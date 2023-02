Die Fans von Horizon Forbidden West sind sich nicht sicher, was sie von dem frühen Erscheinen bei PS Plus halten sollen

Die Fans von Horizon Forbidden West wissen nicht so recht, was sie von dem frühen Erscheinen des Spiels bei PS Plus Extra halten sollen.

Gestern hat Sony bestätigt, dass Horizon Forbidden West in diesem Monat die Liste der Abonnementangebote anführen wird. Im Subreddit des Spiels (Öffnet sich in einem neuen Tab) wurde diese Ergänzung - weniger als ein Jahr nach der Veröffentlichung des Spiels - mit gemischten Gefühlen aufgenommen.

Viele Fans haben angemerkt, dass die Entscheidung Teil einer breit angelegten Marketingkampagne ist. Mit dem Burning Shores DLC (April 2023) und Call of the Mountain (nächste Woche), scheint es eine Selbstverständlichkeit zu sein, Forbidden West vor so populär wie wie möglich zu machen. Wenn diese Strategie mit einem Extra-Boost für PS Plus kombiniert werden kann, warum sollte Aloy dann nicht so früh wie möglich erscheinen?

Andere hingegen haben ihre Enttäuschung zum Ausdruck gebracht. Sieht man einmal von den anstehenden Neuerscheinungen ab, könnte man den Wechsel zu Sonys Abo-Service leicht als Beweis für enttäuschende Verkaufszahlen werten. Andere wiederum (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben ihre Entscheidung, das Spiel zu kaufen, hinterfragt.

So fragte ein Nutzer, "warum man überhaupt noch neue Spiele kaufen sollte", wenn sie nicht lange nach der Veröffentlichung zu einem drastisch reduzierten Preis erhältlich sind. Ein paar unglückliche Spieler haben sogar angemerkt, dass sie das Spiel erst in den letzten Wochen gekauft haben.

Die allgemeine Meinung scheint aber zu sein, dass Sony einen klugen Schachzug macht, indem es Aloy und ihre Freunde vor dem Start von zwei bedeutenden Franchises "kostenlos" anbietet, auch wenn einige Fans verärgert sind, dass sie vielleicht nie eines der Spiele spielen werden.