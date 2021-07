Boxen bei Olympia 2021: kostenloser Livestream, Zeitplan 2021 und mehr

Boxen ist eine der ältesten und am meisten ausgezeichneten olympischen Sportarten und gibt den Fans regelmäßig einen frühen Blick auf die Weltmeister der Zukunft. Mohammed Ali (damals Cassius Clay), Oscar De La Hoya, Sugar Ray Leonard, George Foreman und der aktuelle Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua gehören zu denen, die in der Vergangenheit Gold gewonnen haben, also verpasse es nicht. Du fragst dich, wie du bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 Boxen sehen kannst? All das und noch viel mehr erfährst du in diesem Olympia Boxen Livestream Guide.

Die Boxer aus den Vereinigten Staaten und Kuba haben bei den Olympischen Spielen konstant gute Leistungen gezeigt. Fun Fact: Diese beiden Länder haben rund ein Drittel aller Goldmedaillen im Boxen gewonnen. Aber bei der Olympia 2016 war es Usbekistan, das die meisten Goldmedaillen holte, während Großbritannien und Italien in der Vergangenheit ebenfalls gut abgeschnitten haben, also schließe eine Überraschung nicht aus.

Das olympische Boxen in diesem Sommer ist auch deshalb bemerkenswert, weil es in einer der kultigsten Sportstätten Japans stattfindet, dem Ryōgoku Kokugikan - oder der Kokugikan Arena. Im Herzen von Tokio gelegen, ist sie die spirituelle Heimat des Sumo-Ringens in Japan und ein wichtiger Teil des seltenen Status dieses Sports im Land.

Und mit Frauen, die in fünf Gewichtsklassen antreten, wird das Boxen bei den Olympischen Spielen in Tokio der geschlechterparitätischste olympische Wettkampf in der Geschichte des Sports sein. Lies weiter, um zu erfahren, wie du die Olympischen Spiele im Live-Stream verfolgen kannst - oder sieh dir unseren allgemeinen Olympia-Live-Stream-Guide an, um einen Blick auf die anderen Sportarten zu werfen, die du in diesem Sommer erleben kannst.

Noch mehr Sport gefällig? Die Formel 1-Saison ist in vollem Gange

Frauen Federgewicht Finale: Dienstag, 3. August ab 4:00 Uhr

Männer Weltergewicht Finale: Dienstag, 3. August ab 10:00 Uhr

Männer Halbschwergewicht Finale: Mittwoch, 4. August ab 7:00 Uhr

Männer Federgewicht Finale: Donnerstag, 5. August ab 7:00 Uhr

Männer Schwergewicht Finale: Freitag, 6. August ab 7:00 Uhr

Männer Fliegengewicht Finale: Samstag, 7. August ab 7:00 Uhr

Frauen Fliegengewicht Finale: Samstag, 7. August ab 7:00 Uhr

Männer Mittelgewicht Finale: Samstag, 7. August ab 7:00 Uhr

Frauen Weltergewicht Finale: Samstag, 7. August ab 7:00 Uhr

Frauen Leichtgewicht Finale: Sonntag, 8. August ab 7:00 Uhr

Männer Leichtgewicht Finale: Sonntag, 8. August ab 7:00 Uhr

Frauen Mittelgewicht Finale: Sonntag, 8. August ab 7:00 Uhr

Männer Superschwergewicht Finale: Sonntag, 8. August ab 7:00 Uhr

Alle Uhrzeiten MESZ

Kostenloser Olympia Boxen Livestream

Many broadcasters across the world are covering and airing the Olympics, but not all of them are free-to-air. The official Olympics website is offering free live coverage and highlights for the sporting events, especially the important ones. If you want more in-depth coverage of the Olympics, it’ll help to try your domestic broadcasters.

In the UK, it's 100% free to watch on TV or stream the Olympics with BBC and its iPlayer service. Elsewhere, New Zealand’s TVNZ, France’s TF1, and Australia’s Channel 7 are all providing free live-streaming too. Continue reading to discover how you can live stream boxing at the 2020 Olympics.

Viele Sender auf der ganzen Welt berichten und übertragen die Olympischen Spiele, aber nicht alle sind frei empfangbar. Die offizielle Website der Olympia 2021 bietet kostenlose Live-Berichterstattung und Highlights für die Sportereignisse, vor allem die wichtigen. Wenn du eine ausführlichere Berichterstattung über die Olympischen Spiele haben möchtest, hilft es, deine heimischen Sender zu nutzen.

In Deutschland kannst du die Wettkämpfe der Disziplin Basketball bei ARD, ZDF und Eurosport kostenlos streamen (Mediatheken), genauso wie sie im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind.

So kannst du die Olympia 2021 live streamen, wenn du im Ausland bist

Du solltest in der Lage sein, einen Stream zu den olympischen Spielen zu finden (egal ob kostenpflichtig oder kostenlos), egal in welchem Land du dich gerade aufhältst. Es kann aber sein, dass a) deine gewohnte Übertragung im Ausland geo-blockiert ist; oder b) dein Arbeitsplatz oder deine Hochschule die Möglichkeit, die Spiele online zu sehen, gesperrt hat.

Aber es gibt einen wirklich einfachen Weg, dieses Problem zu umgehen. Indem du ein VPN herunterlädst und installierst, kannst du deinem Computer vorgaukeln, dass er sich zu Hause befindet. Auf diese Weise kannst du die Übertragung zu Hause genießen, ohne einen illegalen Stream finden zu müssen - vorausgesetzt, du hältst dich an das Kleingedruckte des Senders.

Nutze ein VPN, um die Olympischen Spiele 2020 in Tokio von überall aus zu sehen.

ExpressVPN - hol dir das beste VPN der Welt Wir haben alle großen VPNs auf Herz und Nieren geprüft und küren ExpressVPN dank seiner Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und starken Sicherheitsfunktionen zu unserem Testsieger. Außerdem ist ExpressVPN mit so ziemlich jedem Streaming-Gerät kompatibel, darunter Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox und PlayStation sowie Android- und Apple-Smartphones. Wenn du dich jetzt für ein Jahresabonnement entscheidest, bekommst du 3 zusätzliche Monate GRATIS. Und wenn du es dir innerhalb der ersten 30 Tage anders überlegst, melde dich einfach und du bekommst dein Geld ohne Wenn und Aber zurück. - Teste ExpressVPN 100% risikofrei für 30 Tage

Die Nutzung eines VPNs ist wirklich easy...

1. Lade ein VPN herunter und installiere es - wie gesagt, unsere erste Wahl ist ExpressVPN

2. Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort - öffne die VPN-App, klicke auf "Standort wählen" und wähle den passenden Standort aus

3. Gehe zum Live-Stream des Senders - wenn du also aus Deutschland kommst, gehe einfach zu ARD, ZDF oder Eurosport.

(Image credit: Barrington Coombs/Getty Images for British Olympic Association)

Diese Sender übertragen die Olympia 2021 weltweit

Wie gesagt, es wird nicht viele Orte auf der Welt geben, an denen du die Olympischen Spiele 2021 nicht im Live-Stream sehen kannst. Nur einige sind vielleicht kostenloser zu sehen als andere.

Wir sind ganz ehrlich zu dir, es gibt keine umfassendere und übersichtlichere Liste im Internet als die auf Wikipedia. Wenn du wissen willst, wer in deiner Nähe einen Olympia-Livestream zeigt, dann schau dir die Liste dort an.

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.