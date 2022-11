Die Entwickler von The Last of Us springen vielleicht auf den Battle Pass-Zug auf

Naughty Dog hat mit Anders Howard, dem Kopf hinter der Fortnite Battle Passion-Strategie, einen Neuzugang in seinem Team.

In seiner früheren Funktion bei Epic Games hat Howard an 12 Saisons von Fortnite Battle Pass-Inhalten gearbeitet. Er hatte auch großen Einfluss auf Rocket League und Fall Guys, wo er die Battle-Pass-Progression einführte.

Als Meister der Monetarisierung der angesagtesten neuen Multiplayer-Spiele muss Naughty Dog mit seiner Entscheidung, den Job zu wechseln, zufrieden sein. Nun wird Howard ab November 2022 als Hauptmonetarisierungsstratege für Naughty Dog arbeiten.

(Image credit: PlayStation)

Die Betonung liegt auf "Us"

Es gibt keine direkte Bestätigung, dass Howard am Multiplayer von The Last of Us arbeiten wird. Seine Rolle als leitender Monetarisierungsstratege und seine frühere Arbeit an Multiplayer-Spielen wie Fornite deuten jedoch darauf hin, dass er in Zukunft mehr davon machen wird.

Als The Last of Us zunächst auf der PS3 und dann auf der PS4 erschien, konnte man mit dem Abschluss des Hauptspiels einen stark unterschätzten Mehrspielermodus freischalten. Dieser Modus, Factions genannt, bietet dir noch mehr Inhalte, die du nach den Ereignissen der Hauptgeschichte durchspielen kannst.

Obwohl dieser Modus nicht in das Remake von The Last of Us Part 1 aufgenommen wurde, freuen sich viele Fans auf die Möglichkeit, dass Factions in das eigenständige Multiplayer-Spiel von Last of Us zurückkehrt.

(Image credit: Naughty Dog)

Last Battle Pass

Der Einfluss von Fortnite wurde deutlich, als fast jedes Spielestudio ein Battle-Royale-Element in sein Spiel einbaute; siehe Fallout 76: Nuklearer Winter.

Aber Epic Games hatte einen ebenso großen Einfluss darauf, wie Spiele Battle-Pässe zur Monetarisierung ihrer "Free-to-Play"-Multiplayer-Spiele einbauen.

Battle-Pässe haben Mikrotransaktionen schnell den Rang abgelaufen und sind die beliebteste Methode der Studios, um mit der Monetarisierung im Spiel Geld zu verdienen. Zu Beginn einer Saison kannst du verschiedene Stufen eines Battle Passes kaufen, mit denen du eine bestimmte Anzahl von Gegenständen im Spiel freischalten kannst. Diese sind zu Beginn der Saison sichtbar, so dass du genau weißt, was du bekommst.

Ein Battle Pass wird als die ethische Option für die Monetarisierung angesehen. Die Studios müssen sich keine Sorgen um den Vorwurf des Glücksspiels machen, der mit Lootboxen einhergeht, die SpielerInnen scheinen mehr für ihr Geld zu bekommen und es ist eine stabile und beständige Einnahmequelle.

In Anbetracht all dessen macht es Sinn, dass Naughty Dog auf diesen Zug aufspringen will. Es wird immer deutlicher, dass Battle Passes die Zukunft der Multiplayer-Spiele sind.