TechRadar Award: Das waren unsere Highlights der IFA 2022

Das TechRadar-Team hat die letzten Tage damit verbracht, seine wunden Füße zu pflegen, nachdem wir durch die Hallen der IFA 2022 gewandert sind, auf der Suche nach den schlausten, innovativsten und hochwertigsten Neuerscheinungen im Bereich Technik.

Die IFA ist eine große Technikmesse, auf der alle möglichen Kreationen zu sehen sind, von verrückten neuen Crowdfunding-Ideen bis hin zu großen Neuheiten der größten Unternehmen - alles unter einem Dach. Na ja, eigentlich unter mehreren Dächern. Es ist eine sehr große Messe, um nicht zu sagen: riesig.

Nachdem wir uns so viel wie möglich angesehen haben, wählten wir unsere Lieblingsprodukte der IFA in 10 Kategorien aus, die du hier findest - die Technik, die uns am meisten begeistert hat und von der wir denken, dass du sie unbedingt kennenlernen solltest.

Natürlich gab es auf der Messe jede Menge Produkte, die uns gefallen haben, und die Liste der coolen Dinge von der IFA hätte schier endlos sein können, deshalb haben wir uns auf eine Top 10 beschränkt. Außerdem haben wir uns auf Produkte beschränkt, die du bei deinem IFA-Besuch sehen kannst - einige Produkte, die du in den Nachrichten gesehen hast, wurden zwar auf der Messe angekündigt, sind aber für Messebesucher nicht sichtbar.

Genieße also ohne Umschweife das Beste, was die IFA 2022 zu bieten hatte.

IFA 2022: Bestes Smartphone: Das Honor 70

Das Honor 70 ist ein Mittelklasse-Smartphone, das sich in vielerlei Hinsicht hochwertig anfühlt - vom ausgefallenen Design über den 120Hz-Bildschirm mit gebogenen Kanten bis hin zum hochmodernen Kamerasensor.

Zum ersten Mal kommt ein neuer, von Sony entwickelter Kamerasensor zum Einsatz, der mehr Licht durchlässt und so für bessere und schärfere Fotos sorgt - und das bei einem geringen Gewicht.

Wenn du dann noch die großartige Akkulaufzeit, das gut aussehende OLED-Display und die Schnellladeunterstützung berücksichtigst, und das alles zu einem lächerlich niedrigen Preis, ist es leicht zu erkennen, warum es ein würdiger Gewinner eines unserer Best of IFA 2022 Awards ist.

Beste Computer-Technologie auf der IFA 2022: Asus Zenbook 17 Fold OLED

Foldables, also faltbare Smartphones, sehen wir inzwischen jedes Jahr, aber faltbare Tablets/Computer haben einen langsameren Start. Dieses neue Modell von Asus ist jedoch genau die Art von Gerät, die die Dinge in Schwung bringen und die Leute für die Möglichkeiten begeistern könnte - für uns hat es das auf jeden Fall getan.

Im aufgeklappten Zustand ist es ein 17-Zoll-Tablet-ähnlicher Bildschirm mit einem Kickstand. Du kannst eine separate Bluetooth-Tastatur darunter anbringen, so dass es einem herkömmlichen Laptop ähnelt, obwohl es viel dünner und leichter ist als ein durchschnittlicher 17-Zoll-Laptop. Du kannst das Display aber auch um 90 Grad umklappen, um einen 12,5-Zoll-Laptop zu erhalten, und du kannst entweder auf einer Tastatur tippen, die auf dem unteren Display angezeigt wird, oder du kannst die Tastatur über das untere Display legen, um mit physischen Tasten zu tippen.

Wenn du dann noch den leistungsstarken Intel-Prozessor und den wunderschönen OLED-Bildschirm in Betracht ziehst, hast du ein wirklich faszinierendes Gerät für Kreative. Es wird sich noch nicht durchsetzen - dafür sorgt schon der hohe Preis - und es gibt immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, aber wir freuen uns auf eine Welt, in der es mehr biegsame Laptops gibt. Das hätten wir vorher nicht unbedingt gesagt, und deshalb hat es einen unserer Best of IFA 2022 Awards verdient.

Bester Fernseher auf der IFA 2022: LG OLED Flex

Wie du dir denken kannst, gab es auf der diesjährigen IFA jede Menge biegsame Screens. Der LG OLED Flex ist ein cleveres Design, das die Möglichkeiten von OLED voll ausschöpft, um den ultimativen Gaming-Fernseher zu bauen. Er basiert auf derselben Panel-Technologie wie der 42-Zoll-Fernseher LG C2 und kann als flacher, normaler Fernseher verwendet werden - verfügt aber auch über zwei motorisierte Arme auf der Rückseite, die die Ränder des Bildschirms nach vorne schieben können, um eine Kurve zu erzeugen. Du kannst zwischen 20 verschiedenen Krümmungsgraden wählen, je nachdem, wie du es möchtest.

Gleichzeitig verfügt er über die fortschrittlichste TV-Technologie von LG, wie den neuesten Bildprozessor, 4K 120Hz Unterstützung, G-Sync und FreeSync Kompatibilität und Dolby Vision HDR. Außerdem hat LG einige intelligente Anpassungen vorgenommen, die auf dem Feedback von Spielern basieren, z. B. die Möglichkeit, die Menüs mit der Maus zu steuern, die Option, ein Spiel in einer Fensteransicht anzuzeigen, damit es nicht den ganzen Bildschirm einnimmt (was nützlich ist, wenn du in der Nähe sitzt), und die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen, um neben einem Spiel auch ein Video zu schauen.

In natura sieht er atemberaubend aus, und es ist nervenaufreibend und spannend zu sehen, wie sich der Bildschirm krümmt - das sollten Fernseher eigentlich nicht tun! Aber es sind die Durchdachtheit und Innovation, die ihm den Preis "Best of IFA 2022" eingebracht haben.

IFA 2022: Beste Soundbar: TCL X937U

Dieses Heimkinosystem besteht aus einem 7.1.4-Kanal-Setup mit einer Soundbar, die fünf Kanäle auf der Vorderseite und zwei Dolby Atmos-Höhenkanäle liefert, zwei hinteren Lautsprechern, die jeweils einen Surround-Kanal und einen Höhenkanal liefern, und einem separaten, kräftigen Subwoofer. Wir haben bereits Soundbars mit ähnlichen Spezifikationen getestet, also ist es nicht so, dass diese Soundbar die Grenzen des Möglichen sprengt - diese Auszeichnung basiert darauf, wie beeindruckend die Leistung dieser Soundbar war, als wir sie auf der IFA getestet haben.

Die Funktionsweise von Soundbars mit mehreren Surround-Kanälen besteht darin, dass sie den Klang von den Wänden abprallen lassen, damit er deinen Kopf erreicht. Auf der IFA gab es keine Wände in der Nähe ... und trotzdem hatten wir manchmal den Eindruck, dass der Klang direkt von der Seite kommt, so als ob ein weiterer Lautsprecher im Raum zwischen der Soundbar und den hinteren Lautsprechern steht. Trotz des Geräuschchaos um uns herum und des Mangels an Oberflächen, die zur Reflexion genutzt werden können, war der räumliche Klang wirklich stark. Es hätte gar nicht funktionieren dürfen, aber es hat alles übertroffen.

Darüber hinaus ist der Klang generell extrem kraftvoll und fühlt sich gleichzeitig kontrolliert und maßvoll an - während unserer Zeit mit dem Gerät hatten große Klänge einen unglaublichen Druck und feinere Effekte wirkten präzise. Unsere beiden AV-Redakteure schwärmten von ihm und machten ihn damit zur natürlichen und wohlverdienten Wahl für diesen Best of IFA 2022 Award.

IFA 2022: Bester Kopfhörer: Jabra Elite 5

Diese kabellosen Kopfhörer setzen neue Maßstäbe, wenn es darum geht, das Beste aus deinem Geldbeutel herauszuholen. Für einen mittleren Preis erhältst du eine aktive Geräuschunterdrückung, die von einer Vielzahl von Mikrofonen unterstützt wird, darunter ein Mikrofon im Ohr, das dafür sorgt, dass die ANC-Qualität nicht zu sehr von einem perfekten Sitz abhängt.

Außerdem erhältst du Unterstützung für aptX-Sound in hoher Qualität und Bluetooth 5.2, d. h. sie unterstützen das neue, besser klingende und energieeffizientere Bluetooth-Audioformat.

Die Akkulaufzeit ist mit sieben Stunden bei aktiviertem ANC hoch und das alles in einem ultrakleinen und leichten Gehäuse, so dass du sie auch über längere Zeiträume bequem tragen kannst. Jabra war schon immer führend bei kabellosen Ohrhörern, seit es diese Kategorie gibt, aber das ist das erste Mal seit langem, dass die Produkte von Jabra alle anderen auf dem Markt als überteuert und unterspezialisiert erscheinen lassen - und genau das hat dem Elite 5 den Best of IFA 22 Award eingebracht.

Bestes Elektrogroßgerät der IFA 2022: Beko SaveWater Waschmaschine & Trockner

Die SaveWater-Reihe von Beko wurde entwickelt, um die Umweltauswirkungen von Haushaltsgeräten zu reduzieren, indem sie - ja genau, Wasser spart. Die Produktreihe umfasst auch einen Geschirrspüler, aber wir haben uns entschieden, die Waschmaschine und den Wäschetrockner für diesen Best of IFA 2022 Award auszuzeichnen, weil die Art und Weise, wie diese beiden Geräte zusammenarbeiten, besonders clever ist.

Der SaveWater-Wäschetrockner sammelt während des Betriebs Wasser in einem Behälter, genau wie jeder Kondensator-/Wärmepumpen-Wäschetrockner. Allerdings wird er nicht geleert, sondern direkt an die Waschmaschine angeschlossen. Wenn du einen Waschgang startest, wird das Wasser zunächst aus den 5,2 Litern Wasser entnommen, die du gerade zur Hand hast.

Das Wasser aus einem Wäschetrockner ist sehr sauber, weil es durch Hitze gereinigt wurde - es ist so, als ob es destilliert wurde - und eignet sich daher perfekt zum Waschen von Kleidung. Diese Idee ist so einfach, aber genial, und in einer Zeit, in der die Umweltbelastung für uns immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist der Ansatz der SaveWater-Geräte ein natürlicher und wichtiger Schritt.

Bestes Kleingerät der IFA 2022: Shark Stratos

Shark stellt bereits einige der besten kabellosen Staubsauger auf dem Markt her, aber es gibt drei großartige Neuerungen am Stratos, die uns bei unserem Test des Shark Stratos auf der IFA gefallen haben.

Die auffälligste Neuerung ist ein neuer Sensor, der erkennt, wie schmutzig dein Boden ist oder wie tief dein Teppich liegt, und der die Saugleistung bei Bedarf anpasst. Wenn du also nur über einen allgemein sauberen Hartboden fährst, verbraucht er weniger Akku, um Staub aufzusaugen - aber wenn du über das Müsli fährst, das dir runtergefallen ist und auf das die Kinder getreten sind oder über das Katzenstreu, das deine Katze durch die Wohnung getragen hat, schaltet er kurzzeitig einen höheren Gang ein. So bekommst du mehr Reinigungsleistung pro Akkuladung und der gesamte Staubsaugervorgang fühlt sich reibungsloser an.

Außerdem gibt es einen Geruchsfilter, der den staubig-haarigen Geruch aus der Luft eines warmen Staubsaugers verhindert, der viele Katzenhaare von deinem Teppich aufgesaugt hat - und eine neuere Version der legendären Shark Anti-Hair-Wrap-Technologie, mit der du die Bürste nicht mehr von Verfilzungen befreien musst. Wenn du das alles mit der Flexology-Funktion von Shark kombinierst, mit der du den Staubsaugerkopf biegen kannst, um unter Möbel zu gelangen, hast du einen Staubsauger, der wirklich einen Best of IFA 2022 Award verdient hat.

Beste Smart Home Technik: Ring Intercom

Die intelligenten Türklingeln von Ring erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit, und es ist klar, warum: Die Möglichkeit, zu wissen, wer an deiner Tür ist, und von deinem Smartphone (oder einem Alexa-Gerät) aus zu reagieren, auch wenn du nicht zu Hause bist, ist ein sehr nützliches und leistungsstarkes Tool.

Aber das funktioniert nicht in Mehrfamilienhäusern, in denen es nur eine Tür und mehrere Türsummer in einer Zentrale gibt. Deshalb wurde die Ring Intercom so konzipiert, dass sie mit der Gegensprechanlage deines Hauses verbunden werden kann und einige der wichtigsten Funktionen der Ring-Produktreihe bietet... plus ein wichtiges Extra.

Du schließt die Sprechanlage an dein Smartphone an und sie verbindet sich mit deinem Wi-Fi. Wenn nun jemand klingelt, kannst du entweder das Smartphone benutzen, über die Ring App oder über einen Amazon Echo antworten. Du kannst auch aus der Ferne nachfragen - sei es, weil du dich nicht von der Couch erheben willst oder weil du nicht da bist, aber keine Lieferung verpassen willst.

Es ist eine elegante Lösung, die für jede Menge Komfort sorgt, und sie ist sogar batteriebetrieben, um die Installation so einfach wie möglich zu machen. Sie ist so gut durchdacht, dass sie den Best of IFA 2022 Award verdient hat.

IFA 2022: Beste Gesundheits-Technologie: Huawei Watch D

Smartwatches sind eine großartige Möglichkeit, um passiv auf deine Herzgesundheit zu achten. Doch neben der Überwachung der Herzfrequenz, des Herzrhythmus und des Sauerstoffgehalts fehlte bisher eine wichtige Funktion: der Blutdruck. Es wurden zwar Geräte versprochen, aber bisher gab es keines zu kaufen, das diese Funktion aktiviert hat.

Das ändert sich mit der Huawei Watch D. Sie sieht aus wie eine normale, relativ kleine Fitnessuhr. Du wüsstest nicht, dass ihr Armband sich selbst um dein Handgelenk legen kann, um einen Blutdruck zu messen, der genau genug für eine medizinische Zertifizierung ist - sie sieht einfach aus wie eine Smartwatch. Das Armband ist etwas dicker als das einer durchschnittlichen Smartwatch, aber du würdest es nicht bemerken, wenn du nicht darauf hingewiesen würdest, und du hättest keine Ahnung, was es alles kann, wenn es dir nicht jemand sagt.

Wir haben es ausprobiert und waren schwer beeindruckt (und leicht bedrückt), und deshalb ist es einer unserer Best of IFA 2022 Preisträger.

Beste Outdoor-Technik der IFA 2022: Jackery Solar Generator 1000 Pro

Angesichts der Energiekrise und der zunehmenden Zahl extremer Wetterereignisse wird Technologie zur Katastrophenvorsorge immer wichtiger. Das ist ein wichtiger Grund, warum uns dieses leistungsstarke und dennoch leicht zu verstauende Batteriesystem auf der IFA beeindruckt hat. Das Hauptgerät kann eine riesige Menge an Strom speichern und liefert zwei 100-W-USB-C-Ausgänge sowie 230-V-Wechselstrom. Du verbindest es mit großen Solarpanels, die sich zu einem kompakten Paket zusammenfalten lassen.

Bei einem Stromausfall kannst du so mit deiner Familie oder den Behörden in Kontakt bleiben - oder du nimmst es einfach mit in die freie Natur, um den Strom zu nutzen und dich fernab der Zivilisation mit Luxusgütern wie Musik oder Gaming zu versorgen. Das ist der Hauptzweck von Jackery, aber als wir uns das Gerät auf der IFA angeschaut haben, kam uns vor allem der Sicherheitsaspekt in den Sinn.

Diese Technologie zugänglich und einfach zu machen, ist ein wichtiger Schritt nach vorne und deshalb erhält der Jackery Solar Generator 100 Pro einen unserer Preise.