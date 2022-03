Overwatch 2 Beta Anmeldung: so registrierst du dich für den Nachfolger des beliebten Hero-Shooters

Die Overwatch 2 PvP-Beta finet bald statt, was für viele großartige Neuigkeiten sein dürften, die sich auf den sehnlichst erwarteten Nachfolger des Multiplayer-Shooters freuen. Nach langer Funkstille werden wir nun wahrscheinlich mehr über Overwatch 2 erfahren und sogar selbst spielen können.

Die PvP-Beta wurde auf dem offiziellen Overwatch-Twitter-Account für Ende April angekündigt, wobei ein konkretes Datum leider noch nicht feststeht. Spielerinnen und Spieler können dan neue Helden, Maps und Modi ausprobieren.

In einem Folgetweet geht Blizzard näher darauf ein, was von der PvP-Beta zu erwarten ist. So beinhaltet sie etwa die neue Heldin Sojourn, vier neue Maps, einen neuen Modus namens Push, einige überarbeitete Heldinnen und Helden aus dem ersten Spiel und ein neues Ping-Kommunikationssystem, das dem von Apex Legends nicht unähnlich klingt.

Außerdem sind wir gespannt darauf, wie Overwatch 2 im neuen 5v5-Format funktioniert. Im Vorgänger lag die Teamgröße noch bei sechs, weshalb Spielerinnen und Spielerinnen sich voraussichtlich daran anpassen werden müssen.

#Overwatch2 PVP Beta is coming soon.🎮 OW2 PVP Beta begins late April🍁 New heroes, maps, and modes✋ Beta Sign Up https://t.co/jC3gYjfdBc💯 It's been 0 days since the last Overwatch 2 update pic.twitter.com/OFg0DAqJQRMarch 10, 2022 See more

Overwatch 2 Beta: so meldest du dich an

Wenn du dich für die Overwatch 2 Beta registrieren willst, musst du auf den Link im Tweet oben klicken, der zur Anmeldung für die Overwatch 2-Beta führt.

Dort angekommen musst du entweder weiter nach unten scrollen und den großen blauen „Jetzt Registrieren“-Button drücken, oder einfach den orangen „Jetzt Anmelden“-Button am Anfang der Seite, der dich direkt zum blauen Button führt. Danach musst du dich mit deinem battle.net-Account anmelden. Wenn du keinen besitzt, kannst du hier einen erstellen.

Nachdem du dich mit deinem battle.net-Account angemeldet hast, bist du für die Overwatch 2 Beta registriert. In jedem Fall solltest du im März und April einen Blick auf dein Postfach haben, damit du die Einladung nicht verpasst.

Da es sich um eine geschlossene Beta handelt, ist die Teilnahme an der Overwatch 2 PvP Beta Ende April nicht garantiert. Auf der Webseite wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich um den ersten Beta-Test handelt, weshalb es später wahrscheinlich noch weitere Tests und damit Teilnahmemöglichkeiten gibt – vielleicht sogar Open Betas.

Zu guter Letzt ist die Overwatch-Beta nur für PC verfügbar, wahrscheinlich über den battle.net-Launcher. Du solltest also sichergehen, dass du ihn heruntergeladen und installiert hast, damit du sofort in Overwatch 2 eintauchen kannst, sobald die Beta beginnt.