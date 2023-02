Die neuen AV-Receiver von Sony unterstützen PS5 und Sonos

Sony stellt gleich fünf verschiedene Receiver vor. Insgesamt gibt es fünf neue Modelle: vier ES-Empfänger, die sich an professionelle Installateure richten, und ein Modell für Verbraucher. Alle Receiver haben viele der gleichen Funktionen, darunter Dolby Atmos- und DTS:X-Decodierung und mehrere HDMI 2.1-Anschlüsse mit Unterstützung für 8K, 4K 120Hz, Dolby Vision HDR und IMAX Enhanced.

Außerdem unterstützen sie Variable Refresh Rate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM), was sie zu einer zukunftssicheren Option für Gamer macht. Zu den Sony TV- und PlayStation 5-spezifischen Vorteilen gehören das Auto HDR Tone Mapping und der Auto Genre Picture Mode, mit denen die Bildqualität für bestimmte PS5-Spiele auf kompatiblen Sony Bravia TVs optimiert werden kann.

Die ES-Modelle sind so konzipiert, dass sie mit vielen der wichtigsten Haussteuerungssysteme auf dem Markt wie Crestron, Savant und Control4 integriert werden können. Außerdem sind sie mit Sonos kompatibel, sodass sie sich mit einem drahtlosen Multiroom-Sonos-System verbinden lassen.

Swipe to scroll horizontally Modell Preis (US) Preis (EU) STR-AN1000: 7.2 CHN 899.99 US-Dollar noch unbekannt STR-AZ1000ES: 7.2 CHN 1.099,99 US-Dollar noch unbekannt STR-AZ3000ES: 9.2 CHN 1.699,99 US-Dollar noch unbekannt STR-AZ5000ES: 11.2 CHN 2.099,99 US-Dollar noch unbekannt STR-AZ7000ES: 13.2 CHN 3.299,99 US-Dollar noch unbekannt

Alle Receiver sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich und werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert. Die Leistungsdaten der ES-Serie reichen von 100 Watt pro Kanal beim 7.2-Modell bis zu 150 Watt pro Kanal beim 13.2-Flaggschiff. Das 7.2-Kanal-Modell STR-AN1000 für Endverbraucher hat eine Leistung von 165 Watt. Die neuen Receiver von Sony weisen eine Reihe von Designänderungen auf, die sowohl die Klangqualität als auch die Zuverlässigkeit verbessern sollen: neue 32-Bit-DACs, große Kondensator-Netztransformatoren und ein Frame-Buffer-Board-Chassis. Die ES-Modelle wurden außerdem mit einer 200 % dickeren Bodenplatte und 120 % dickeren Seitenwänden als die Vorgängermodelle verstärkt.

Phantom-Lautsprecher, die mit dem 360 Spatial Sound Mapping-Verfahren von Sony erzeugt werden. (Image credit: Sony)

Eine neue Verarbeitungsfunktion für Sonys 2023-Receiver-Reihe ist das 360 Spatial Sound Mapping. Diese Funktion wurde bereits im kabellosen Lautsprechersystem HT-A9 eingesetzt und kann "Klanglücken" in einer typischen 5.1.2- oder 7.1.2-Dolby-Atmos-Lautsprecherkonfiguration schließen. 360 Spatial Sound Mapping wird durch die neue Digital Cinema Calibration IX des Unternehmens ermöglicht. Diese Funktion nutzt ein Stereomikrofon, um die Entfernung, den Winkel und den Schalldruck jedes Lautsprechers in variabler Höhe zu messen und eine 3D-Klangkarte des Raums zu erstellen. Sobald das erledigt ist, drückst du die 360SSM-Taste auf der Sony-Fernbedienung und 360 Spatial Sound Mapping erzeugt Phantom-Lautsprecher zwischen den tatsächlichen Lautsprechern des Systems, um ein besseres Gefühl der Immersion zu vermitteln.

Neben Phantomlautsprechern unterstützen die neuen Receiver von Sony auch kabellose Lautsprecher. Die kabellosen Modelle SA-RS5 und SA-RS3S können optional als Rückkanal-Lautsprecher eingesetzt werden, und die gleiche Option gilt für die kabellosen Subwoofer SA-SW5 und SA-SW3.



Die neuen Receiver von Sony bieten völlig neue Optionen

Mit der Unterstützung von ChromeCast, AirPlay 2 und Spotify Connect wird das Streamen von Musik auf den Sony-Receiver zum Kinderspiel. Die Zusammenarbeit mit Sonos bedeutet auch, dass du den Receiver in das drahtlose Multiroom-System deines Hauses integrieren und die Musikwiedergabe mit der Sonos S2 App steuern kannst, wenn ein Gerät wie der Port des Unternehmens angeschlossen ist.

Die neuen Receiver sind außerdem die ersten Modelle von Sony, die 360 Reality Audio unterstützen. Musik, die mit Sonys eigenem Mischformat Spatial Audio kodiert wurde, findest du bei Diensten wie Tidal und Amazon Music Unlimited. Du kannst sie über Chromecast zum Receiver streamen oder über Apps auf einem angeschlossenen Amazon Fire TV Stick 4K oder Apple TV 4K abspielen.

(Image credit: Sony )

Analysis: A/V-Receiver sind endlich bereit für die Zukunft

Es ist schon eine Weile her, dass wir etwas über einen neuen AV-Receiver von Sony gehört haben, aber die neuesten Modelle scheinen das Warten wert zu sein. Diese Verzögerung könnte sogar strategisch sinnvoll gewesen sein, denn HDMI 2.1-Hardware, die alle HDMI 2.1-Funktionen wie 8K und 4K 120Hz-Pass-Through unterstützt, war für die Hersteller nicht ohne Weiteres verfügbar, so dass einige von ihnen halbfertige Produkte mit dem Versprechen auf den Markt brachten, weitere Funktionen in einem "zukünftigen Firmware-Update" zu aktivieren.

Die besten AV-Receiver werden jetzt mit umfassender HDMI 2.1-Unterstützung ausgeliefert und sind damit perfekte Heimkino-Begleiter für die PlayStation 5 und die Xbox Series X | S der nächsten Generation. Die neuesten Modelle von Sony passen genau in diese Kategorie und bieten darüber hinaus eine ganze Reihe von technischen Erweiterungsmöglichkeiten, wie z. B. die Zusammenarbeit mit Sonos und andere Funktionen zur Integration in das gesamte Haus.

Auf der Sony-Veranstaltung in Austin hatten wir die Gelegenheit, Musik in 360 Reality Audio zu hören (Come Through von H.E.R. und Chris Brown), und der abenteuerliche objektbasierte Mix nutzte den 360-Grad-Raum großzügig aus. Auch zweikanalige Musik kann auf 360 Reality Audio hochgemischt werden, so dass diese Funktion auch auf ältere Quellen angewendet werden kann.

Der Heimkino-Demoraum, in dem wir uns Filmclips ansahen und Musik hörten, wurde von Sonys neuem Flaggschiff STR-AZ7000ES angetrieben, und die 9.6.4-Präsentation – mit Lautsprechern und Subwoofern von KEF – war sehr beeindruckend. Es waren so viele Lautsprecher im Einsatz, dass das 360 Spatial Sound Mapping des Receivers gar nicht gebraucht wurde. Wir sind sicher, dass 360SSM die Leistung unserer eigenen 5.1.2-Kanal-Systeme verbessern wird, und da Sony uns einen STR-AN1000 zum Testen geschickt hat, werden wir bald mehr darüber berichten können.

Wenn du dich neben Receivern auch noch für allerhand andere Gadgets rund um das Thema Audio interessierst, könnte auch der NAD CS1 ein spannendes Thema für dich sein. Diese günstige Streamer ist ein erstklassiges Upgrade in Sachen High-Res-Audio.