Smart Home-Technologien: 3 Tipps, wie du damit deinen Energieverbrauch reduzierst

Das Thema Nachhaltigkeit ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken – immer mehr Menschen versuchen, verschiedene Prozesse in ihrem Leben umweltschonender und effizienter zu gestalten. Einer der wichtigsten Aspekte dabei ist das Reduzieren unseres Energieverbrauchs. Denn dieser hat direkte Auswirkungen auf die Umwelt.

Umweltschutz in den eigenen vier Wänden

Ein großer Teil unserer Energie wird noch immer aus nicht nachhaltigen Quellen gewonnen, wie zum Beispiel fossilen Brennstoffen. Ihr Verbrauch trägt zur Luftverschmutzung, zur Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und zum Klimawandel bei. Ein gesenkter Energieverbrauch ist daher von großer Bedeutung, um diese negativen Auswirkungen zu minimieren.

Am meisten Potenzial für Veränderung bietet der Ort, wo sich der Hauptteil des Lebens abspielt: das eigene Zuhause. Hier kann einerseits grünes Bauen dabei helfen, Wohnprojekte von vornherein so energieeffizient wie möglich zu gestalten. Durch gute Dämmung, kompakte Bauweise und mehr können so von vornherein energieeffiziente Häuser entstehen.

Es gibt viele Kriterien, die auf ein Energieeffizienz-Haus zutreffen müssen (Grafik © bau-master.com ). (Image credit: bau-master.com)

Doch auch in bereits bestehenden Bauten bieten sich einige Optionen zum Energiesparen an – mithilfe verschiedener Smart Home-Technologien kann auch in älteren, nicht auf Energieeffizienz optimierten Gebäuden der Verbrauch deutlich eingeschränkt werden.

Was ist ein Smart Home?

Falls dir das Smart Home noch kein Begriff ist: Der Grundgedanke dahinter steckt schon im Namen – es handelt sich dabei um eine intelligente Wohnumgebung, in der verschiedene Geräte und Systeme miteinander vernetzt sind und über eine zentrale Steuerungseinheit bedient werden können. Das ermöglicht die automatisierte Kontrolle von unterschiedlichen Geräten und Systemen wie

Beleuchtung,

Heizung,

verschiedene Haushaltsgeräten

etc.

Smart Home-Geräte können dir viele Aspekte deines Alltags erleichtern. Aber auch in Sachen Energieeffizienz bieten sie interessante Möglichkeiten. In Folge findest du drei Tipps, wie du mithilfe derartiger Technologien den alltäglichen Energieverbrauch in deinem Zuhause senken kannst.

Mehr Energieeffizienz mit Smart Home-Technologien

Eine optimierte Energieeffizienz lohnt sich für dich auf zwei Arten: Du trägst einen kleinen Teil zum Schutz der Umwelt bei und sparst nebenbei auch noch Geld. In den folgenden Bereichen können intelligente Technologien dazu beitragen, deinen Energieverbrauch zu verbessern.

1. Beleuchtung

Die Beleuchtung macht rund 13 Prozent des Stromverbrauchs deutscher Haushalte aus – das ist sogar mehr, als manche dauerhaft laufende Geräte wie Kühlschränke verbrauchen. Hier ist dementsprechend viel Raum zum Sparen, was sich mit intelligenten Beleuchtungslösungen einfach realisieren lässt.

Lasse das Licht mithilfe von Bewegungssensoren automatisch ein- oder ausschalten.

Erstelle eigene Zeitpläne, um Energie zu sparen – fixiere beispielsweise eine Zeit, zu der die Lichter automatisch gedimmt werden.

Steuere alle Lichter in deinem Zuhause bequem über Sprachsteuerung oder eine App – mit Letzterer kannst du Lichter sogar von außerhalb ausschalten, falls du mal eine Lampe vergessen hast.

Du kannst den Stromverbrauch überwachen und sehen, wie viel Energie deine Beleuchtung verbraucht.

(Image credit: Unsplash | Dan Lefebrvre)

2. Temperatur

Auch für die optimale Innentemperatur gibt es smarte Optionen, die den Komfort deines Zuhauses erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch optimieren: intelligente Thermostate. Diese gibt es mittlerweile von vielen unterschiedlichen Herstellern und sie werden immer beliebtere Mittel, um die Raumtemperatur zu steuern.

Smarte Thermostate bieten die bequeme Möglichkeit, die Temperatur mithilfe einer App von überall aus zu steuern und so den Komfort beim Nachhausekommen zu erhöhen. Aber was noch wichtiger ist: Sie tragen außerdem dazu bei, den Energieverbrauch im Haushalt zu reduzieren, indem sie die Heizung automatisch steuern und an den aktuellen Bedarf anpassen. Folgende Faktoren werden dabei berücksichtigt:

An- oder Abwesenheit

Raumnutzung zu verschiedenen Tageszeiten

aktuelle Temperaturvorhersagen

persönliche Vorlieben

Tipp: Arbeite beim Lüften nicht gegen deinen Smart Thermostat, sondern mit ihm. Kurzes Stoßlüften mehrmals am Tag ist besser für Raumklima und Temperatur als dauergekippte Fenster – wer sich davor fürchtet, dass mit dem vollständigen Öffnen des Fensters Ungeziefer ins Haus kommt, kann sich mit vorbeugenden Maßnahmen schützen.

3. Haushaltsgeräte

Auch smarte Haushaltsgeräte werden immer beliebter. Von intelligenten Waschmaschinen bis hin zu vernetzten Staubsaugern ermöglichen diese die Fernsteuerung und Planung von Abläufen für einen stressfreien Alltag. So erledigen sich verschiedene lästige Alltagsaufgaben ganz einfach von selbst.

Aber die Verwendung von intelligenten Haushaltsgeräten kann außerdem dazu beitragen, den Energieverbrauch im Haushalt zu reduzieren, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Intelligente Trockner können die Trocknungszeit basierend auf der Feuchtigkeit der Kleidung und der Raumluft automatisch anpassen und dadurch Energie sparen.

können die Trocknungszeit basierend auf der Feuchtigkeit der Kleidung und der Raumluft automatisch anpassen und dadurch Energie sparen. Smarte Waschmaschinen können die Waschdauer und -temperatur anpassen und so den Wasser- und Energieverbrauch optimieren.

können die Waschdauer und -temperatur anpassen und so den Wasser- und Energieverbrauch optimieren. Mithilfe von intelligenten Geschirrspülern können Wasser- und Stromverbrauch an Beladungsmenge und Verschmutzungsgrad angepasst werden.

können Wasser- und Stromverbrauch an Beladungsmenge und Verschmutzungsgrad angepasst werden. Staubsaugroboter brauchen zwar etwas länger als ein Mensch, um den gesamten Boden zu säubern, verbrauchen dabei allerdings weniger Energie als herkömmliche Staubsauger.

Mit smarten Lösungen Energieverbrauch optimieren

Smart Home-Technologien können nicht nur deinen Alltag erleichtern, sondern auch dazu beitragen, den Energieverbrauch deines Zuhauses zu reduzieren. Die Nutzung von intelligenten Beleuchtungssystemen, smarten Thermostaten und vernetzten Haushaltsgeräten hilft dir dabei, unnötigen Energieverbrauch im Alltag zu limitieren. Das spart Ressourcen, schont die Umwelt und entlastet nebenbei auch noch dein Haushaltsbudget.

Bist du auf der Suche nach Empfehlungen für dein Smart Home? Hier findest du Empfehlungen für die besten Smart Home-Geräte 2023 für dein Zuhause.