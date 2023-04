Bang & Olufsen hat mit seinen ikonischen, langlebigen Designs die Audiowelt des letzten Jahrhunderts geprägt. Mit dem neuen Beosound A5 knüpft das Unternehmen an seine berühmte Vergangenheit an – insbesondere an die Beolit-Radioserie aus den 1960er Jahren.

Das neue B&O-Produkt will einer der besten Bluetooth-Lautsprecher werden – und es hat alle Chancen dazu, wenn man bedenkt, dass der außergewöhnliche Beosound A1 (2. Generation) und der Beosound Explore in dieser Runde vertreten sind. Der Beosound A5 wurde in Zusammenarbeit mit dem dänisch-italienischen Designduo GamFratesi entworfen. Er ist in zwei Farbvarianten erhältlich, unser Favorit ist das Aluminium mit einer gewebten Papierfaserfront und einem Griff aus heller Eiche.

Mit mehr als 12 Stunden Spielzeit und einem in die Oberseite des Lautsprechers integrierten kabellosen Ladegerät ist der Beosound A5 laut B&O der bisher vielseitigste Lautsprecher von Bang & Olufsen – und wenn du die Idee von Flechtwerk in deiner HiFi-Anlage magst, ist das umso besser. Das Vier-Wege-Lautsprechersystem mit vier digitalen Verstärkern liefert eine Gesamtleistung von 280 W, die große Räume mit einem dynamischen 360-Grad-Sound ausfüllen wird. Das Design besteht aus einem 5,25-Zoll-Tieftöner, zwei 2-Zoll-Mitteltönern und einem 1,75-Zoll-Hochtöner.

Der Beosound A5 in Nordic Weave ist ab sofort zu einem Preis von 999 Euro erhältlich. Die Version in Dark Oak kostet 100 Euro mehr. Damit liegt der Beosound A5 unter den besten Bluetooth-Lautsprecher zumindest preislich ganz oben – aber das ist dänisches High-End-Gebiet; wir erwarten nichts anderes.

Mit dem Beosound A5 von Bang & Olufsen wird Nostalgie ganz großgeschrieben

(Image credit: Bang & Olufsen)

Der Beosound A5 sitzt an der Kreuzung, an der sich tragbare und Heim-Audio-Geräte treffen. Dank des massiven Eichenholzgriffs kann der Lautsprecher von Raum zu Raum getragen und lässig auf den Boden, das Regal, den Tisch oder die manische Madison Avenue New Yorker Werbeagentur gestellt werden. Aber dank der IP65 Wasser- und Staubschutzklasse kann der Beosound A5 auch auf Abenteuer mitgenommen werden. Optisch ist der Lautsprecher auf alle Fälle ein Hingucker.

Und es ist alles andere als ein Fall von authentischen Hygge-Vibes ohne Substanz. Wie das Unternehmen bereits auf der IFA 2022 mit dem Beosound Theater gezeigt hat, ist auch dieses Gerät modular aufgebaut, so dass es bei Bedarf einfach gewartet und repariert werden kann, um seine Lebensdauer zu verlängern, anstatt durch ein neueres Modell ersetzt zu werden.

Und dank Bang & Olufsens Mozart Software-Plattform geht die Langlebigkeit des Beosound A5 über die handwerkliche Verarbeitung und das modulare Design hinaus und gibt ihm die Kapazität und Fähigkeit, sich mit neuen Technologien weiterzuentwickeln und, wie das Unternehmen sagt, "neue Hörerlebnisse für die kommenden Jahre zu ermöglichen.

Was die Konnektivität angeht, unterstützt der Beosound A5 Bluetooth 5.2 und ist mit Beolink Multiroom, Airplay 2, Chromecast und Spotify Connect kompatibel. Mit diesen Eigenschaften könnte der schöne Beosound A5 einer der besten AirPlay-Lautsprecher werden, die es je in unseren Test geschafft haben. Für einen ausführlichen Testbericht, braucht es aber noch etwas Zeit. Solange kannst du dir ja weitere Artikel im Themenbereich Audio durchlesen. Bei uns erfährst du zum Beispiel, welche 3 Bluetooth-Lautsprecher deine perfekten Party-Begleiter sind.