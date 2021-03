6 neue PSVR-Spiele sind auf dem Weg: Hier ist alles, was du wissen musst

Sony hat kürzlich einen Nachfolger für sein PSVR-Headset angekündigt, der "das ultimative Unterhaltungserlebnis mit dramatischen Sprüngen in Leistung und Interaktivität" ermöglichen soll. Das bedeutet aber nicht, dass das Unternehmen die erste Generation ihres VR-Lineups aufgibt.

Sony sagte, es sei "erfreut über den Enthusiasmus, den wir in der Community gesehen haben", als es kürzlich sein VR-System der nächsten Generation ankündigte, von dem wir glauben, dass es PSVR 2 heißen wird.

Das Unternehmen hat sechs neue PSVR-Spiele in der Pipeline und rollte die Ankündigungen alle 30 Minuten als Teil seiner PS VR Spotlight Veranstaltung am 3. März aus. In diesem Artikel findest du eine Übersicht über alle Titel, die Fans der virtuellen Realität nicht verpassen sollten.

Denke bitte daran: Die PSVR ist mit der PS5 kompatibel, allerdings musst du dich an Sony wenden, um einen kostenlosen Spezialadapter zu erhalten, wenn du das Headset mit der neuen PlayStation-Konsole verwenden möchtest.

Doom 3 VR: Edition - 29. März

An alle Dämonentöter! Doom 3, der Weltraum Ego-Shooter, welcher ursprünglich 2004 für Windows veröffentlicht wurde, kommt jetzt für PSVR. Doom 3: VR Edition wird das Originalspiel und seine Erweiterungen Resurrection of Evil und The Lost Mission enthalten. Das Spiel ist so umgestaltet worden, dass es für ein immersives VR-Erlebnis sorgen soll.

Bethesda ist verantwortlich für das Remaster oder wie sie es nennen die "Wiedergeburt". Dabei ist eine Vielzahl neuer Gameplay-Mechaniken enthalten, die auf die PSVR abgestimmt sind. Mit der PSVR-Bewegungssteuerung kannst du um Ecken schauen, Schüsse ablenken, Dämonen, die sich von hinten anschleichen, mit der 180-Grad-Schnelldrehfunktion ausweichen und auf einem Display am Handgelenk deine Gesundheit, Rüstung und Munition verfolgen.

Doom 3: VR Edition erscheint am 29. März für PS4 und wird aufwärtskompatibel mit der PS5 sein.

Song in the Smoke - 2021

Song in the Smoke, ein neues Survival-Spiel vom Indie-Entwickler 17-Bit. Als Spieler*in wirst du in eine wunderschöne aber auch tödliche Welt voller Monster und Geheimnisse entführt. Neben anderen Aufgaben musst du Bestien jagen, indem du ihren Geruch und ihre Spuren verfolgst. Es ist jedoch auch wichtig, dass du stets genug Nahrung bei dir hast, um den Hunger zu stillen. Feuer machen, um sich warm zu halten ist auch essenziell. Sollen Videospiele nicht einfach nur Spaß machen?

Als wäre das nicht schon anstrengend genug, musst du bei Song in the Smoke mit Hilfe der PS-Move-Controller eine Keule und einen Bogen schwingen, um den Angriffen der Monster zu entgehen - was sich laut Entwickler anfühlt, als würdest du von einem "Zug" getroffen werden.

Um das Essen zu konsumieren, musst du es mit den Movecontroller zu deinem realen Mund bringen. Es gibt noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum, aber "Song in the Smoke" soll irgendwann im Jahr 2021 erscheinen.

Fracked - Sommer 2021

Fracked ist ein rasanter Run-and-Gun-Shooter, der freies Laufen, Skifahren und Klettern nahtlos zu einem noch nie dagewesenen VR-Erlebnis verbindet. Von Grund auf neu entwickelt, verspricht Fracked die Spieltiefe und Freiheit traditioneller Spiele zu bieten, aber mit einer Immersion und Kontrolle, die nur in VR möglich ist. Wenn du von der On-Rails-Natur einiger VR-Spiele in der Vergangenheit frustriert warst, dann könnte Fracked genau das Richtige für dich sein.

Deine Aufgabe ist es, eine waffenschwingende, interdimensionale Armee namens Fracked zu bekämpfen. Es liegt an dir, sie zu eliminieren, aber kein Druck - Du bist nur die letzte Hoffnung für die Welt.

Entwickler nDreams sagt, dass das Gameplay von Fracked "schnell, aufregend und zugänglich" ist und dass alle Bewegungen deines Charakters - ob du nun Seilrutschen oder Basejumping betreibst - nahtlos und flüssig ablaufen. Außerdem gibt es 1:1 greifbare Deckung und taktiles Nachladen der Waffen.

PS5-Besitzer werden sich freuen zu hören, dass Fracked auch von einigen Verbesserungen profitieren wird, wenn es auf Sonys Next-Gen-Konsole gespielt wird. Diejenigen, die das Spiel auf der PS5 spielen, können verbesserte Frameraten, schnellere Ladezeiten und eine erhöhte Auflösung erwarten. PS4- und PS4 Pro-Spieler werden jedoch das gleiche Spielerlebnis haben.

Fracked soll "diesen Sommer" erscheinen.

I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar - 2021

Vier Jahre nach der Veröffentlichung des preisgekrönten Originals "I Expect You To Die" für PSVR im Jahr 2016 kommt 2021 die Fortsetzung "I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar" für die Virtual-Reality-Hardware von PlayStation.

Die Fortsetzung schickt dich zurück in die immersive Welt der Spionage und der Undercover-Gefahr und lässt dich die Zoraxis-Organisation infiltrieren, um deren neuesten Plan zur Weltherrschaft zu stoppen. Nutze telekinetische Fähigkeiten in völlig neuen Umgebungen, während du ein teuflisches Komplott aufdeckst und dein Leben für das Allgemeinwohl riskierst.

I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar hat noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum, aber es wird erwartet, dass das Spiel noch in diesem Jahr erscheint.

Zenith - Veröffentlichung unbekannt

Man würde ein VR-Spiel nicht mit einem MMO-RPG (Massive Online Multiplayer Role-Playing Game) in Verbindung bringen, aber genau das verspricht Zenith zu sein. Inspiriert von der Liebe des Entwicklers Ramen VR zu Anime, findet Zenith in einer lebendigen Welt statt, die voller adrenalingeladener Action und Abenteuer-Gameplay ist.

Das Spiel bietet handgefertigte Umgebungen, die alles von üppigen Baumkronen bis hin zu kristallklarem Wasser beinhalten, zusammen mit der hyperfuturistischen Stadt Zenith selbst. Die Handlung spielt Generationen nach einem Ereignis, das als "The Fracture" bekannt ist. Menschen und Götter bekämpfen sich gleichermaßen, um zu verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt.

Mit deinen Händen kannst du in Zenith praktisch alles erklimmen, einschließlich hoch aufragender Wolkenkratzer, und auf der Suche nach verborgenen Schätzen geheime Bereiche entdecken. Du musst allerdings auf deine Ausdauer achten, da du sonst Gefahr läufst, mitten im Klettern in die Tiefe zu stürzen.

Zenith lässt dich auch durch den blauen Himmel schweben, indem du das Gliding-System des Spiels verwendest, mit dem du schnell zu weit entfernten Bereichen der Karte reisen kannst. Kombiniert mit einem immersiven Kampfsystem, das nach dem Entwickler "nur in VR möglich" ist und du hast die Zutaten für ein faszinierendes VR-Spiel, das MMO RPGs, Anime und virtuelle Realität vereint.

After the Fall - Sommer 2021

Von den Schöpfern von Arizona Sunshine (Vertigo Games) ist After the Fall ein Koop-schneller Action-FPS, der in einer postapokalyptischen Welt spielt, in der du ums Überleben kämpfen musst. Du spielst als einer von vier Helden, welche die Aufgabe haben, die Snowbreeds abzuwehren. Das sind wilde, untote Kreaturen, die in den gefrorenen Überresten eines alternativen L.A. der 1980er Jahre herumstreifen.

Du und deine Freunde müssen einen kühlen Kopf bewahren, während ihr versucht, diese Horden von Rudelwesen abzuwehren, aber ihr solltet ein Auge (und ein Ohr) auf einige der gefährlicheren Kreaturen haben, denn einige brutalere Snowbreeds können euch im Handumdrehen den Kopf vom Körper trennen.

Während der Cinematic-Trailer ausreicht, um uns für diesen frostigen FPS zu begeistern, hat Vertigo Games angekündigt, dass in den kommenden Wochen ein "brandneuer Gameplay-Trailer" erscheinen wird, der zeigt, was du von der Welt von After the Fall, dem Koop-Modus und den KI-Begleitern erwarten kannst - für diejenigen, die lieber solo spielen möchten.

After the Fall wird die volle VR-Bewegungssteuerung auf zwei PS Move-Controllern oder dem PS VR Aim-Controller nutzen, also stelle sicher, dass du die richtige Ausrüstung hast, bevor das Spiel im "Sommer" 2021 erscheint.

Escape reality

Während viele glaubten, Sony könnte VR hinter sich lassen, ist es nun sonnenklar. Das Unternehmen setzt sich voll und ganz dafür ein, Virtual Reality massentauglich zu machen. Die PSVR 2 wird sicherlich ein verlockenderes Angebot für Neueinsteiger und PS5-Besitzer sein, wenn es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits ein etabliertes Lineup an Spielen hat. Verbesserungen, wie z. B. nur ein Kabel und ein dedizierter VR-Controller, werden die Attraktivität nur noch steigern.