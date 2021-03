Die 5 besten Gaming-Stühle 2021

Die besten Gaming-Stühle sind kaum Gimmicks. Es stimmt zwar, dass es eine ganze Reihe von Gaming-Stühlen gibt, bei denen es mehr um den coolen Gaming-Look geht als darum, dem Gamer echten Komfort und Ergonomie zu bieten, aber es gibt auch einige, die das Beste aus beiden Welten bieten.

Von Funktionen, die Unterstützung bieten, wie verstellbare Armlehnen, Lenden- und Nackenkissen und Beinauflagen, bis hin zu Premium-Stühlen, die es dir erlauben, während des Spielens zu faulenzen, sind die besten Gaming-Stühle einen Schritt weiter als der Rest. Nimm zum Beispiel den neuen IKEA Matchspel. Er hat nicht die lächerliche Sitzneigung von 160-180, die man bei vielen Gaming-Stühlen findet. Aber er verfügt über einen hochwertigen Schaumstoff für ultimativen Komfort, einen Rahmen aus Karbonstahl und einen raffinierten druckempfindlichen Bremsmechanismus, der den Stuhl bei jedem Aufstehen in Position hält.

Der IKEA Matchspel ist nur einer der besten Gaming-Stühle, die es gibt. Nachfolgend findest Du unsere bisherigen Top-Picks des Jahres 2021, von führenden Unternehmen wie Corsair und noblechairs.

Die besten Gaming-Stühle auf einen Blick

noblechairs Epic Real Leather Razer Iskur Corsair T2 Road Warrior noblechairs Icon gaming chair Corsair T3 Rush

Wenn du einen kompromisslosen Gaming-Thron suchst, ist der noblechairs Epic Real Leather genau das Richtige. (Image credit: noblechairs)

1. noblechairs Epic Real Leather A leather-clad beauty Maße: 84 x 38 x 70 cm (W × D × H) | Sitzhöhe: (Minimum bis Maximum): 131 - 141 cm | Maximale Belastung: 180 kg 369,90 € Anzeigen bei Amazon 12 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Verwendung von echtem Leder Umfangreiche Verstellmöglichkeiten Hochwertige Qualität Einfacher Aufbau Armlehnen aus Kunststoff Wird sich für sehr kleine Räume als zu groß erweisen

Es ist keine Übertreibung, den Noblechairs Epic Real Leather als den besten Gaming-Stuhl zu bezeichnen. Von der Kreuzschraffur-Stickerei bis hin zum echten Leder seines Namensvetters - wenn du auf der Suche nach einem kompromisslosen Gaming-Thron bist, ist dies der richtige. Außerdem ist er erstaunlich schnell und einfach aufzubauen. Und sobald der Aufbau abgeschlossen ist, ist der Epic Real Leather ein Traum zum Sitzen - und du kannst deine Position so anpassen, wie du willst. Aber tu uns einen Gefallen und lies die Anleitung, während du ihn aufstellst. Kunstleder übrigens auch eine Option, bei der du noch etwas Geld sparen kannst.

(Image credit: Razer)

2. Razer Iskur Ein solider erster Versuch Maße: 66.55 x 74.55 x 137.11 cm (W × B × H) | Sitzhöhe: (Minimum bis Maximum): 174 bis 181 cm | Maximale Belastung: Prime 434,19 € Anzeigen bei Amazon Hochwertige Konstruktion Fest aber komfortabel Nicht geeignet für größere Gamer Man kann nicht im Schneidersitz sitzen

Razer ist kein Unbekannter im Bereich der Gaming-Peripherie, aber dies ist das erste Mal, dass es in den Markt für Gaming-Stühle einsteigt, und wir müssen sagen, dass es sicherlich ein solider erster Versuch ist. Der Razer Iskur ist ein hochwertiger Gaming-Thron, der dein Razer-Setup sehr gut abrundet. Aber auch wenn du nicht voll in Razer investiert bist, ist er ein attraktives Angebot, das guten Komfort und eine solide Verarbeitung bietet. Bei billigeren Gaming-Stühlen wirst du diese Qualität nicht finden. Ist er zu teuer? Für viele mag er das vielleicht sein, aber wenn du bereit bist das Geld auszugeben, wirst du es nicht bereuen.

The Corsair T2 Road Warrior is covered top to bottom in breathable PU leather. (Image credit: Corsair)

3. Corsair T2 Road Warrior Comfort from the masters of gaming Maße: 50 x 56 x 80 cm (W × B × H) | Sitzhöhe: (Minimum to maximum: 51.5 - 60 cm | Maximale Last: 136 kg Prime 339,90 € Anzeigen bei Amazon Leicht zu montieren Komfortabel Teuer

Corsair ist bekannt für die Herstellung von beliebten und hochwertigen PC-Komponenten und Gaming-Peripheriegeräten und jetzt macht das Unternehmen auch bei PC-Gaming-Stühlen auf sich aufmerksam. Das Ergebnis ist einer der besten Gaming-Stühle, in denen wir je gesessen haben. Der Corsair T2 Road Warrior ist von oben bis unten mit atmungsaktivem PU-Leder bezogen und verfügt über Nacken- und Lendenkissen aus Mikrofaser, sodass du sowohl bequem als auch stilvoll spielen kannst. Und mit seinen Rollen im Rollerblade-Stil kannst du ihn auf jeder Oberfläche bewegen, ohne dir Sorgen über Kratzer auf dem Boden machen zu müssen.

The noblechairs Icon gaming chair is more affordable than the flagship Epic Real Leather. (Image credit: noblechairs)

4. noblechairs Icon gaming chair A luxury gaming chair Maße: 87 x 37 x 70 cm (W × B × H) | Sitzhöhe (Minimum - Maximum): 48 - 58 cm | Maximale Last: 180 kg 409,90 € Anzeigen bei Amazon 540 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Hochwertige Materialien Sehr komfortabel Nackenstützkissen unnötig

Noblechairs ist bekannt dafür, einige der besten Gaming-Stühle auf dem Markt zu bauen - und der Noblechairs Icon macht deutlich, warum. Obwohl er erschwinglicher ist als das Flaggschiff Epic Real Leather, ist er immer noch extrem bequem und einer der besten PC-Gaming-Stühle da draußen. Das liegt an seinem schönen Lendenkissen, das du leicht entfernen kannst, wenn du es nicht magst. Icon ist das am wenigsten aggressive Design von Noblechairs, was attraktiv sein kann, wenn man ihn als alltäglichen Home-Office-Stuhl verwenden möchte.

Der Corsair T3 Rush ist mit seinem atmungsaktiven, weichen Gewebe und der Lendenwirbelstütze aus Memory-Schaumstoff äußerst komfortabel. (Image credit: Corsair)

5. Corsair T3 Rush Understated beauty Maße: 34.8 x 27.2 x 14.8 inches (W x B x H) | Sithöhe: 17.5 - 21 inches (minimum to maximum) | Maximale Last: 264.5lbs Prime 279 € Anzeigen bei Amazon Erschwinglich Komfortabel reduzierte Spiele-Ästhetik

Im Gegensatz zu seinen größten Konkurrenten fehlt dem Corsair T3 Rush die überdrehte Gaming-Ästhetik. Tatsächlich sieht er fast so aus wie jeder andere Computerstuhl auf dem Markt, allerdings von der hochwertigeren Sorte - abgesehen von dem Raumschiffpiloten-Look, den er im Bereich der Kopfstütze zeigt. Doch was diesem Gaming-Stuhl an Gaming-Ästhetik fehlt, macht er mit seinem atmungsaktiven, weichen Stoffbezug, der Lendenwirbelstütze aus Memory-Schaum und der extrem anpassbaren Rückenlehnenposition an Komfort wieder wett.