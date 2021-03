Die neue Star Wars Serie zeigt einen Fan-Liebling von The Mandalorian

(Image credit: ©2020 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.)

Die kommende Zeichentrickserie Star Wars: The Bad Batch startet am 4. Mai, dem Star Wars Day. Wir sehen einen bekannten Charakter - Fennec Shand aus The Mandalorian. Sie wird auch in The Book of Boba Fett auf Disney Plus zu sehen sein.

Wiederum gespielt von der Schauspielerin Ming-Na Wen in der Serie, hat Lucasfilm nun gezeigt, wie Fennec in The Bad Batch erscheinen wird. Wirf einen Blick auf das Bild unten, das zuerst auf dem offiziellen Star Wars Instagram-Account gepostet wurde:

The Bad Batch, eine Spin-Off-Serie von The Clone Wars, spielt nach "Die Rache der Sith". Daher werden wir eine jüngere Version des Charakters sehen, als in The Mandalorian.

Die Schauspielerin bestätigte bereits im Dezember 2020 gegenüber StarWars.com, dass sie zurückkehren wird, um Shand ihre Stimme zu leihen. "Alle sagen, sie wollen nur eine Bestätigung. Also, ja, es ist Fennec! Es ist eine jüngere Fennec und sie wird von mir gesprochen und ich bin begeistert und überglücklich, dass Dave [Filoni] eine umfangreichere Hintergrundgeschichte von ihr zeigen möchte."

The Mandalorian Staffel 2 endete unterdessen damit, dass Fennec und Boba Fett (Temuera Morrison) den Palast von Jabba the Hutt übernahmen, nachdem sie den übergewichtigen Ersatz-Verbrecherfürsten Bib Fortuna hingerichtet hatten.

Während die erste Episode von The Bad Batch am Star Wars Day erscheint, werden weitere Folgen ab dem 7. Mai jeden Freitag ausgestrahlt.

Star Wars im Jahr 2021

Es sieht so aus, als würde Star Wars im Jahr 2021 ein etwas ruhigeres Jahr erleben. Im letzten Jahr kamen The Mandalorian Staffel 2, die letzte Staffel von The Clone Wars und "Der Aufstieg Skywalkers" auf Disney Plus. Zusammen mit der Veröffentlichung des Spiels Star Wars: Squadrons erlebte das Franchise ein erfolgreiches Jahr.

2022 ist jedoch das Jahr, auf das man sich freuen kann. Nicht nur, dass die dritte Staffel von The Mandalorian nach dem Ende von "The Book of Boba Fett" auf dem Streamingdienst verfügbar sein wird, auch die Disney Plus-Serien "Obi-Wan Kenobi" und "Andor" werden wahrscheinlich dort zu sehen sein. Beide werden derzeit noch gedreht.

Insgesamt sind 11 Star Wars TV-Serien für Disney Plus geplant, darunter die Mandalorian-Spin-Offs Ahsoka und Rangers of the New Republic.