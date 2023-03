Diablo 4: Neue Strongholds verändern die Spielwelt nachhaltig

Ein neues Feature in Diablo 4, das dich begeistern wird, sind die Strongholds. Dabei handelt es sich um Mini-Dungeons, die überall in der offenen Spielwelt zu finden sind. Die Strongholds sind von dämonischen Besetzern übernommen worden und es ist die Aufgabe des Spielers, sie wieder zu befreien. Am Ende eines Strongholds wartet ein Bossgegner auf dich. Wenn dieser besiegt ist, winken dir wertvolle Belohnungen in Form von neuer Ausrüstung, Renown-Punkten, Erfahrungspunkten und Gold.

Du kannst die Strongholds nur einmal befreien und danach bleiben sie permanent von Dämonen befreit. Wenn die Festungen erfolgreich befreit wurden, können Händler und NPCs zurückkehren und neue Schnellreisepunkte, Händler und NPCs freischalten. Die Strongholds sind privat und werden von anderen Spielern nicht vorzeitig erobert. Du musst jedoch ein wenig Arbeit leisten, um die Festungen überhaupt aufzuspüren, da es keine dedizierten Quests gibt, die direkt dorthin führen. Ein rotes Totenkopf-Symbol auf der Mini-Map zeigt den Spielern an, wo sich in der Nähe Strongholds befinden.

(Image credit: Blizzard)

Die Strongholds befinden sich an festgelegten Orten in der Spielwelt und es sind jeweils drei verschiedene Strongholds pro Spielgebiet bekannt. In der Verdorrten Steppe sind dies die Ruinen von Qara-Yisu, der Onyx-Watchturm und der Tempel der Fäulnis. In den Zersplitterten Gipfeln können Spieler auf Nostrava, Malnok und Kor Dragan treffen. In Hope’s Light erwarten sie der Tur Dulra, die Verlassene Hütte und ein noch nicht bekannter Stronghold. In Kehjistan gibt es die Kirche von Karamat, Alcamus und ein weiterer noch unbekannter Stronghold. Für Hawezar und die anderen Spielgebiete sind bisher keine Informationen über Strongholds bekannt.

Die Strongholds sind ein neues Feature, das dir eine neue Herausforderung bietet und gleichzeitig die Spielwelt nachhaltig verändert. Ich jedenfalls freue mich darauf, sie in Diablo 4 zu erkunden.

Diablo 4 erscheint am 6. Juni für PC, PS5, Xbox Series X und Konsolensysteme der letzten Generation.