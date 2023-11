Valve kündigt das OLED-Steam Deck an, inklusive verbessertem Bildschirm und optimierter Akkulaufzeit

Valve hat mit dem Steam Deck OLED eine überarbeitete Version seines beliebten Handheld-PCs angekündigt, die mit einer Reihe von willkommenen Hardware-Verbesserungen aufwartet.

Das ursprüngliche Steam Deck, das 2022 auf den Markt kam, markierte einen Meilenstein in der Welt des portablen PC-Gamings. Obwohl es bereits andere Handheld-PCs wie den Anbernic RG552 gab, setzte sich das Steam Deck durch seine beeindruckende Leistung und das raffinierte Software-Erlebnis für Steam-Spiele hierbei nämlich deutlich ab. Und auch preislich war die Lösung von Valve unglaublich attraktiv gestaltet!

Allerdings hatte das ältere Modell auch seine Schwächen, allen voran die kurze Akkulaufzeit. In Tests wurde demnach festgestellt, dass der Handheld beim Spielen von anspruchsvollen Titeln wie God of War (2018) kaum länger als 90 Minuten durchhielt – ein Umstand, der den Traum vom ausgedehnten PC-Gaming in der Badewanne prompt wieder platzen ließ ...

Valve hat jedoch auf das Feedback reagiert und indessen das Steam Deck OLED entwickelt. Dieses Modell, das am 16. November auf der Steam-Deck-Seite im Steam Store vorgestellt wird, punktet mit einem lebendigeren OLED-Bildschirm, einem 30-50 % größeren Akku und Wi-Fi 6E-Unterstützung für bis zu dreimal flottere Spiele-Downloads.

Die Verbesserungen beschränken sich jedoch nicht nur hierauf: Unter der Haube gibt es obendrein beispielsweise eine "aktualisierte Thermik", die sicherstellen soll, dass der Handheld auch bei intensiven Gaming-Sessions kühl bleibt. Die mit den teureren Modellen mitgelieferte Steam Deck Tragetasche wurde ebenfalls überarbeitet und mit einem herausnehmbaren Innenfutter versehen, das dein System dünn und leicht schützt.

Das Steam Deck OLED ist hierbei in zwei Hauptmodellen erhältlich: das 512-GB-Modell soll dabei für 569 Euro an den Start gehen, während die üppigere 1-TB-Variante mit 679 Euro zur Kasse bittet. Kein Schnäppchen, allerdings noch immer billiger als die Konkurrenz rund um den ROG Ally von Asus und ähnliche Vertreter.

Besonders cool: am 16. November erscheint für 679 US-Dollar obendrein eine limitierte Edition mit einzigartiger Farbgebung – jene gibt es aber leider nur für Kunden aus der USA sowie Kanada. Ob es eine ähnliche Aktion auch in Europa/Deutschland gibt, bleibt abzuwarten.

Abschließend gibt es aber noch einen weiteren, letzten Vorzug, den der OLED-Release des Steam Decks nach sich zieht. Mit einer neuen Version wird nämlich indessen das LCD-Pendant seine Preissenkung erfahren und infolgedessen gut 50 Euro billiger in seiner 256-GB-Version werden! Nachteil: Die Produktion des 64-GB-Modells wie auch der 512-GB-Variante des LCD-Steam-Decks werden eingestellt. Restbestände kannst du dir aber noch kurzzeitig im Steam Store sichern!