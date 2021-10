Der neue Gotham Knights-Trailer zeigt, dass der Court of Owls eine wesentliche Rolle einnimmt

Gotham Knights ist ein kommendes Action-Rollenspiel, in dem die Spieler Nightwing, Batgirl, Robin und Red Hood steuern, nachdem sie getrennte Wege gegangen sind. Die vier treffen auf einen neuen Feind: eine geheime Gesellschaft von Kriminellen, die nur als "Court of Owls" bekannt ist - eine Gesellschaft, die angeblich so alt ist wie Gotham selbst. Die vier arbeiten auch daran, Batmans Tod aufzuklären, also erwarte nicht, dass der Kreuzritter mit dem Umhang jemandem zu Hilfe kommt.

"Batman, Jim Gordon, sie dachten, sie hätten die Stadt im Griff", sagt der Pinguin zu Nightwing. "Das hatten sie nie. Du hast keine Chance, denn sie sind immer am Beobachten, immer am Lauschen und ziehen an den Fäden aller. Deine. Meine. Aber niemand spricht über sie. Nicht ein geflüstertes Wort wird gesagt." Nightwing entgegnet, dass der Eulenhof ein Mythos ist, bevor uns gezeigt wird, wie real dieses geheimnisvolle Kollektiv ist.

Der weißmaskierte Eulenhof lauert in den Schatten von Gotham City und beobachtet jede Bewegung der Helden - wie es sich tatsächlich in das Gameplay integriert, wird spannend sein zu beobachten. Als etwas über Batgirls Kopf huscht und Red Hood in einen gruseligen Vogelkäfig gesperrt wird, ist klar, dass die vier Helden es mit einer gewaltigen Gruppe von Gegnern zu tun haben.

Nach dem Trailer gab es ein Video hinter den Kulissen über den Hof der Eulen in Gotham Knights, auf das wir uns noch mehr freuen konnten. In den Comics gibt der Eulenhof Bruce Wayne das Gefühl, ein Außenseiter in seiner eigenen Stadt zu sein. Wie das Team hinter dem Eulenhof erklärt, sind Eulen natürliche Feinde der Fledermaus, was sicherlich für eine gewisse Dynamik sorgen wird.

Das Hinter-den-Kulissen-Video geht ausführlich auf die RPG-Elemente von Gotham Knight ein, die Fans des Genres sicherlich begeistern werden. Die gehirngewaschenen Fußsoldaten des Eulenhofs, die Talons, werden in Gotham Knights eine vielfältige Gruppe von Gegnern sein.

"Wie in jedem guten Rollenspiel stellen wir dich vor ein Problem und bieten dir eine Reihe möglicher Lösungen an. Die Spieler haben dann die Möglichkeit, diese nach ihrem eigenen Stil zu optimieren", erklärt Creative Director Patrick Redding.

Gotham Knights wird 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen.