Mortal Kombat 1 teasert DLC-Neuling Omni-Man mit brutalem Trailer an

Omni-Man, der kommende DLC-Charakter für Mortal Kombat 1, hat seinen eigenen First-Look-Trailer erhalten, der eine Auswahl brutaler Angriffe und entsprechend blutiger Finisher zeigt.

Omni-Man wird von niemand Geringerem als dem erfahrenen Schauspieler J.K. Simmons vertont und ist ein übermenschlicher Gegner aus Robert Kirkmans Invincible-Comicserie, die später in Form einer Zeichentrickserie von Amazon adaptiert wurde. Omni-Man wird in Mortal Kombat 1 als Teil des ersten Kombat Packs erscheinen, das auch in der Premium Edition des Spiels beinhaltet ist.

Zum DLC-Ensemble gesellen sich obendrein der dunkle Zauberer Quan Chi, Ermac und Takeda sowie Gastauftritte aus popkulturellen Sphären in Form von Peacemaker und Homelander. Fans übermenschlicher Charaktere werden sich auf Wunsch hin also mit Omni-Man oder aber Homie, den man aus der satirischen Superhelden-Show The Boys kennt, prügeln dürfen. Fans des DC Universe werden hingegen die Chance haben, als Peacemaker (in Form der James Gunn-Interpretation) die Schlachtfelder unsicher zu machen.

Der Trailer selbst offenbart eine große Bandbreite von Omni-Mans übermenschlichem Arsenal an Fertigkeiten und zeigt so, wie eben selbiger Serienlegenden wie Liu Kang oder Scorpion nach allen Regeln der Kunst fertigmacht. Besonders gelungen ist meiner Meinung nach hierbei einmal mehr die Umsetzung der Fatalities, die an Schlüsselszenen aus der ersten Staffel von Invincible erinnert (Stichwort: U-Bahn).

Omni-Man wird auch gezeigt, wie er Liu Kangs Kopf wie eine überreife Tomate zum Platzen bringt – eine weitere Anspielung auf einen besonders düsteren Moment aus der Fernsehserie. Es ist klar, dass NetherRealm Studios die frenetische Abgebrühtheit von Omni-Man's Kampfstil einfangen wollt ... und das ist meiner Meinung nach mehr als nur gut gelungen!

Trotz dieses aufregenden neuen DLCs am Horizont lief es für den neuesten Teil der klassischen Kampfspielserie aber bisher alles andere als reibungslos. Das Spiel kam mit einer Reihe von Problemen auf den Markt, darunter eine mangelhafte Nintendo Switch-Portierung und ein Bug, der Spieler 1 ingame unfairerweise bevorzugte. Obwohl beide Probleme inzwischen behoben wurden, ist klar, dass Mortal Kombat 1 einen viel schwierigeren Start hatte, als es Netherrealm Studios sich wohl gewünscht haben dürfte.

Und trotzdem: Es ist eine wahre Freude, J.K. Simmons' Omni-Man in der Welt von Mortal Kombat zu begutachten. Der kaltblütige Antagonist dürfte sich mit seiner eher körperbetonten Überzeugungskraft gut ins Kämpferarsenal eingliedern. Und im Kampf gegen Homelander können wir auch ein für alle Mal klären, wer nun der überlegenere Übermensch ist!

