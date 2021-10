Dbrand erklärt seine PS5 Darkplates für "tot", nachdem Sony mit rechtlichen Schritten droht

Anfang des Jahres begann das kanadische Unternehmen dbrand mit dem Verkauf von mattschwarzen Faceplates für die PS5-Konsole von Sony, die es "Darkplates" nannte. Jetzt hat dbrand bekannt gegeben, dass es die Darkplates aus dem Verkauf nimmt, nachdem es eine Unterlassungserklärung von Sony Interactive Entertainment erhalten hat.

Dbrand kündigte dies in einem Beitrag auf seinem Subreddit an und lud Redditors ein, die Produktseite zu besuchen, auf der die Darkplates nicht mehr zum Verkauf angeboten werden. Im weiteren Verlauf des Posts zitiert dbrand aus dem Unterlassungsschreiben, in dem hervorgehoben wird, dass Sony sich an der Art und Weise stört, wie die Darkplates "das geschützte Produktdesign von [Sony Interactive Entertainment] nachbilden" und wie dbrand die PlayStation-Symbole in die Platten eingraviert hat.

Das Schreiben schließt mit der Aufforderung an dbrand, "unverzüglich und dauerhaft alle Marketing- und Werbemaßnahmen für Faceplates mit der Produktkonfiguration der PS5-Faceplates von SIE oder einer ähnlichen Produktkonfiguration einzustellen, einschließlich aller Faceplates, die derzeit auf dbrand.com zum Verkauf angeboten werden", und den Verkauf weltweit einzustellen. In dem Posting heißt es außerdem, dass Dbrand "einige Monate nach der ursprünglichen Unterlassungserklärung" von Sonys Rechtsabteilung darüber informiert wurde, dass "in Kanada ein Patent erteilt wurde, das angeblich die Form der Seitenteile der PlayStation 5 abdeckt".

Es ist wahrscheinlich kein großer Schock, dass Sony diese Unterlassungsaufforderung verschickt hat. Bereits im Oktober 2020 hat ein anderes Unternehmen versucht, PS5-Faceplates zu verkaufen, bevor es schnell wieder eingestellt wurde. Als dbrand selbst im Februar seine Darkplates ankündigte, war der Slogan "Go ahead, sue us".

Dbrand schließt seinen Beitrag mit der Aussage ab, dass es der Aufforderung von Sony nachkommt, fügt aber fettgedruckt "vorerst" hinzu, was darauf hindeutet, dass dies vielleicht nicht das letzte Mal war, dass wir davon gehört haben.

Analyse: Die Attraktivität von Ersatzplatten

Mit ihrer Größe und ihrem strahlend weißen Gehäuse fällt die PS5 in einem Unterhaltungscenter zweifellos auf. Es gibt viele PS5-Besitzer, die diesen Aspekt der Konsole lieben, aber für diejenigen, die das nicht tun, ist das Austauschen der Frontplatten ein einfacher Weg zum Glück. Und einfach ist hier wirklich das entscheidende Wort - eine Anleitung, wie man die Frontplatten der PS5 entfernt, findest du in Sonys eigenem Teardown-Video der Konsole. John McCann von TechRadar hat den Austausch der Platten an seiner PS5 ausprobiert und fand den Vorgang ziemlich einfach.

Die Leichtigkeit, mit der es gemacht werden kann, hat viele zu der Annahme veranlasst, dass Sony plant, eigene offizielle Faceplates zu veröffentlichen. Sonys kürzliche Ankündigung von zwei neuen DualSense-Farben (Cosmic Red und Midnight Black) und einem Midnight Black Pulse 3D Wireless Headset zeigt, dass das Unternehmen in dieser Generation nicht abgeneigt ist, Farbe zu bekennen. Schon in der letzten Generation hat das Unternehmen eine Reihe offizieller PS4 Faceplates herausgebracht. Vor diesem Hintergrund scheint eine offizielle Serie von PS5-Faceplates nicht völlig abwegig zu sein. Tatsächlich spekuliert dbrand in seinem Reddit-Beitrag, dass die Faceplates für Erstanbieter Sonys nächster Schritt sein könnten. Aber Sony selbst hat sich nicht dazu geäußert und wir können es nicht mit Sicherheit wissen, solange es keine offizielle Bestätigung gibt.

Natürlich ist die Möglichkeit, Änderungen an der PS5 vorzunehmen, ein Luxus, den sich nur diejenigen leisten können, die eine PS5 in die Finger bekommen haben. Angesichts der anhaltenden Lieferengpässe ist es immer noch ziemlich schwer, an die PS5 zu kommen.