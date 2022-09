Temtem-Typen: Dein Leitfaden für die besten Matchups

Wenn es um Temtem-Typen geht, kann es gut sein, dass du etwas überfordert bist. Das Taschenmonster-MMO macht reichlich Gebrauch von vielseitigen Typenkombinationen und bietet eine Reihe von Interaktionen, die von der altbewährten Taschenmonster-Formel abweichen, mit der du vielleicht schon vertraut bist.

Temtem, das seit 2020 im Early Access erhältlich ist, versucht, die traditionelle Monsterbattler-Formel aufzupeppen, indem es MMO-Mechaniken hinzufügt und auf einer größeren Anzahl von Konsolen verfügbar ist als sein berühmter Nintendo-Vetter. Es bietet ein einzigartiges Erlebnis, indem es den Spielern erlaubt, in einer dauerhaften Online-Umgebung zu interagieren. Nicht einmal die besten Pokémon-Spiele haben das bisher geschafft.

Temtem ist derzeit auf PC, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PS5 erhältlich und wird am 6. September den Early Access-Status hinter sich lassen. Um Temtem zu meistern, musst du das Kampfsystem verstehen und dazu die Vorteile deiner Typen kennen. Wie in jedem Pokémon-Titel und nicht wenigen Digimon-Spielen sind verschiedene Monstertypen anfällig oder resistent gegen bestimmte Angriffe.

Wenn du den Typ der Offensivtechniken deines Temtems kennst und weißt, wie sich das mit den Vorlieben der armen Kreatur verhält, die am Ende deines Angriffs steht, kannst du deinen Schaden maximieren. Lies weiter, um herauszufinden, wie die verschiedenen Typen zusammenspielen.

Temtem-Typen: Matchup-Guide

Temtem-Typen: Wie die Matchups funktionieren

Temtem gibt es in allen möglichen Varianten. Jedes hat entweder nur einen Typen oder eine Kombination aus zweien. Die Temtem-Typen sind im Menü farblich gekennzeichnet - dazu später mehr. Von diesen Typen hat jedes Taschenmonster mehrere andere, gegen die es resistent oder verwundbar ist. Auf die gleiche Weise hat jede Technik in Temtem ihre eigene Typaffinität.

Wenn du eine Technik des Typs anwendest, gegen den das Ziel-Temtem verwundbar ist, wird dein Angriff "effektiv". Effektive" Treffer verursachen doppelten Schaden. Wenn das verteidigende Temtem zwei Typen hat, die beide für das angreifende Element anfällig sind, wird dein Schaden vervierfacht und der Treffer wird "sehr effektiv". Wenn du einen schnellen Überblick haben möchtest, findest du hier einen Übersicht, die das Temtem-Team geteilt hat:

Wenn du dagegen eine Technik verwendest, die auf einen Typ ausgerichtet ist, gegen den das verteidigende Temtem resistent ist, ist dein Angriff "unwirksam" und verursacht nur halben Schaden. Wenn der Gegner zwei Typen hat und beide gegen den Typ deines Angriffs resistent sind, ist deine Technik "sehr uneffektiv" und verursacht nur ein Viertel des normalen Schadens.

Wenn du jedoch darauf achtest, welche Temtem-Typen dein Gegner einsetzt und wie die Typ-Affinitäten deiner Angriffstechniken mit ihnen interagieren, bist du auf dem besten Weg ein Temtem-Meister zu werden.

Temtem-Typen: Deine umfrangreiche Liste

In addition to the handy chart above, we've fleshed out a blow-by-blow guide to every single Temtem Type to help you get to grips with the ins and outs of every possible kind of Temtem.

Neutral

Neutral-Temtem werden durch die Farbe Weiß gekennzeichnet und sind solide, zuverlässig und unauffällig. Sie haben keine elementaren Stärken, sind aber anfällig für Attacken des Typs Mental. Neutral-Techniken verursachen auch gegen Mental-Temtem nur halben Schaden.

Erde

Diese Temtem, die durch ein kräftiges Braun gekennzeichnet sind, sind oft defensiver und langsamer als ihre Cousins. Sie sind schwach gegen Wasser-, Natur- und Kampftechniken, aber resistent gegen Feuer, Kristall, Gift und Elektro. Wie zu erwarten, sind Attacken des Typs Erde stark gegen Feuer-, Elektro- und Kristall-Temtem, aber relativ unwirksam gegen Natur-, Feuer- und Wassertypen.

Wind

Wind-Typen werden durch ein türkisfarbenes Flügelsymbol dargestellt. Sie sind schnell und wendig. Im Kampf sind sie sowohl gegen Wind- als auch gegen Erde-Techniken resistent. Umgekehrt sind Wind-Techniken nur gegen Temtem vom Typ Gift besonders effektiv, aber nur schwach gegen Wind- und Elektro-Temtem.

Feuer

Feuer-Temtem sind immun gegen den Zustand "Verbrannt" und werden - du hast es erraten - durch eine rote Flamme gekennzeichnet. Sie sind oft aggressiv und eignen sich hervorragend als Angreifer. Gegen Wasser- und Erde-Techniken sind sie schwach, aber Feuer-, Natur- und Kristall-Angriffe können ihnen nichts anhaben. In der Offensive sind Feuer-Moves eine gute Wahl gegen die Typen Kristall und Natur, performen aber schlecht gegen Erde-, Wasser- oder Feuer-Temtem.

Wasser

Temtem vom Typ Wasser, dargestellt durch einen meerblauen Wassertropfen, nutzen die Kraft der Gezeiten mit großer Wirkung. Sie sind resistent gegen Erde-, Wasser- und Feuer-Angriffe, während sie sich gegen Natur, Elektro und Gift schwer tun. Was die Wasser-Techniken angeht, so sind sie gegen die Typen Erde, Feuer und Digital hervorragend, aber Gift-, Natur- und Wasser-Temtem sind von den nassen Attacken aber relativ unbeeindruckt.

Mental

Eine violette Raute kennzeichnet ein Temtem vom Typ Mental. Diese Kreaturen sind in der Regel in den Werten Spezialangriff und Spezialverteidigung besonders stark ausgestattet. Mental-Temtem sind resistent gegen Neutral- und Kampf-Techniken, aber verwundbar gegenüber Angriffen vom Typ Elektro, Digital und Kristall. Wenn sie im Kampf eingesetzt werden, sind ihre Attacken besonders stark gegen Neutral- oder Kampf-Ziele, haben aber wenig Wirkung gegen den Typ Kristall. Mentale Temtem sind außerdem immun gegen den Schlafzustand, was praktisch sein kann, wenn dein Gegner Statuseffekte spammt.

Digital

Diese technologiebasierten Temtem werden durch graue Datei-Partikel dargestellt. Der Digital-Typ ist eine interessante Ergänzung im Typenrad und bietet einige unerwartete Matchups. Während sie nur gegen Techniken vom Typ Gift resistent sind, sind digitale Temtem anfällig für Angriffe vom Typ Wasser, Elektro und, was am merkwürdigsten ist, vom Typ Digital. Digital-Temtem wirken also Wunder gegen sich selbst. Außerdem treffen sie Kampf- und Mental-Temem effektiv mit ihren Attacken.

Natur

Im Gegensatz zum Digital-Typ sind diese Temtem mit einem grünen Blattsymbol gekennzeichnet. Temtem vom Typ Natur haben oft einen respektablen Spezialangriff und eine ordentliche Verteidigung, ohne dabei an den konventionellen Grundlagen wie HP und Ausdauer zu sparen. Sie sind widerstandsfähige Kreaturen, die gegen Erde-, Wasser-, Natur- und Elektro-Techniken resistent sind, und werden nur von Gift- und Feuer-Attacken effektiv getroffen. Natur-Angriffe sind weniger vielseitig, da sie nur gegen Erde- und Wasser-Temtem stark sind, während Natur-, Feuer- und Gift-Feinde gegen Natur-Techniken beständig sind.

Elektro

Elektro-Temtem, die durch einen gelben Blitz dargestellt werden, sind schnell und schlagen im Kampf oft kräftig zu. Sie sind widerstandsfähig gegen Wind- und Elektro-Techniken, aber anfällig für die Typen Kristall und Erde. Elektro-Attacken haben eine große Bandbreite an Typ-Interaktionen und sind effektiv gegen Wind, Wasser, Mental und Digital. Leider sind ihre Angriffe wenig wirkungsvoll gegen Erde-, Natur-, Elektro- und Kristall-Temtem.

Kampf

Temtem des Typs Kampf sind Meister der physischen Fähigkeiten, was du an der hellbraunen Faust erkennen kannst. Wenn du große körperliche Angreifer suchst, bist du bei den Kampf-Temtem genau richtig. Ihre Körperlichkeit macht sie zwar anfällig für Angriffe vom Typ Mental und Digital, dafür sind sie aber resistent gegen andere Kampf-Techniken, wie du dir sicher denken kannst. Mit deinen Kampf-Monstern kannst du gut gegen Erde- und Kristall-Temtem vorgehen, nicht aber gegen andere Kampf-Temtem oder welche vom Typ Mental.

Kristall

Kristall-Temtem, die durch einen dunkelroten Kristall gekennzeichnet sind, verfügen über eine beeindruckende Ausdauer und Verteidigung. Im Kampf sind Kristall-Typen resistent gegen Elektro-, Mental- und Gift-Attacken, aber verwundbar gegen Kampf-, Erde- und Feuer-Techniken. Mit Kristall-Angriffen können Mental- und Elektro-Temtem besonders gut angegriffen werden, während sie gegen die Typen Erde und Feuer nicht zu gebrauchen sind.

Gift

Gift-Temtem, die durch eine Ansammlung dunkelgrauer Blasen dargestellt werden, sind immun gegen den Zustand "Vergiftet" und haben oft Zugang zu Techniken, die gegnerischen Temtem "Statuskrankheiten" oder Zustände zufügen. Sie haben nur eine Schwäche gegen Wind-Techniken und sind resistent gegen Wasser-, Natur- und Gift-Attacken. In der Offensive eignen sich toxischen Gesellen am besten gegen Wasser- und Natur-Temtem, sind aber relativ unwirksam gegen Erde, Digital, Kristall oder andere giftige Ziele.

Herzlichen Glückwunsch, du kennst jetzt jeden Temtem-Typ, den es gibt. Schon bald wirst du mit "sehr effektiven" Angriffen um dich schmeißen als wäre es dein täglich Brot.