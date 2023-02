Apples nächster iMac könnte ein großes Upgrade bekommen, aber darauf musst du noch warten

Die Gerüchteküche brodelt wieder. Diesmal geht es um Berichte über ein neues iMac-Modell, das schon Ende 2023 in die Regale kommen könnte.

Laut Mark Gurman von Bloomberg (Öffnet sich in einem neuen Tab) würde man beim iMac den Apple M2 Chip überspringen und auf den Apple M3 Chip umsteigen. In seinem Newsletter schreibt Gurman: "Ich habe nichts gesehen, was darauf hindeutet, dass es einen neuen iMac vor der M3-Chip-Generation geben wird, die frühestens gegen Ende dieses Jahres oder im nächsten Jahr auf den Markt kommt."

Apple hat den iMac 2021 mit einem brandneuen Design und einem großartigen 24-Zoll-Bildschirm neu aufgelegt. Er debütierte mit Apples damals brandneuem Silicon und erhielt von uns in unserem iMac Testbericht gute Noten für sein hervorragendes Display, die tolle Webcam und die viel bessere Leistung als sein Vorgänger, also ist ein neues iMac Modell definitiv etwas, auf das wir uns gefreut haben. Es ist allerdings schade, dass es erst so spät auf den Markt kommt.

Ist eine Veröffentlichung des M3 iMac wirklich möglich?

Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Gerücht über den M3 iMac auftaucht, denn Gurman behauptete dies bereits 2022 (Öffnet sich in einem neuen Tab), also im Jahr der Veröffentlichung. Und auch der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat sich zu den vergangenen (Öffnet sich in einem neuen Tab) und aktuellen (Öffnet sich in einem neuen Tab) Gerüchten geäußert und behauptet, dass ein Mac Pro und ein iMac Pro im Jahr 2023 erscheinen werden.

Er merkte außerdem an, dass der M3 iMac ein "ähnliches Formfaktor-Design" haben wird, was dem entspricht, was Apple mit dem Mac mini und dem MacBook Pro gemacht hat, indem das Äußere größtenteils gleich blieb, während das Innere verändert wurde.

Obwohl es keine offizielle Bestätigung gibt, dass der nächste iMac einen M3-Chip hat oder noch in diesem Jahr auf den Markt kommt, hat Apple den iMac nicht in die Reihe der M2-Produkte aufgenommen, zu denen das MacBook Air, der Mac mini (Öffnet sich in einem neuen Tab) und das MacBook Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab) gehören.

Es scheint, dass die Veröffentlichung des M3 iMac zumindest auf dem richtigen Weg ist, wenn man den Berichten aus zuverlässigen Quellen Glauben schenken darf, aber ohne offizielle Bestätigung ist das alles mit Vorsicht zu genießen.

Du möchtest nicht so lange warten und suchst eine transportablere Lösung? Wir helfen dir herauszufinden, welcher Mac das richtige für dich ist.