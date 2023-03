Diablo 4: Blizzard gewährt Einblick in Koop-Modus und Reittiere

Blizzard hat bereits angekündigt, dass Diablo 4 schon bald in die Open Beta geht. Die Beta wird vom 24.-26. März stattfinden und jeder kann daran teilnehmen. Vorbesteller haben sogar eine Chance, eine Woche früher an der Beta teilzunehmen. Die Beta wird auf PC, PS4, PS5 und Xbox spielbar sein.

Die Entwickler haben kurz vor dem Start der Beta einen neuen Teaser veröffentlicht, in dem ein paar Gameplay-Schnipsel zu sehen sind. Unter anderem kannst du in der Beta Reittiere, neue Gegnertypen und den Koop-Modus mit bis zu vier Spielern erwarten:

Darüber hinaus haben die Entwickler bekannt gegeben, dass du ab dem 24. März alle fünf Klassen von Diablo 4 spielen und bis zu zehn Charaktere erstellen kannst. Auch ein Weltboss wird in der Beta verfügbar sein, um höhere Schwierigkeitsgrade freizuschalten. Es gibt auch eine Möglichkeit, Couch-Koop zu spielen, wenn ein Spieler den Zugang zur Beta hat.

Die Teilnahme an der Beta wird auch mit Belohnungen gespickt sein, darunter bis zu zwei Titel, abhängig davon, wie weit du in der Beta kommst. Der Fortschritt zwischen den Wochenenden (17. - 19. März und 24. - 26. März) wird übertragen, aber in das Hauptspiel werden es deine Charaktere nicht schaffen.

Sobald wir Zugang zur Beta haben, werden wir bei TRG über unseren ersten Eindruck zu Diablo 4 mit dir teilen.