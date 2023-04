Wie du deine Earbuds richtig säuberst

Das brauchst du: - Mikrofasertuch

- Bürste mit weichen Borsten oder kleine Silikonbürste für Gebäck

- Druckluft

- Wattestäbchen (optional)

- 70%iger Isopropylalkohol

Machst du dir Gedanken darüber, wie du deine praktischen Earbuds sauber halten kannst? Diese Sorge ist berechtigt, schließlich sitzen die Dinger in deinem äußeren Gehörgang. Die besten True-Wireless-Kopfhörer sind so konzipiert, dass sie dich überallhin begleiten können, aber öffentliche Orte wie das Fitnessstudio, die U-Bahn und sogar der Schreibtisch im Büro haben sich als ideale Orte für Schmutzablagerungen erwiesen.

Wenn dir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass deine Ohrhörer nicht mehr so klar, neutral und detailliert klingen, wie du es in Erinnerung hast, sich nicht mehr richtig aufladen lassen oder sogar dazu neigen, zu knacken oder die Verbindung zu unterbrechen, könnte Schmutz daran schuld sein.

Wenn die Maschen und Gitter deiner Earbuds offen liegen – wie es zum Beispiel bei dirversen Apple AirPods der Fall ist – sammeln sich in den kleinen Ritzen Staub und Schmutz an. Selbst die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung sind dagegen nicht immun In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du deine Earbuds samt Gehäuse am besten reinigst.

Kurzanleitung zum Reinigen deiner Earbuds

Nimm deine Earbudsaus dem Etui, entferne alle Ohrstöpsel und benutze eine saubere, trockene Bürste mit weichen Borsten, um Staub und Schmutz von den Lautsprechergittern (oder dem Mikrofon) zu entfernen.

Reinige die Außenseite des Gehäuses mit einem weichen, fusselfreien Mikrofasertuch - du solltest keine Reinigungsmittel oder Wasser benötigen, um es zu säubern.

Öffne das Gehäuse und sprühe kurz Druckluft auf die Ladepunkte, um Staub zu entfernen, der die Ladefunktion beeinträchtigen könnte.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Reinigung deiner Earbuds

Willst du diese Informationen nicht nur lesen, sondern auch sehen? Der Chefredakteur unserer US-Kollegen, Lance Ulanoff, war kürzlich in der US-Morgenshow Live with Kelly and Ryan zu Gast und erklärte den Zuschauern, wie sie ihre Geräte am besten reinigen können. Im Video (unten eingebettet) erklärt Ulanoff bei 2:03, wie du deine Earbuds schnell und effizient säubern kannst, wenn du wenig Zeit hast. Wenn du gerade keine Zeit hast oder deine Earbuds wirklich schmutzig sind, findest du hier einige alternative Methoden und Tipps.

1. Nimm die Earbuds aus dem Ladecase und entferne die Ohrstöpsel. (Image: © Bowers & Wilkins) Das Wichtigste zuerst: Nimm die Earbuds heraus und entferne die Ohrstöpsel. Es mag zu offensichtlich erscheinen, um es zu erwähnen, aber benutze hier keine spitzen oder scharfen Gegenstände – das Durchstechen von feinem Lautsprechergitter wäre keine gute Idee. Wenn deine Ohrstöpsel aus Silikon sind, wirkt es Wunder, wenn du sie in einer Lösung aus 5 ml Spülmittel und 250 ml warmem Wasser wäschst. Achte nur darauf, dass du sie nicht in die Nähe des Gehäuses und der mit Kopfhörer selbst bringst, solange sie noch nass sind.



2. Benutze ein mit 70%igem Isopropylalkohol befeuchtetes Wattestäbchen. (Image: © Cutting Edge ) Flüssigkeiten und Elektronik vertragen sich nicht, also sei hier sehr vorsichtig – du willst nicht, dass Feuchtigkeit über die Gitter hinaus in die Lautsprecher gelangt - aber wenn deine Earbuds mit Ohrenschmalz verschmutzt sind, ist ein Wattestäbchen das perfekte Werkzeug, das speziell dafür entwickelt wurde. Die Lautsprechergitter, Mikrofonauslässe und Ladepunkte deiner Ohrstöpsel sind etwa so groß wie ein Reiskorn, also ist es keine langwierige Arbeit, ein Wattestäbchen über den zu reinigenden Bereich zu ziehen. Fummelig, ja; langwierig, nein.

3. Benutze einen Pinsel mit weichen Borsten oder eine Backbürste. (Image: © Future) Der Schlüssel dazu ist, dass er sauber und trocken ist und in letzter Zeit nicht zum Auftragen von Eierstreiche verwendet wurde. Hast du keine Backbürste zu Hause? Eine Handzahnbürste mit weichen Borsten oder ein Zahnbürstenkopf (wenn du auf eine elektrische Zahnbürste umgestiegen bist) tut es auch. Wenn du die Bürste nach dem Alkoholtrick in kleinen kreisenden Bewegungen über das Gitter führst, solltest du selbst die hartnäckigsten Wachsklumpen entfernen können.

4. Benutze Druckluft, um die Ladepunkte des Ladecases von Schmutz zu befreien. (Image: © Five Star (amazon) ) Wenn du entweder einen Kanister mit Druckluft oder einen Blasebalg aus Silikon zur Verfügung hast (und wenn nicht, kannst du letzteren für ein paar Euro bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) kaufen), kannst du mit diesem Werkzeug Druckluft über die Ladeanschlüsse der Ohrstöpsel blasen. Wenn du einen Druckluftbehälter verwendest, denke an kurze, scharfe Stöße von nicht mehr als ein oder zwei Sekunden.

5. Benutze ein Mikrofasertuch, um das Ladecase zu säubern. (Image: © MTS (Amazon) ) Dieser Schritt ist eigentlich selbsterklärend. Du solltest kein Wasser oder ein möglicherweise scheuerndes Reinigungsmittel benötigen, es sei denn, sie sind verschmutzt (und die AirPods sind weiß, nicht wahr? Das kommt vor). Wenn du aber glaubst, dass du mehr als nur ein Reinigungstuch und ein bisschen Mühe brauchst, um den Schmutz zu entfernen, kannst du das Tuch in die obige Lösung (5 ml flüssige Spülmittel und 250 ml warmes Wasser) tauchen und das Gehäuse vorsichtig abwischen, wobei du besonders vorsichtig sein musst, wenn du in die Nähe des USB-C-Ladeanschlusses kommst.

6. Vergewissere dich, dass die Ohrstöpsel trocken sind, bevor du sie wieder einsetzt. (Image: © Future) Am besten lässt du deine Ohrstöpsel gründlich trocknen (die meisten Silikonstöpsel kannst du auf links drehen, was hilfreich ist), bevor du sie wieder anpasst. Sicher, die meisten Ohrstöpsel haben heute eine IP-Bewertung, aber drauf anlegen solltest du es trotzdem nicht. Wenn sie trocken sind, kannst du sie kurz mit einem weichen Mikrofasertuch abtrocknen – und voilà! Deine Earbuds sollten wie neu aussehen und klingen.

Nützliche Tipps

(Image credit: Andrea Piacquadio)

Es mag verlockend klingen, aber es ist keine gute Idee, einfach in das Gehäuse deiner kabellosen Ohrhörer zu pusten, in der Hoffnung, dass sich das, was sich darin befindet, löst. Für Normalsterbliche ist es schwierig, den Luftdruck eines Druckluftbehälters oder eines Silikonluftgebläses nachzuahmen, und außerdem enthält der menschliche Atem zu viel Feuchtigkeit. Sinnvoll ist es also eher nicht.

Wenn sich viel Ohrenschmalz auf den kleinen Gittern befindet, ist Isopropylalkohol dein bester Freund, denn er löst den Dreck mit der Zeit sehr gut auf. Gib ein wenig davon auf ein angefeuchtetes Wattestäbchen, streiche damit über das Gitter und warte dann.

Wenn sich wirklich hartnäckiges Schmalz festgesetzt hat, haben wir schon Leute gesehen, die ihre Earbuds mit einem Schweizer Taschenmesser vorsichtig gereinigt haben (und einige AirPods-Reinigungssets (Öffnet sich in einem neuen Tab) enthalten ein ziemlich spitz aussehendes Werkzeug, nicht wahr?), aber davon raten wir ab, es sei denn, du hast die ruhige Hand eines Chirurgen.