich zu bleiben".

Rosario Dawson schließt sich dem Cast an

Die Schauspielerin Rosario Dawson wurde als Mitglied des Casts für Dying Light 2 bestätigt. Ein kurzer Trailer, der Dawsons Charakter Lawan vorstellt, wurde veröffentlicht. Dawson beschreibt ihren Charakter als "eine Art Kriegerin" und eine "harte Frau", die sich an den Leuten rächen will, die ihr Unrecht getan haben. Dawson weist darauf hin, dass Lawans Verhalten insgesamt vom Spieler abhängt - sie könnte eine "wutentbrannte Killerin" oder eine Nachtläuferin sein, die ihr Leben riskiert, um andere zu retten.

In einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog wird auch ein wenig über Lawan verraten: "Sie wird dir sowohl die Freuden als auch die Sorgen von The City zeigen, und wenn du sie besser kennenlernst, wirst du feststellen, dass sie ein sehr komplexer Charakter mit einer ziemlich langen Vorgeschichte ist. Pass auf, dass du ihr nicht unter die Haut gehst, denn... nun ja. Du willst es nicht herausfinden. Oh, und sie kann auch brutal ehrlich sein, also sag nicht, wir hätten dich nicht gewarnt. Aber das ist es wert."

Erscheint für Nintendo Switch

Es stellt sich heraus, dass Dying Light 2 dank der Cloud auch auf Nintendo Switch spielbar sein wird. Laut einem offiziellen Eintrag im Nintendo UK Store können Nintendo Switch-Spieler/innen Dying Light 2 streamen, wenn es im Februar erscheint. Dabei wird klargestellt, dass das Spiel einen Nintendo-Account und "eine stabile und dauerhafte Internetverbindung" benötigt, um es zu spielen. "Wenn deine Internetverbindung instabil wird", sagt Nintendo, "wird der Dienst nach ein paar Minuten unterbrochen". Um sicherzustellen, dass deine Region und deine Internetverbindung für das Spiel geeignet sind, empfiehlt Nintendo, "eine kostenlose Launcher-Anwendung herunterzuladen, um das Spiel für eine begrenzte Zeit zu testen".

Villedor wieder zum Leben erwecken

In einem kürzlich erschienenen PlayStation Blog-Beitrag hat Techland The City of Dying Light 2 genauer unter die Lupe genommen und erklärt, wie die einzigartige Infrastruktur der Stadt funktioniert und wie der Spieler sie wieder zum Leben erwecken kann. Laut dem Beitrag können die Spieler die Vergangenheit von Villedor kennenlernen, indem sie Charaktere treffen oder kleinere Dinge wie "alte Zeitungen, Aufzeichnungen von Reden des Bürgermeisters der Stadt, Poster, Bücher, Audiokassetten" und mehr untersuchen. Wenn du dir die Zeit nimmst, dich umzuschauen, kannst du laut Techland sehen, "wie das Leben vor der Apokalypse aussah, alle möglichen Geschichten und menschlichen Gefühle erleben".

Techland erklärt auch, inwieweit die Spieler in der Lage sein werden, Einfluss auf die Stadt zu nehmen und das Leben in ihr wiederherzustellen. "Die Entscheidungen, die du triffst, werden eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung der Welt von Dying Light 2 Stay Human spielen", heißt es in dem Posting. "Du kannst zum Beispiel nach den alten Umspannwerken suchen, die seit Jahren offline sind, und sie reparieren, wenn du willst. Allein diese Entscheidung wird Auswirkungen darauf haben, wie die ganze Stadt aussehen wird. In den Geschäften wird das Licht angehen und die Lüftungsanlagen und elektrischen Fallen werden wieder funktionieren und dir im Kampf und bei der Navigation helfen. Und während du die Zivilisation wiederbelebst, kannst du auch wählen, welcher Fraktion du helfen willst - den Friedenswächtern oder den Überlebenden. Davon hängt ab, was die Menschen auf den Dächern bauen werden und damit gestaltest du auch die Skyline der Stadt."

Hörgeschichten

Dying Light 2-Entwickler Techland hat eine Reihe von Audiogeschichten gestartet, die einen weiteren Einblick in die Welt des Spiels geben. Es gibt drei Audiogeschichten: Rosemary, Antigone und Dedrick.

Obwohl es sich um Audiogeschichten handelt, wurden sie auf YouTube hochgeladen und Fans haben ein Muster in den Videos erkannt. In Rosemary gibt es einen kurzen Moment, in dem der Schriftzug auf dem Bildschirm für ein paar Sekunden in "Everyone" geändert wird. Dasselbe passiert in Antigone, wo der Schriftzug auf "Has" wechselt, und in Dedrick, wo es "A Story" heißt. Zusammengenommen lauten die versteckten Botschaften der Geschichten "Jeder hat eine Geschichte".

Dying 2 Know Folge 3

Die dritte Episode von Dying 2 Know wurde im Rahmen der Gamescom 2021 veröffentlicht. Darin werden der Parkour und die Kämpfe des Spiels vorgestellt und brandneues Gameplay-Material gezeigt. Techland erklärt in der Episode, dass die Stadt in Dying Light 2 von Grund auf so gebaut wurde, dass Parkour möglich ist und dass selbst das höchste Gebäude kein Hindernis mehr für die Spieler sein wird. Es gibt viele neue Animationen, um die Parkour-Bewegung im Spiel zu verbessern und sie natürlicher und fließender erscheinen zu lassen. Parkour kann auch mit Kämpfen kombiniert werden, ein Aspekt des Spiels, auf den die Episode ebenfalls eingeht.

Laut Techland hat das Team hart daran gearbeitet, dass sich die Kämpfe "viszeral" anfühlen und hat ein System namens "Progressive Hit Reactions" entwickelt. Dadurch werden die Reaktionen der Feinde bei aufeinanderfolgenden Treffern verstärkt und sie reagieren unterschiedlich, je nachdem, welche Waffen du benutzt und auf welche Körperteile du mit diesen Waffen zielst, um nur einige Faktoren zu nennen. Der Schwerpunkt liegt auf dem "kreativen Kampf", der es den Spielern ermöglicht, sich ihren Feinden spielerisch zu nähern.

RTX zum Start Die PC-Version von Dying Light 2 wird zum Start RTX-Unterstützung bieten.

Wie IGN berichtet, hat Nvidia angekündigt, dass Dying Light 2 zum Start auf dem PC DLSS- und Raytracing-Technologien unterstützen wird.

Wenn die PC-Portierung den Anforderungen entspricht, wird sie wahrscheinlich die grafisch beeindruckendste Version des Spiels sein, die du kaufen kannst, was keine Überraschung wäre.

DualSense bis zu einem gewissen Punkt nutzen

In einem Interview mit MP1st sprach Lead Level Designer Piotr Pawlaczyk darüber, wie Dying Light 2 die Vorteile des DualSense-Controllers der PS5 nutzen wird. Laut Pawlaczyk bieten adaptive Trigger "viel Raum für Experimente" und die Audio-Fähigkeiten des Controllers sind "ebenfalls von Interesse". Pawlaczyk wies jedoch darauf hin, dass das Team "die Nutzung der neuen Controller-Funktionen so ausbalancieren wollte, dass sie eine Ergänzung sind und nicht das Hauptmerkmal"

Voller Easter Eggs

Techland hat bestätigt, dass Dying Light 2 genau wie der Vorgänger voller Easter Eggs sein wird. Im Gespräch mit MP1st sagte Techlands Lead Level Designer Piotr Pawlaczyk: "Dying Light 2 wird voll von Easter Eggs sein - wie könnte es anders sein? Wir werden einige neue und klassische Filmhits einbauen. Wir werden auch viele Anlehnungen an Spiele einbauen, aber die meisten Anspielungen werden auf unser Herz zurückzuführen sein - bei Dying Light."

Optionen für Current-Gen-Konsolen

Diejenigen, die Dying Light 2 auf PS5 und Xbox Series X spielen, werden die Möglichkeit haben, zwischen dem Performance- und dem Qualitätsmodus zu wählen. Techlands Lead Level Designer Piotr Pawlaczyk hat in einem Interview mit MP1st mehr Details darüber verraten, wie diese Modi funktionieren werden.

Pawlaczyk: "Für Spieler, die visuelle Erlebnisse bevorzugen, haben wir den Qualitätsmodus vorbereitet, der dank des Einsatzes von Ray-Tracing die Qualität der Szene deutlich verbessert hat, wobei der Schwerpunkt auf der Umgebungsbeleuchtung liegt. Im Qualitätsmodus werden die Spieler eine größere Genauigkeit z. B. bei volumetrischen Effekten und vielen anderen Elementen der Bildnachbearbeitung feststellen. Das Raytracing selbst ist dann die Grundlage, um z. B. physikalisch korrekte Schatten zu erzeugen."

Im Performance-Modus "liegt der Schwerpunkt auf einer hohen Bildrate (60FPS + optional mit VRR), um schnelle Gameplay-Elemente wie einen Parcours oder einen Kampf noch flüssiger zu erleben." Natürlich muss eine Plattform die variable Bildwiederholrate unterstützen, um sie nutzen zu können. Im Moment unterstützen PC und Xbox Series X/S diese Funktion, während PS5-Nutzer auf ein Update von Sony warten müssen.

Der Lebenszyklus des Virus im Detail

In Dying Light 2 sind die Monster, denen du begegnest, nur Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben und keine Möglichkeit gefunden haben, den Virus länger zu bekämpfen, damit er nicht schlimmer wird. In einem Interview mit GamesRadar erklärte Anna Kubica, Brand Managerin für Dying Light 2, dass das Virus durch Körperflüssigkeiten übertragen wird: "Obwohl sich die Infektion nach der Ansteckung weiter entwickelt, treten die gefährlichsten Phasen der Infektion auf, nachdem ein Punkt ohne Wiederkehr überschritten wurde. Der Umgang mit der Infektion kann durch UV-Licht kontrolliert werden - wenn du dich in der Sonne aufhältst, bist du sicher... zumindest bis zum Einbruch der Nacht."

Deshalb tragen der Protagonist Aiden Caldwell und alle anderen im Spiel einen Biomarker, mit dem sie ihre Infektionsrate überwachen und feststellen können, wie nah sie an diesem "Punkt ohne Wiederkehr" sind. Der Biomarker wird in Dying Light 2 eine wichtige Rolle spielen und die Spieler müssen ihn im Auge behalten, wenn sie die Welt erkunden, besonders wenn sie sich in der Dunkelheit aufhalten.

Kubica erklärt: "Wenn man sich längere Zeit der Dunkelheit aussetzt, schreiten die Symptome schnell voran und werden immer schlimmer, bis der infizierte Mensch zu einem Viral wird - einem ebenso flinken wie blutrünstigen Monster." Das ist der "Kipppunkt", an dem die Menschen zu mutieren beginnen und das UV-Licht ihnen eher schadet als sie zu heilen.

Die Feinde, denen du gegenüberstehst - von Beißern bis zu speziellen Infizierten

Virals sind diejenigen, denen du in Dying Light 2 überall auf der Welt begegnest und Anna Kubica sagt, dass sie "extrem schnell, wendig und gefährlich" sind. Wenn du diesem Gegnertyp in geschlossenen Räumen begegnest, ist es eine gute Methode, nach draußen ins Licht zu rennen, denn dadurch werden sie zu Beißern degradiert. Beißer sind langsamer als Virals und das UV-Sonnenlicht schadet ihnen.

Andere Feinde sind weniger leicht zu bekämpfen. Kubica erklärt, dass je länger ein Viral in der Dunkelheit verweilt, desto schlimmer wird seine Infektion, die ihm die Menschlichkeit raubt, bis er vom Viral zum Volatil wird.

"Volatile sind infizierte Organismen, die sich vollständig in der Dunkelheit entwickeln. Sie werden tagsüber nie auf der Straße gesehen und halten sich stattdessen an dunklen Orten versteckt", sagt Kubica. "UV-Licht wirkt auf Volatiles ähnlich wie auf andere Infizierte; UV-Taschenlampen sind ein wirksames Mittel, um sich vor ihnen zu schützen, aber es ist deutlich schwieriger, einen Volatile mit UV-Licht zu schädigen, weil sie viel beweglicher sind."

Spezielle Infizierte sind eine weitere Stufe davon, "die entstehen, wenn die Chemikalien, die die Infektion verursacht haben, sich in einem alarmierenden Tempo weiterentwickeln und Mutationen verursachen." Beispiele hierfür sind der Revenant, die Banshee und der Demolisher, die alle unterschiedliche körperliche Merkmale und Verhaltensmuster haben. Der Revenant zum Beispiel ist "imposant, furchterregend und extrem intelligent".

Kubica sagt, dass dieser Infizierte "nachts in bestimmten Gebieten auftaucht und der Kampf gegen ihn völlig anders abläuft als bei den anderen Infizierten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Mutationen auf seinem Rücken eine Substanz ausstoßen, die Infizierte in der Nähe herbeiruft und verstärkt - wenn du gegen den Revenant kämpfst, musst du damit rechnen, dass du es mit mehr als einem Monster zu tun hast."

Die Banshee hingegen hat lange Arme und scharfe Klauen, die sie auch auf größere Entfernung zu einem gefährlichen Nahkampfgegner machen. Laut GamesRadar ist diese Variante "schnell und aggressiv und etwas unberechenbar, da sie - tragischerweise - manchmal Flashbacks erleben, die sie an die Person erinnern, die sie einst waren."

Dying 2 Know Episode 2

In der zweiten Folge der Dying 2 Know-Serie von Techland haben wir einen besseren Blick auf einige der Monster geworfen, denen wir in Dying Light begegnen werden, und haben auch einige brandneue Gameplay-Elemente gesehen. Zu den neuen Gegnern, die in der Folge vorgestellt wurden, gehören Sleeping Beauties, Revenants und Banshees.

Die nächste Dying 2 Know-Episode wird im Laufe des Jahres veröffentlicht und soll sich mit den Kampfstilen, dem Waffenhandwerk und Parkour beschäftigen.

Tag/Nacht-System macht den Unterschied

In einem Interview mit PC Gamer hat der Creative Director von Dying Light 2, Adrian Ciszewski, einige Details zum Tag/Nacht-System des Spiels verraten und wie es sich auf das Spiel auswirkt. Ciszewski erklärt: "Die Nacht ist der gemeinsame Feind für alle in Dying Light 2. Tagsüber hat jeder seine eigene Agenda. Vielleicht hasst du eine der Fraktionen. Aber wenn die Nacht hereinbricht, hat jeder einen Feind: die Infizierten."

Ciszewski erklärt, dass die Nacht das Spiel verändert, weil zu dieser Zeit die Straßen, die tagsüber von Menschen beherrscht werden, von Infizierten überrannt werden. "Der Boden ist im Grunde genommen Lava", sagt er. "Du solltest auf den Dächern bleiben. Wenn du auf den Boden springst, wird es schmerzhaft sein. Du wirst verfolgt und triffst auf Screamers."

Abgesehen davon, dass sich die Feinde verändern, bringt die Nacht im Spiel auch "interessante Spielmöglichkeiten mit sich. Wenn du tagsüber durch die Welt reist, wirst du eine Menge Infizierter in Gebäuden sehen - fast wie in I Am Legend - die gerade schlafen. Sie warten auf die Nacht, um auf die Jagd zu gehen. Wenn sie also nachts rausgehen, lassen sie die Innenräume fast leer. Und das ist eine Gelegenheit für dich, diese Orte zu besuchen."

Ciszewski nennt das U-Bahn-System als Beispiel für einen Ort, den man nachts besser erkunden kann, und fügt hinzu: "Das Tag/Nacht-System ist nicht nur ein Gimmick, sondern ein Teil der Welt. Wenn du für eine Quest durch einen unterirdischen Tunnel gehen musst, ist es viel einfacher, wenn du auf die Nacht wartest."

Es ist jedoch wichtig, deine Infektionsstufe im Auge zu behalten, was die Fortbewegung in der Nacht noch komplizierter macht. "Jeder in dieser Welt ist infiziert", erklärt Ciszewski. "Je mehr Zeit du in der Dunkelheit verbringst, desto mehr steigt dein Infektionslevel. Du musst also nicht nur die Zeit verwalten, sondern auch deinen Infektionsgrad. Aber du kannst dir mit Nahrungsmitteln oder Injektionen mehr Zeit verschaffen."

Mehrspieler-Koop mit vier Spielern

Wie Dying Light wird auch Dying Light 2 einen Mehrspieler-Koop mit vier Spielern bieten. Details dazu wurden noch nicht bekannt gegeben, aber wir gehen davon aus, dass es wie im Vorgänger funktionieren wird und die Spieler über das Matchmaking eine Sitzung mit Freunden vereinbaren können. Es wurde auch nicht verraten, ob dieser Koop-Modus plattformübergreifend sein wird, aber in einem Interview mit GamesRadar empfahl Animationsdirektor Dawid Lubryka den Koop-Modus als "Gelegenheit zu sehen, wie sich die Welt verändert, wenn dein Freund andere Entscheidungen trifft als du".

"Im Koop-Modus kannst du in ihre Schuhe schlüpfen, um all diese Unterschiede zu erleben, aber es gibt wirklich keinen einzigen Weg, Dying Light 2 zu spielen. Es liegt ganz an dir!"

Was hat sich zwischen Dying Light und Dying Light 2 getan? Laut Techland findet Dying Light 2 20 Jahre nach den Ereignissen von Dying Light statt, aber 15 Jahre nach der Apokalypse. Der Entwickler sagte, dass Harran nach den Ereignissen von Dying Light zu einer Sperrzone wurde, da die Führer der Welt die Pandemie bekämpfen wollten.

Das funktionierte zwar eine Zeit lang, aber Wissenschaftler/innen arbeiteten heimlich daran, die Infektion für militärische Zwecke zu mutieren. Weihnachten 2021 brach der mutierte Stamm aus und richtete verheerende Schäden an. Ende 2023 waren 98% der Bevölkerung gestorben. Villedor, die Stadt, in der Dying Light 2 spielt, ist die letzte Stadt, die noch steht.