Lords of the Fallen erhält dank brandaktuellem Patch "erhebliche Leistungsverbesserungen"

Hexworks Studios hat die Fangemeinde mit einem frischen Patch zu Lords of the Fallen versorgt, der darauf abzielt, die Spielerfahrung weiter zu optimieren. Version 1.1.203 ist ab sofort verfügbar und verspricht mitunter "erhebliche Leistungsverbesserungen", wie der Entwickler in einem aktuellen Steam-Beitrag verkündet hat. Diese Verbesserungen sind speziell darauf ausgerichtet, VRAM-Ressourcen auf deinem PC-System freizugeben, was vor allem all jenen Setups, die an der Grenze ihrer Grafikleistung arbeiten, etwas mehr Spielraum verschaffen sollte.

Infolge der Patch-Notizen lässt sich ein genauerer Blick auf die Änderungen werfen. Zum einen wurde dabei die Benutzeroberfläche des Spiels überarbeitet, um wertvollen Speicherplatz freizugeben. Auch die Speicherzuweisung für die Interaktion mit der Spielumgebung wurde optimiert, wodurch etwa 16 MB an Ressourcen eingespart werden können. Obendrein gab es jedoch auch Anpassungen bei Texturgröße und Materialien, die fortan für den entsprechenden Grafikprozessor besser handhabbar sein sollen.

Doch wer dachte, dass es das schon war, der hat weit gefehlt: Der neueste Patch bietet auch eine breite Palette von Verbesserungen in verschiedenen Bereichen, darunter der Stabilität und Behebung von häufig auftretenden Spielabstürzen. Des Weiteren wurden Anpassungen im 3D-Fotomodus und bei den visuellen Effekten vorgenommen, um das Spielerlebnis auch diesbezüglich zu verfeinern. Und selbstverständlich bleibt auch das Balancing von Bossen und Regionen im New Game+ nicht aus.

Insgesamt verspricht Lords of the Fallen in Version 1.1.203 also ein rundum reibungsloseres und optimiertes Spielerlebnis zu sein, was Fans des Spiels sicherlich nur allzu gern hören. Die vollständigen Patch-Notizen stellen wir dir übrigens unterhalb noch einmal in all ihrer Ausführlichkeit bereit:

Stabilität:

Es wurde ein Absturz behoben, der unter ganz bestimmten Bedingungen auftreten konnte, wenn ein NSC gesprochen hat.

Ein seltener Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn Feinde Spieler*Innen anvisierten, während sie einige ihrer Fähigkeiten einsetzten.

Ein seltener Absturz wurde behoben, der bei der Interaktion mit bestimmten Elementen im Spiel auftreten konnte.

Es wurde ein Absturz behoben, der bei einigen Niagara-Partikeln auftreten konnte, die eine Spur hinterließen.

Es wurde ein Absturz behoben, der auftreten konnte, wenn die Munition zur Neige ging und man versuchte, eine Aktion durchzuführen, die Munition verbraucht.

Ein seltener Absturz im Zusammenhang mit dem Spawnen von Spielern im Multiplayer durch den Host wurde behoben, wenn der Client noch nicht vollständig bereit ist.

Ein seltener Absturz wurde behoben, der bei der Wiederbelebung auftreten konnte.

Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn ein Spieler eindrang, der zufällig zum richtigen (oder eher falschen) Zeitpunkt die Verbindung verlor.

Zwei Parameter wurden von der lokalen Speicherung in die Einstellungsspeicherung verschoben, um mehr konfigurierbare Optionen für GeForce Experience zu bieten.

Performance:

Die Texturgrößen und Materialien von Soulflay wurden angepasst, damit sie von der GPU besser verarbeitet werden können.

Einige UI-Elemente wurden überarbeitet, um Speicherplatz freizugeben.

Die Speicherzuweisung für die Interaktion mit der Umgebung wurde reduziert, um ca. 16 MB Speicherplatz freizugeben.

Ankerbilder werden jetzt nur noch geladen, wenn du mit Überresten interagierst.

Mehrere im Spiel verwendete Texturen wurden korrigiert, um den VRAM-Verbrauch um etwa 10 MB zu verringern.

Bossgegner:

Die Parasiten des Crimson Rector lösen beim Spieler keine schweren Reaktionen mehr aus.

NPCs:

Sparky hat nun eine Reihe zusätzlicher Dialogzeilen parat.

Balancing:

Es wurden Balancing-Anpassungen für NG+-Bosse und -Regionen vorgenommen, vor allem in den Endgame-Phasen von NG+. Hier war die bisherige Kurve ungewöhnlich steil und frustrierend

Molhu hat beschlossen, den Preis für Saatgut in seinem Laden von 2.500 auf 1.200 zu senken

Gameplay:

Das Verhalten des Spielers bei Interaktionen mit NSCs und Verkäuferbildschirmen, das zu seltsamen Ausrichtungen führen konnte, wurde korrigiert.

Die Interaktion mit der Vestige wurde geändert, damit die Kamera während der Interaktion mit der Vestige bewegt werden kann.

Kollisionsabfrage:

Ein kleines Kollisionsproblem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass die KI in der Nähe von Agathas Überbleibsel stecken blieb.

Ein fehlendes Umbral-Navmesh im östlichen Abschnitt von Pilgrim's Perch wurde behoben, das dazu führte, dass die Umbral-Bewohner die Spieler nicht mehr verfolgten.

Ein kleines Bodenproblem an der Skyrest-Brücke wurde behoben.

VFX:

Der Angriff "Umbral Nail" von einem geheimen Boss wurde für AMD-Karten optimiert.

Der FX-Winkel des Banners, der manchmal zu stark gedreht werden konnte, wurde angepasst.

Der Gift- und der Umbralnebel wurden überarbeitet, um besser auszusehen, und Probleme mit der Verpixelung in einigen Streams wurden behoben.

Der Zauber "Barrage of Echos" wurde optimiert.

Schritt-VFX verschwinden jetzt, wenn sie aus dem Bildschirm verschwinden, anstatt eingefroren zu werden, aber weiterhin berechnet zu werden.

Die Partikel des Sprungangriffs des Lichtschnitters wurden verbessert, um ihn noch spektakulärer zu machen.

Skinning-Probleme für das Schwert einer sehr wichtigen Person wurden behoben.

Armbrustschützen haben jetzt auffälligere und beständigere Pfeilspuren für eine bessere Sichtbarkeit und Richtwirkung.

UI:

Die maximale Länge von Passwörtern für Online-Sitzungen wurde auf 8 Zeichen erhöht.

Dem Startbildschirm wurden zusätzliche Sounds hinzugefügt.

Wenn du Munition oder einen Zauber ausrüstest, der nicht verwendet werden kann, wird jetzt auch die (X)-Taste im Widget angezeigt.

Ein Fehler wurde behoben, durch den das Pop-up-Fenster für den Charakternamen nicht mit dem Gamepad geschlossen werden konnte, wenn du (A) oder (B) gedrückt hast, während es geöffnet wurde.

Die Funktion zum Überspringen in Cinematics wurde angepasst, da sie auf manchen Geräten nicht gut funktionierte.

3D-Fotomodus:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Kamera einer gespeicherten 3D-Szene im 3D-Fotomodus in der falschen Position sein konnte, und es wurden Failsafe-Funktionen hinzugefügt, um dies zu verhindern.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der Zustand von Türen (geöffnet/geschlossen) und einigen anderen interaktiven Elementen nicht im 3D-Foto gespeichert wurde.

Grund genug, um mal wieder einen Blick in Lords of the Fallen zu werfen, oder sich gar erstmalig in das düstere Soulslike-Abenteuer zu stürzen? Für uns auf jeden Fall! Deswegen schau unbedingt regelmäßig vorbei und verpasse infolgedessen keinesfalls, was wir zum neuen Souls-Thronanwärter zu sagen haben.

Bis es jedoch so weit ist, gilt es erst einmal die locker leichte Action aus Super Mario Bros. Wonder zu genießen und sich in Marvel's Spider-Man 2 mit Venom, Kraven und Co. zu prügeln. Schon heiß darauf? Dann wirf einen Blick auf unsere Previews und Artikelübersicht, sodass auch du bestens für die nächsten Abenteuer gewappnet bist.