Disney Plus Deutschland startet bald - so sicherst du dir deinen Frühbucherrabatt

Disney Plus startet in Deutschland am 24. März 2020 mit einem regulären Preis von 6,99 EUR pro Monat, bzw. 69,99 EUR pro Jahr.

Ab jetzt, also einen Monat vor dem Start, kannst Du zu einem günstigeren Preis vorbestellen; nämlich das Frühbucher Jahres-Abo für nur 59,99 EUR. So sparst du 10 EUR.

Du erhältst also 12 Monate lang Streaming-Inhalte von Disney und Zugang zu Disney-Originalen, wie "The Mandalorian" zum Angebotspreis.

Dieses Disney Plus Angebot ist in Deutschland nur bis zum 23. März (dem Tag vor der Markteinführung) verfügbar, danach steigt der Preis wieder auf die regulären 69,99 EUR. So hast du noch ein paar Wochen Zeit, um zu entscheiden, ob der neue Streaming-Dienst das Richtige für dich ist.

Mit einem Disney Plus Abonnement erhältst du Zugriff zu Disney-Originalen, wie "The Mandalorian", "Susi und Strolchi" und vielen anderen mehr.

Hier ist das Disney Plus Deutschland Angebot:

Disney Plus jährliche Abo-Gebühr: 59,99 statt 69,99

Spare bis zur Markteinführung 10 EUR für das erste Jahr Disney Plus. Dieses Angebot läuft am 23. März aus und bietet dir die Gelegenheit, für 12 Monate zu dem günstigen Preis nach Herzenslust alte und neue Disney-Inhalte zu streamen. Disney+ Rabatte kommen nicht so oft vor, also nutze die Gelegenheit.Deal ansehen

Wir wissen zwar noch nicht genau, welche Disney-Inhalte mit der Markteinführung in Deutschland verfügbar sein werden, aber nach den Informationen, die uns dazu von Disney vorliegen, werden es über 1.000 Filme, Serien und Original der Disney Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic sein. Zum Start auf jeden Fall online ist die mit Spannung erwartete Serie "The Mandalorian" von Jon Favreau.