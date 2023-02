Altbekanntes Gesicht: Nina Williams auch bei Tekken 8 mit von der Partie!

Der neueste Eintrag rund um das "King of Iron Fist Tournament", Tekken 8, offenbart mit einem aktuellen Trailer (Öffnet sich in einem neuen Tab) einen weiteren Roster-Zugang – oder viel eher eine -Rückkehrerin!

Denn mit Nina Williams feiert eine altbekannte Kämpferin den Wiedereinzug, die als eiskalte Strategin und tödliche Assassine ihre Kontrahenten übermannen will.

Eine alte Häsin lernt neue Tricks!

(Image credit: Bandai Namco)

Der neueste Gameplay-Trailer offenbart eine Nina, die noch einmal deutlich reifer wirkt und inzwischen auch weniger freizügig als in den Vorgänger-Teilen daherkommt (was mir persönlich besser gefällt).

Was sich jedoch kaum geändert hat, ist der Kampfstil von Nina, der sich scheinbar weiterhin aus akrobatischen Kombinationen von Schlägen, Tritten und Griffen zusammensetzt, die den Gegner äußerst unsanft auf die Bretter schicken.

Ergänzt wurde das Move-Ensemble aber dennoch sinnvoll. Und zwar durch einige neue Manöver, die ins Gesamtkonzept der Kämpferin passen sowie zwei Schusseisen, die Nina mit sich führt. Und vor deren Einsatz scheut sich die kühle Blondine keineswegs...

Macht Lust auf mehr!

Neben Nina stehen aber auch schon einige andere Namen wie Jin Kazama, Kazuya Mishima oder aber Paul Phoenix als fester Bestandteil des Rosters fest. Wer darüber hinaus zur Charakterauswahl gehören wird, dürfen wir voraussichtlich noch im Jahresverlauf erfahren, denn Tekken 8 soll noch 2023 erscheinen.

Und als erster Tekken-Ableger, der mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird, macht der Prügler, der für PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab), Xbox Series-Konsolen (Öffnet sich in einem neuen Tab) und den PC erscheint, auch optisch einen äußerst vielversprechenden Eindruck.

Zusammen mit Street Fighter 6 (Öffnet sich in einem neuen Tab) steht Beat'em-up-Fans in 2023 also einiges bevor. Und auch ich freue mich auf den nächsten Tekken Eintrag, mache mich noch ein wenig in Tekken 7 (Öffnet sich in einem neuen Tab) warm und freue mich, wenn es auch alsbald im Nachfolger heißt: "Get ready for your next battle!"