Kostenloser Formel 1 Livestream: So kannst du den Australien GP online live streamen

Die Formel 1 2023 im Livestream (Image credit: Ferrari) Saison: 5. März - 26. November Nächstes Rennen: Großer Preis von Australien, Albert Park, Melbourne (2. April) Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Mit zwei Siegen und zwei Platzierungen auf dem Podium scheinen die schnellsten Limonadenlieferanten der Welt tatsächlich beflügelt zu sein. Schon jetzt wirkt Red Bull so dominant, dass der Rest des Feldes - und die Zuschauer zu Hause - viel mehr daran interessiert zu sein scheinen, wer sich den dritten Platz beim Champagner-Spritzen sichern wird.

FP1 und FP2 waren einige der aufregendsten Trainingssitzungen der jüngeren Geschichte. Verstappen und Yuki Tsunoda drehten sich auf untypische Weise, und GPS-Probleme sorgten dafür, dass die Strecke überfüllt war, was einigen Fahrern einen Strich durch die Rechnung machte. Dann öffnete der Himmel seine Schleusen. Was kommt als Nächstes?!

Der Albert Park in Melbourne war noch nie eine Lieblingsstrecke von Lewis Hamilton, und das könnte eine hervorragende Chance für George Russell sein, seine Dominanz in der Mercedes-Garage noch weiter auszubauen. Da Ferrari vor ein paar Wochen etwas glanzlos aussah, werden Leclerc und Sainz zweifellos alles daran setzen, ihren ersten Podestplatz der Saison zu erreichen.

Sei gewarnt: Für alle, die nicht in Down Under leben, werden die Zeiten an diesem Wochenende sehr anstrengend sein. Wenn du aber wirklich engagiert bist, dann lies weiter, um zu erfahren, wie du den Großen Preis von Australien von Anfang bis Ende und von überall auf der Welt im Livestream verfolgen kannst, einschließlich der Möglichkeiten, einen kostenlosen F1-Livestream zu sehen.

2023 Australien Grand Prix - Zeitplan

Der Zeitplan für den Großen Preis von Australien 2023 sieht wie folgt aus:

FREITAG

Training 1: 3:30 Uhr

Training 2: 7:00 Uhr

SAMSTAG

Training 3: 3:30 Uhr

Qualifying: 7:00 Uhr

SONNTAG

Australien GP: 7:00 Uhr

Kostenloser Formel 1 Livestream: Wo kannst du den Großen Preis von Australien kostenlos sehen?

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, den Grand Prix von Australien an diesem Wochenende kostenlos zu sehen - allerdings sind die deutschsprachigen Optionen gelinde gesagt dünn gesät.

Eine vollständige Liste der frei empfangbaren Streams findest du in unserem F1 Live-Stream 2023 Guide (Öffnet sich in einem neuen Tab). In Österreich zum Beispiel werden alle Grands Prix von den frei empfangbaren Sendern Servus TV (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Orf (Öffnet sich in einem neuen Tab) gemeinsam übertragen. Wirf einen Blick darauf und finde heraus, was in deinem Land verfügbar ist.

Und wenn du zum Zeitpunkt des Rennens außerhalb deines Landes unterwegs bist und deine gewohnte Formel-1-Übertragung sehen willst, kannst du einen VPN nutzen, wie unten erklärt - eine Auswahl der besten Anbieter erhältst du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab). Alle haben eine großartige Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, geografisch eingeschränkte Streams freizugeben. Einer unserer Favoriten ist NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab).

So kannst du die Formel 1 live streamen, wenn du im Ausland bist

Wenn du dieses Wochenende im Ausland bist, wirst du wahrscheinlich nicht wie zu Hause auf deine gewohnte Formel-1-Berichterstattung und den Australien GP zugreifen können. Das ist nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung, sondern eher das Ergebnis von Geoblocking - am besten zu verstehen als digitale Grenzen, die bestimmte Dienste und Inhalte auf bestimmte Teile der Welt beschränken.

Zum Glück gibt es eine bequeme Möglichkeit, dies zu umgehen: ein VPN. Dabei handelt es sich um eine raffinierte Software, mit der du diese digitalen Grenzen umgehen kannst. So kannst du auf der ganzen Welt unterwegs sein und trotzdem auf deinen bevorzugten F1-Livestream zugreifen. Es ist eine völlig legale Umgehung, sehr erschwinglich und super einfach zu benutzen - wir erklären dir mehr.

