Fire Emblem Engage: Diese Geschenke mögen deine Mitstreiter

Fire Emblem Engage ist erst vor wenigen Tagen erschienen und gilt jetzt schon als einer der stärksten Nintendo Switch-Titel 2023. Und das, obwohl das Spieljahr für Nintendo gerade erst angefangen hat. Ursächlich für die doch insgesamt positiven Bewertungen dürfte unter anderem das Comeback bekannter Mechaniken sein, die man schon fast als das Urgestein der Fire Emblem-Serie bezeichnen kann. Neben des klassischen Kampfsystems hat es außerdem das Waffendreieck zurückgeschafft, bei dem jedes Taktikerherz höher schlagen dürfte.



Obendrein gibt es ein weiteres Mal die Möglichkeit, deinen Gefolgsleuten kleine Aufmerksamkeiten in Form von Geschenken zu überreichen. Und genau darum geht es in diesem Artikel. Bei uns erfährst du, welche Geschenke bei deinen Mitstreitern besonders beliebt sind. Aber, warum macht man das überhaupt?

Fire Emblem Engage: Beziehungen aufbauen

Sofern Fire Emblem Engage dein erster Teil der Serie ist, dürftest du dich berechtigt folgender Frage stellen: "Warum soll ich meinen Gefolgsleuten überhaupt etwas schenken?" Was hier erstmal rüberkommt, als würde man – mit dem Ziel sich ordentlich einzuschleimen – seinem Klassenlehrer einen Apfel auf das Pult legen, hat tatsächlich einen entscheidenden Hintergrund. Wenn du deinen Gefolgsleuten in Fire Emblem Engage die richtigen Gegenstände schenkst, kannst du so deine Beziehungen und damit auch die Unterstützungslevel mit ihnen aufbauen, was dir viele Vorteile im Kampf bietet. Im Folgenden findest du eine Liste alle Charaktere samit der Geschenke, die sie besonders lieben und eher nicht mögen.



ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um einen Artikel, in welchem sich Spoiler zu allen verbündeten Charakteren von Fire Emblem Engage befinden. Wenn du noch nicht weit gespielt haben solltest und noch mitten in der Hauptstory steckst, empfehlen wir dir lieber wegzuklicken.

Vander

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Federkiel Scharfes Gewürz Taschentuch Schöner Teller Nähzeug Dörrfleisch Schafwolle Spielkarten Drachenschrift Schöne Kerze - Schweres Parfüm

Framme

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Drachenschrift Spukrolle Blumenkranz Philosophiebuch Hornohrringe Elyos‘ Geschichte Schöne Kerze - Chrysantheme - Muskelbalsam - Sonnenblende - Trainingsstein - Schweres Parfüm - Taschentuch -

Clanne

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Federkiel Kescher Drachenschrift Fischköder Großer Teller Allzweckmesser Teeblätter Naturführer Taschentuch Muskelbalsam Weißklee Trainingsstein Märchenbuch Sonnenwende Poesiebuch Spukrolle Philosophiebuch Verbände Elyos' Geschichte -

Alfred

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Muskelbalsam Nähzeug Verbände Schafwolle Blumenkranz Scharfes Gwürz Linsenblume Scharfer Meißel Horn - Weißklee - Schweres Parfüm - Drachenschrift - Trainingsstein -

Boucheron

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Drachenschrift Nähzeug Märchenbuch Schafwolle Poesiebuch Scharfer Meißel Elyos' Geschichte Spukrolle Landschaftsbild - Sonnenblende - Fischköder -

Céline

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Taschentuch Scharfes Gewürz Schweres Parfüm Scharfer Meißel Schöne Kerze Edler Dolch Drachenschrift - Poesiebuch - Märchenbuch - Elyos' Geschichte - Linsenblume - Hornohrringe - Blumenkranz - Teeblätter -

Chloé

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Scharfes Gewürz Weißklee Bärenschnitzerei Teeblätter Naturführer Großer Teller Kescher Niedliche Schürze Leckerlis - Dörrfleisch - Sonnenblende - Märchenbuch - Poesiebuch - Drachenschrift -

Etie

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Muskelbalsam Nähzeug Verbände Schafwolle Linsenblume Taschentuch Blumenkranz Scharfer Meißel Trainingsstein - Drachenschrift - Dörrfleisch - Teeblätter -

Jean

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Bärenschnitzerei Scharfes Gewürz Kescher Großer Teller Naturführer Dörrfleisch Drachenschrift Schöne Kerze Märchenbuch Spielkarten Philosophiebuch Muskelbalsam Poesiebuch Trainingsstein Elyos' Geschichte Sonnenblende Federkiel - Teeblätter - Verbände -

Louis

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Blumenkranz Allzweckmesser Teeblätter Scharfes Gewürz Linsenblume Scharfer Meißel Weißklee - Großer Teller - Drachenschrift - Poesiebuch -

Alcryst

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Märchenbuch Spielkarten Poesiebuch Taschentuch Philosophiebuch Schöne Kerze Elyos' Geschichte Großer Teller Federkiel Hornohrringe Fischköder Schweres Parfüm Sonnenblende - Muskelbalsam -

Amber

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Süßkartoffel Nähzeug Joghurt Schafwolle Teeblätter Taschentuch Leckerlis Dörrfleisch Weißklee Scharfes Gewürz Kescher Niedliche Schürze Allzweckmesser Philosophiebuch Bärenschnitzerei - Naturführer - Großer Teller - Muskelbalsam -

Citrinne

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Philosophiebuch Weißklee Märchenbuch Allzweckmesser Elyos' Geschichte Nähzeug Teeblätter Schafwolle Lilie Großer Teller Blumenkranz Niedliche Schürze Taschentuch Scharfer Meißel Muskelbalsam - Federkiel - Schöne Kerze -

Diamant

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Philosophiebuch Spielkarten Elyos' Geschichte Blumenkranz Fischköder Niedliche Schürze Federkiel Bärenschnitzerei Verbände Schweres Parfüm Allzweckmesser Schöne Kerze Edler Dolch Großer Teller Scharfer Meißel - Trainingsstein - Muskelbalsam - Dörrfleisch -

Jade

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Naturführer Schöne Kerze Kescher Schweres Parfüm Bärenschnitzerei Spielkarten Leckerlis Taschentuch Sonnenblende - Märchenbuch - Poesiebuch - Elyos' Geschichte - Muskelbalsam - Federkiel -

Lapis

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Nähzeug Hornohrringe Schafwolle Schöne Kerze Naturführer Taschentuch Kescher Federkiel Bärenschnitzerei Schweres Parfüm Allzweckmesser - Scharfer Meißel - Süßkartoffel - Weißklee - Leckerlis - Muskelbalsam - Trainingsstein -

Saphir

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Fischköder Schafwolle Süßkartoffel Nähzeug Großer Teller Taschentuch Trainingsstein Schöne Kerze Verbände Hornohrringe Allzweckmesser Blumenkranz Joghurt Niedliche Schürze Edler Dolch Scharfer Meißel Muskelbalsam Schweres Parfüm Spielkarten Bärenschnitzerei - Federkiel

Yunaka

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Allzweckmesser Bärenschnitzerei Edler Dolch Landschaftsbild Scharfer Meißel Naturführer Trainingsstein Kescher Muskelbalsam Leckerlis Verbände Großer Teller Horn Märchenbuch Poesiebuch Schweres Parfüm Elyos' Geschichte Spielkarten

Anna

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Joghurt Kescher Teeblätter Fischköder Weißklee Naturführer Nähzeug Scharfes Gewürz Schafwolle Dörrfleisch Niedliche Schürze Spukrolle Großer Teller - Landschaftsbild - Schöne Kerze - Taschentuch - Allzweckmesser - Scharfer Meißel - Federkiel -

Goldmary

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Lupine Muskelbalsam Schöne Kerze Dörrfleisch Bärenschnitzerei Edler Dolch Niedliche Schürze Verbände Blumenkranz Scharfer Meißel Landschaftsbild Trainingsstein Großer Teller - Taschentuch - Schweres Parfüm - Sonnenblende - Hornohrringe -

Hortensia

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Federkiel Teeblätter Schöne Kerze Weißklee Hornohrringe Fischköder Bärenschnitzerei Kescher Blumenkranz Scharfes Gewürz Landschaftsbild Muskelbalsam Taschentuch Naturführer Sonnenblende Großer Teller Schweres Parfüm Verbände Niedliche Schürze Trainingsstein Lupine -

Ivy

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Weißklee Schöne Kerze Teeblätter Großer Teller Federkiel Spukrolle Drachenschrift Naturführer Märchenbuch Fischköder Philosophiebuch Kescher Poesiebuch Bärenschnitzerei Elyos' Geschichte Schweres Parfüm Sonnenblende Leckerlis Landschaftsbild Spielkarten

Kagetsu

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Allzweckmesser Märchenbuch Scharfer Meißel Poesiebuch Edler Dolch Philosophiebuch Trainingsstein Elyos' Geschichte Spielkarten Niedliche Schürze Muskelbalsam Großer Teller Verbände Teeblätter Dörrfleisch Joghurt Schöne Kerze - Landschaftsbild -

Lindon

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Poesiebuch Edler Dolch Philosophiebuch Trainingsstein Märchenbuch Taschentuch Federkiel Muskelbalsam Eloy's Geschichte - Sonnenblende - Teeblätter - Weißklee - Dörrfleisch - Scharfer Meißel - Großer Teller - Landschaftsbild -

Rosado

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Niedliche Schürze Philosophiebuch Blumenkranz Elyos' Geschichte Landschaftsbild - Hornohrringe - Bärenschnitzerei - Großer Teller - Taschentuch - Lupine - Spielkarten - Nähzeug - Schweres Parfüm - Schöne Kerze - Sonnenblende -

Zelkov

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Nähzeug Schöne Kerze Schafwolle Spielkarten Allzweckmesser Schweres Parfüm Scharfer Meißel - Teeblätter - Weißklee - Großer Teller - Landschaftsbild - Poesiebuch -

Bunet

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Dörrfleisch Verbände Teeblätter Muskelbalsam Joghurt Trainingsstein Süßkartoffel Schweres Parfüm Weißklee - Sandblume - Blumenkranz - Sonnenblende - Hornohrringe - Großer Teller -

Fogado

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Horn Fischköder Spielkarten Süßkartoffel Dörrfleisch Spukrolle Landschaftsbild Märchenbuch Schöne Kerze - Sandblume - Blumenkranz - Hornohrringe - Großer Teller -

Merrin

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Edler Dolch Niedliche Schürze Allzweckmesser Spukrolle Naturführer Schweres Parfüm Bärenschnitzerei Scharfes Gewürz Kescher - Dörrfleisch - Leckerlis - Horn - Scharfer Meißel - Hornohrringe -

Pandero

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Großer Teller Verbände Schöne Kerze Muskelbalsam Drachenschrift Trainingsstein Märchenbuch Sonnenblende Joghurt Scharfes Gewürz Horn - Spielkarten - Hornohrringe -

Panette

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Scharfes Gewürz Linsenblume Edler Dolch Lilie Allzweckmesser Sandblume Naturführer Lupine Kescher Chrysantheme scharfer Meißel Blumenkranz Dörrfleisch Teeblätter Hornohrringe Großer Teller Spukrolle Bärenschnitzerei - Niedliche Schürze

Seadall

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Elyos' Geschichte Verbände Märchenbuch Muskelbalsam Poesiebuch Trainingsstein Dörrfleisch - Weißklee - Schweres Parfüm - Sonnenblende - Horn - Schöne Kerze - Taschentuch - Hornohrringe -

Timerra

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Hornohrringe Nähzeug Spielkarten Schafwolle Bärenschnitzerei Märchenbuch Kescher Scharfer Meißel Schweres Parfüm - Dörrfleisch - Leckerlis - Schöne Kerze - Taschentuch - Großer Teller - Horn -

Mauvier

Swipe to scroll horizontally Mag Mag nicht Verbände Schöne Kerze Muskelbalsam Großer Teller Scharfes Gewürz Taschentuch Dörrfleisch Federkiel Allzweckmesser Hornohrringe Edler Dolch Spielkarten Scharfer Meißel - Trainingsstein - Blumenkranz - Chrysantheme - Sandblume - Lupine - Lilie - Linsenblume -

Veyle

